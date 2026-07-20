بعد خسارة كأس العالم .. ميسي لن يعود إلى الأرجنتين!

لن يسافر القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى بلاده، بعد خسارته لقب كأس العالم 2026، والذي اقتنصه منتخب إسبانيا، للمرة الثانية في تاريخه.
إسبانيا بطل كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخه، بعد 2010، وتبقى لعنة حامل اللقب حاضرة، فبعد البرازيل (1994-1998) وفرنسا (2018-2022)، يأتي المنتخب الأرجنتيني، ليكرر لعنة خسارة البطل، لنهائي النسخة التالية، بهدف نظيف حمل توقيع فيران توريس، في الدقيقة 106.
مباراة أكملها المنتخب الأرجنتيني بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 90+3، قبل اللجوء للوقت الإضافي، بعد طرد إنزو فيرنانديز، للإنذار الثاني، كما تعرض المدافع ليساندرو مارتينيز للإصابة.