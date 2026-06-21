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محمود خالد

"مايكل جوردان كرة القدم": تشافي يتحدث عن ميسي الخجول .. ورسالته له بعد هاتريك الجزائر في كأس العالم!

تشافي هرنانديز
ليونيل ميسي
الأرجنتين
الجزائر
برشلونة
كأس العالم
الدوري الإسباني

"إذا لم تستطع الانسجام مع ميسي، فلن تستطيع لعب كرة القدم"

أطلق الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، مديحًا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفًا إياه بأنه "مايكل جوردان" كرة القدم، كاشفًا عن رسالته إلى زميله السابق في برشلونة، بعد الفوز على الجزائر في نهائيات كأس العالم 2026.

وتحدث تشافي، في مقال عبر صحيفة "ذا أتلتيك"، عن طبيعة ميسي كشخص انطوائي في بدايته، كما اختار أفضل عرض قدمه الأرجنتيني، فضلًا عن شعوره عندما شاهد أداء "لابولجا" لأول مرة في برشلونة.

  • "لم أصدق ما رأيته"

    وقال تشافي إن أحد مدربي فرق الشباب في برشلونة، أخبره ذات يوم عن شاب أرجنتيني قادم للانضمام إلى الأكاديمية، وقال إنه لم يرّ مثيله من قبل، إلا أنه (تشافي) كان متشككًا؛ لأن الكثير من اللاعبين الواعدين يمرون على برشلونة، ولكنه رد عليه: "هذا مختلف".

    وأضاف تشافي أنه عندما شاهد مقاطع لميسي في قناة برشلونة لاحقًا، حركاته، أهدافه، مراوغاته لأربعة أو خمسة مدافعين، ثم تجاوز حارس المرمى، بدا وكأنه موهبة خارقة، ولكن هذا حال الكثير من اللاعبين الشباب الذين يعرضون فقط أفضل لحظاتهم.

    وفي عام 2004، راسله المدرب نفسه، بقوله "ذلك الأرجنتيني الذي حدثته عنك سيتدرب معك غدًا"، ليؤكد تشافي أنه لا يزال يتذكر تلك الحصة التدريبية الأولى، حيث لم يصدق ما رآه، وكذلك اللاعبون المخضرمون، بطريقة تحكمه بالكرة، وطريقة مراوغته، وتمريره، وانسجامه مع زملائه، مضيفًا "ليو كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وكان تقريبًا أفضل لاعب في النادي منذ البداية".

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  • xavi-messi-barcelona-202108110830(C)Getty Images

    موقف يكشف ميسي الخجول

    وتطرق تشافي للحديث عن موقف يعكس شخصية ليونيل ميسي الخجول المنطوي، بعيدًا عن كرة القدم، بقوله "شاركته الغرفة في جولة آسيوية، بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق الأول، كان يستأذنني لمجرد تشغيل التليفزيون، وكنت أقول له: لا بأس، لستَ ملزمًا بالإجابة، حاولت أن أشعره بالراحة والاطمئنان.

    وأضاف تشافي أن ميسي أحيانًا يكون قلقًا عندما لا يلمس الكرة، ما كان يدفعه ليقول له: عد، عد، فكان يتراجع ليقترب منه، وكذلك من أندريس إنييستا وسيرجيو بوسكيتس، وكانا يتحدثان باستمرار على أرض الملعب، حيث كان يقول له: ماكي، هذا اللاعب يلتصق بي بشدة، مرر لي الكرة خلفه، ثم ينطلق متجاوزًا اللاعب الذي يراقبه بركضة عميقة.

    ووصف تشافي ميسي بقوله "كان اللعب معه سهلًا للغاية، إذا لم تستطع التناغم مع ميسي، فلن تستطيع لعب كرة القدم".

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا قال لميسي بعد مباراة الجزائر؟

    وتطرق تشافي للحديث عن تألق ليونيل ميسي، في مباراة الجزائر، حيث استهل مشواره في كأس العالم 2026، بتسجيل هاتريك، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوسه، ويصبح الهداف التاريخي للمونديال.

    وقال أسطورة برشلونة "راسلت ميسي بعد مباراة الجزائر، أخبرته أنه مثير للسخرية، وأنني لم أستطع إلا أن أضحك عندما رأيت ما فعله، كان تصرفه جنونيًا بكل معنى الكلمة، ولكن هذا هو ميسي، يظهر دائمًا في اللحظة المناسبة، إنه لا يضاهى، يكاد يكون خارقًا".

    وتابع "وعن الهدف الأول ضد الجزائر، فعندما رفع رودريجو دي بول رأسه، كان ليو في المكان الأمثل لاستلام الكرة، ثم نظر خلفه ثلاث مرات، هذا أحد أسراره، إنه دائم الملاحظة، يقيّم ما يحيط به باستمرار، كل شيء في ذهنه، غالبًا ما يكون سائرًا، ولكنه ينظر حوله، زملاؤه يمررون الكرة، وهو يُحلل تحركات لاعب الوسط الدفاعي للخصم، وقلب الدفاع، وأين توجد المساحة الفارغة، فهمه للعبة من الطراز الرفيع".

  • أفضل عروض ميسي

    ونوّه تشافي بأن ميسي لديه العديد من العروض التي لا تُنسى، ولكن إن كان عليه اختيار واحد، فسيكون أداؤه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، في 2011، معترفًا بأن لاعبي برشلونة لم يلعبوا كرة قدم حقيقية في ذلك اليوم، ثم ظهر ميسي، وهذا ما كان يجيده، فقد يكون أداء الفريق متذبذبًا، ولكنه يملك الورقة الرابحة، أفضل لاعب في التاريخ، لقد فاز بالمباريات لفريقه بمفرده، على حد وصفه.

  • مايكل جوردان كرة القدم

    وقال تشافي إن ليونيل ميسي هو بمثابة "مايكل جوردان" في كرة القدم، لقد تفوق على عظماء الماضي بفضل مسيرته الطويلة.

    وأضاف أنه يشعر بالعاطفة عندما يشاهده الآن، وقد استمر باللعب حتى التاسعة والثلاثين، إلا أنه كان حينها في الدوري القطري، وتوقف عن اللعب لمنتخب إسبانيا قبل ذلك بسنوات، ولكن ميسي في نفس العمر، لم يتغير حتى الآن، مبينًا أن أي شخص آخر كان سيعتزل بعد الفوز بكأس العالم 2022، ولكن ميسي لديه روح تنافسية عالية، وهو مقتنع بأنه قادر على الفوز بها مرة أخرى.

    وشدد تشافي على ثقته بأن منتخب الأرجنتين سيصل إلى الأدوار النهائية، مبينًا أن ميسي كان يهيئ نفسه ذهنيًا لهذه اللحظة، ورغم أن الكثيرين قالوا إنه ليس في أفضل حالاته البدنية، ولم يعد كما كان، خرج إلى الملعب وسجل ثلاثية.