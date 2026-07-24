هيا بنا ننظر إلى نهائي كأس العالم 2026، من منظور آخر، بعيدًا عن "جدل" التحكيم، واتهامات الفيفا بالمجاملة للأرجنتين، ولننظر إلى القائد ليونيل ميسي، الذي كان يحلم بتكرار البرازيل في المونديال بعد 64 عامًا، وتحطمت أحلامه عن صخرة إسبانيا، الدولة التي يحمل جواز سفرها.

نعم، هذا هو الملف، الذي نتطلع للحديث عنه، أصول ليونيل ميسي، قصص أجداده التي تجعله ينتمي إلى أكثر من دولة، وبينما يدور الحديث عن "الصراع الكروي التاريخي" بين الأرجنتين والبرازيل، جاءت المفاجأة، ميسي يملك أصولًا برازيلية.

المنتخب البرازيلي الذي واجهه ليونيل ميسي، 14 مرة في أرض الملعب، والذي خسر أمامه في نهائي كوبا أمريكا، في 2007، ونصف نهائي 2019، ثم عاد وثأر ضده في 2021، ليحصد لقب كأس أمريكا الجنوبية بعد انتظار طويل، ولم يكن ميسي يعلم بأن له أصولًا من ذلك البلد، بحسب روايات بعض المشجعين.