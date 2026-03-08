Getty/GOAL
"ليونيل ميسي رائع للغاية!" - بريسنيل كيمبمبي يشرح سبب تفوق زميله السابق "المجنون" في باريس سان جيرمان على كريستيانو رونالدو
كيمبمبي يحسم الجدل حول أفضل لاعب في التاريخ
أبدى المدافع الفرنسي كيمبمبي رأيه حول التنافس الطويل الأمد بين هذين الرمزين الكرويين. بعد أن شارك ميسي غرفة الملابس في ملعب بارك دي برانس بين عامي 2021 و2023، كان شاهداً عن قرب على عبقريته اليومية.
وبالتفكير في اللحظة التي علم فيها أن المهاجم سيتوجه إلى باريس، اعترف كيمبمبي أن الخبر أحدث صدمة في الفريق. واعترف صراحة على قناة Just Riadh على YouTube: "وصول ليو ميسي إلى باريس سان جيرمان؟ جنون... جنون... كنت أشبه بالرجل المجنون. عندما يصل إلى باريس سان جيرمان، تشعر بسعادة غامرة. تقول لنفسك: 'أفضل لاعب في العالم في فريقي'".
الفرق بين الموهبة والعمل الجاد
عندما طُلب منه صراحةً الاختيار بين أفضل لاعبين في العصر الحديث، كان الفائز بكأس العالم 2018 حاسماً في تفضيله. قال كيمبمبي: "أنا أحب كلاهما، لكنني أقول فريق ميسي. إنه قوي للغاية. أنا أحب رونالدو كثيراً أيضاً، لأنه يعمل بجد. ميسي ولد بهذه الميزة. رونالدو ولد بها أيضاً، لكنه شكلها بطريقته الخاصة.
ميسي رائع للغاية يا أخي. عندما تلعب معه الروندو، فإن مستواه الفني... تحاول الضغط عليه لكنه يرى كل شيء مسبقًا ويخدعك... كان الأمر جنونيًا".
مسارات متباينة لأساطير كرة القدم
منذ أن لعبوا معًا، انتقل أبطال هذه المنافسة الكبيرة إلى قارات مختلفة. يهيمن ميسي الآن على دوري كرة القدم الأمريكي مع إنتر ميامي، وقد مدد مؤخرًا عقده حتى عام 2028 وسجل بالفعل ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات له في موسم 2026.
في غضون ذلك، يعاني رونالدو البالغ من العمر 41 عامًا من إصابة في أوتار الركبة في السعودية. على الرغم من هذه النكسة البدنية مع نادي النصر، لا يزال رونالدو مركزًا للغاية على تحقيق إنجاز مذهل يتمثل في تسجيل 1000 هدف رسمي، بعد أن سجل 965 هدفًا حتى الآن. لا يزال يراوده حلم طموح بالفوز بأول لقب كبير له مع النادي وقيادة البرتغال إلى المجد في كأس العالم في مرحلة الغروب من مسيرته.
الفصل الجديد في حياة كيمبمبي
كيمبمبي، 30 عامًا، شهد أيضًا تحولًا غير متوقع في مسيرته المهنية بعد أن كان لاعبًا في نادٍ واحد. انضم إلى أكاديمية باريس سان جيرمان في سن العاشرة، وشارك في 241 مباراة وحصد 26 لقبًا في 11 موسمًا، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا 2025 وثمانية ألقاب في الدوري الفرنسي. بعد تعرضه لإصابات خطيرة، انتقل إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى نادي قطر الرياضي.
