هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
FIFA Ballon d'Or Gala 2015Getty Images Sport
محمد سعيد و علي سمير
ترجمه

هل يقدم الجائزة للفائز؟ رد حاسم على أنباء ظهور ميسي بحفل الكرة الذهبية!

ليونيل ميسي
كأس العالم
الأرجنتين
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي

جدل حول ظهور مرتقب للنجم الأرجنتيني

أصبح دور ليونيل ميسي في حفل الكرة الذهبية المقبل محور حديث كبير، في وقت يستعد فيه عالم كرة القدم للحفل البراق في لندن.

وبينما لا يزال نجم إنتر ميامي ضمن المنافسين على الجائزة الكبرى، فقد تم نفي التقارير التي أشارت إلى أنه سيتولى دورًا تشريفيًا في الحفل بشكل قاطع.

  • الغموض يحيط بالدور التشريفي لميسي

    بلغت التكهنات ذروتها بشأن مشاركة ميسي في النسخة السبعين من حفل الكرة الذهبية. فقد أشارت تقارير مبكرة للصحفي الإسباني خوان خيسوس إلى أن المهاجم الأسطوري قد يتصدّر المشهد في قاعة لندن بالاديوم لتسليم إحدى الجوائز إلى أحد الفائزين الكبار في تلك الليلة.

    وقيل إن هذا الظهور المفاجئ المحتمل سيكون بحضور عائلته، ما يضيف بعدًا عاطفيًا إلى هذا الحدث التاريخي في العاصمة الإنجليزية.

    لكن هذه المزاعم سرعان ما نفاها الصحافي الإيطالي فابريتسيو رومانو. ويبدو أن المنظمين لم يوجّهوا دعوة إلى النجم الأرجنتيني للمشاركة في فقرة تسليم الجوائز خلال الحفل.

    وبالتالي، فإن احتمال رؤية اللاعب الأكثر تحقيقًا للجائزة في تاريخها وهو يفتتح حقبة جديدة بتتويج خليفته يبقى مستبعدًا في هذه المرحلة.

    وقد دفع التباين بين التقارير الجماهير إلى التساؤل عمّا إذا كان نجم إنتر ميامي سيسافر إلى أوروبا من أجل حفل 26 أكتوبر أصلًا.

    وفي حين أن حضوره يضمن دائمًا اهتمامًا عالميًا، فإن عدم تأكيد أي دور له أثار الشكوك حول خطط سفره.


  • FBL-MLS-INTER MIAMI-DC UNITEDAFP

    رومانو يوضح الموقف

    قدّم خبير الانتقالات رومانو تحديثًا قاطعًا بشأن هذا الأمر، نافيًا الشائعات التي تحدثت عن أن صاحب الكرات الذهبية الثماني سيؤدي أي مهام رسمية.

    وقد لجأ الإيطالي إلى منصات التواصل الاجتماعي ليوضح أن نجم برشلونة السابق لم يُطلب منه القيام بمثل هذه المهمة. وقال عبر منصة "إكس": «ليونيل ميسي لن يقدّم أي جائزة لأي من الفائزين في حفل الكرة الذهبية، إذ لم تُوجَّه إليه الدعوة للقيام بذلك».

    ويضع هذا التوضيح حدًّا للرواية التي أشارت إلى أن ميسي سيكون من يسلّم الكرة الذهبية المرموقة. كما أشار رومانو إلى أن حضور اللاعب في الحفل ليس مؤكدًا بعد، ما يترك علامة استفهام حول ما إذا كان سيتواجد بين الجمهور لمتابعة النتائج.


  • في سعيه لإحراز الكرة الذهبية التاسعة التاريخية

    على الرغم من عدم تلقيه دعوة لتقديم الحفل، يبقى ميسي شخصية محورية في الأمسية بفضل وجوده ضمن القائمة المختصرة المكونة من 30 لاعبًا.

    ويطمح قائد إنتر ميامي إلى حصد الكرة الذهبية التاسعة في مسيرته، في رقم قياسي جديد يضيفه إلى سجله، وهو إنجاز سيعزز مكانته كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة. ويأتي ترشيحه بعد عام 2026 مذهل، أثبت فيه مرة أخرى قيمته على الصعيدين الدولي والمحلي.

    وتستند أحقية ميسي بالترشح إلى أدائه البطولي مع الأرجنتين في رحلتها حتى نهائي كأس العالم. فقد كان صانع الألعاب المخضرم في حالة فنية ملهمة طوال البطولة، حيث سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة آخرى في ثماني مباريات.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Inter Miami CF v D.C. UnitedGetty Images Sport

    التميّز المستمر في الدوري الأمريكي

    وإلى جانب إنجازاته الدولية، كان تأثير ميسي في الولايات المتحدة مبهرًا بالقدر نفسه. فخلال الموسم المنتظم من الدوري الأمريكي لكرة القدم، ساهم في 34 هدفًا، بعد أن سجل 23 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة بقميص إنتر ميامي.

    وقد غيّر وصوله مسار النادي الذي يتخذ من فلوريدا مقرًا له، ليؤكد أنه حتى في خواتيم مسيرته، لا يزال يحافظ على الحصيلة الرقمية والجودة الفنية المطلوبة للمنافسة على أعلى مستوى في اللعبة.


المباريات التالية
إنتر ميامي

إنتر ميامي

الدوري الأمريكي

14 أكتوبر 2026

نيويورك سيتي

نيويورك سيتي