أحمد فرهود

الصندوق الأسود: محاولة من النظرة الأولى ومفاوضات الـ10 أيام!.. قصة "الحب الممنوع" بين ليونيل ميسي وجنة كرة القدم

اسم ليونيل ميسي ارتبط بالدوري الإيطالي لسنواتٍ عديدة.. ولكن!

في عالم الساحرة المستديرة، هُناك قصص كُتِب لها أن تُخلد في ذاكرة العشاق، لكن ليس لروعتها؛ بل لأنها ظلت مُعلقة بين السماء والأرض، كـ"أمنية مستحيلة" لم تكتمل.

ومن بين تلك القصص؛ حكاية الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع مسابقة الدوري الإيطالي، التي بقيت بمثابة "الحب الممنوع" لقرابة عقدين من الزمن.

هذا الحب تاهت تفاصيله في أروقة المال، وصدمات خطوط التماس؛ ففي كل مرة حاولت أندية "الكالتشيو" التعاقد مع ميسي، كان للواقع رأيًا آخر تمامًا.

الواقع قال كلمته، ببقاء ميسي بين جدران العملاق الكتالوني برشلونة؛ ليتحوّل هذا اللاعب من فتى كان يُعاني من مشاكل في النمو، إلى أسطورة خالدة في عالم كرة القدم.

ولعب الأسطورة الأرجنتينية، أغلب مسيرته الكروية بقميص برشلونة؛ قبل أن تضطره الظروف الاقتصادية الصعبة، للرحيل عن النادي صيف عام 2021.

بعدها.. انتقل ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ ومنه إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، صيف عام 2023 وحتى الآن.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز محاولات نقل ليونيل ميسي إلى الدوري الإيطالي، في السنوات الماضية..

    بيدرو.. المجند غير الرسمي لضم ليونيل ميسي إلى لاتسيو

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن النجم الإسباني بيدرو رودريجيز، جناح نادي لاتسيو الإيطالي؛ هو من أعاد إلى الذاكرة قصة "الحب الممنوع" بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والدوري الإيطالي، من خلال تصريحاته في الساعات القليلة الماضية.

    بيدرو كان أحد أفراد "الجيل الذهبي" للعملاق الكتالوني برشلونة أساسًا؛ حيث زامل ميسي في الفترة من 2008 إلى 2015، قبل الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي ثم فريقي روما ولاتسيو الإيطاليين.

    وكشف بيدرو في تصريحات مع القناة الرسمية للاتسيو عبر موقع "يوتيوب"، بعد خوضه آخر مباراة في مسيرته مع الفريق، يوم السبت الماضي، عن أنه حاول ضم الكثير من النجوم العالميين إلى النادي الإيطالي، خلال السنوات الماضية.

    وأشار النجم الإسباني إلى أنه لعب دور "المجند غير الرسمي"، لإقناع عدد من زملائه السابقين ومنهم ميسي، بالانضمام إلى فريق لاتسيو الأول لكرة القدم.

    وأضاف بيدرو رودريجيز البالغ من العمر 38 سنة حاليًا، وهو يضحك: "لكن الأمر كان صعبًا للغاية"؛ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

    وبالطبع.. قدوم ميسي إلى إيطاليا من بوابة لاتسيو، قد يكون أمرًا غير منطقي بالفعل؛ لكن هُناك محاولات أخرى "واقعية" سبقت ذلك، من عمالقة "الكالتشيو" أو جنة كرة القدم كما يسمى.

    إنتر.. 3 محاولات "غير ناجحة" للتعاقد مع ليونيل ميسي

    العملاق الإيطالي الأكثر محاولة لضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، طوال السنوات الماضية؛ لم يكن إلا نادي إنتر.

    إنتر حاول ضم ميسي في 3 مناسبات سابقة، إلا أنه كان يفشل دائمًا في إتمام الصفقة التاريخية؛ وذلك على النحو التالي:

    * المحاولة الأولى: صيف 2006

    كشف جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، عن محاولة نادي إنتر التعاقد مع ميسي، صيف عام 2006؛ وذلك بدفع قيمة "الشرط الجزائي" في عقد اللاعب وقتها، البالغ 150 مليون يورو.

    لابورتا أشار إلى أن إنتر، كان مُستعدًا لدفع "ضعف" راتب الأسطورة الأرجنتينية مع برشلونة؛ وهو الأمر الذي جعله - أي جوان - للجلوس مع والد اللاعب، وإقناعه بأن مستقبل نجله مع العملاق الكتالوني وليس في إيطاليا.

    وأوضح لابورتا أنه بعد جلسته مع خورخي، والد ميسي ووكيل أعماله؛ تم الاتفاق على بقاء اللاعب مع برشلونة، ورفع قيمة "الشرط الجزائي" إلى 250 مليون يورو وقتها.

    * المحاولة الثانية: صيف 2020

    جميع عشاق برشلونة يتذكرون ما حدث صيف عام 2020؛ عندما أرسل ميسي "بروفاكس" إلى إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، من أجل فسخ عقده والرحيل رسميًا.

    وقام ميسي بهذا التصرف؛ بسبب خلافاته مع إدارة برشلونة، والتراجع الكبير في نتائج الفريق الأول آنذاك.

    وبالتزامن مع أزمة "البروفاكس"، تم نشر صور لوالد ميسي وهو يقوم بشراء منزل في ميلانو؛ حيث قيل إن نادي إنتر يستعد لضم اللاعب، بعد رحيله عن البلوجرانا.

    هذه المحاولة قد لا تكون جدية مثل سابقتها؛ خاصة في ظل صعوبة الصفقة "اقتصاديًا"، بسبب الأزمة المالية التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا.

    * المحاولة الثالثة: صيف 2021

    آخر المحاولات كانت في صيف عام 2021، عندما انتهى عقد ميسي مع برشلونة؛ وذلك بواسطة الأسطورة الأرجنتينية خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر.

    إلا أن زانيتي أكد فيما بعد، أنه كان من المستحيل على إنتر مُنافسة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي "اقتصاديًا"؛ وبالتالي.. تم الانسحاب من الصفقة سريعًا.

    وانضم ميسي إلى الفريق الباريسي صيف عام 2021، بعد رحيله عن برشلونة رسميًا؛ حيث مثّله لمدة موسمين، قبل الذهاب إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

    يوفنتوس.. محاولة من النظرة الأولى لـ"خطف" ليونيل ميسي

    خلال شهر أغسطس من عام 2005؛ واجه نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني، على لقب "كأس جوان جامبر" الودي.

    الإيطالي فابيو كابيلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس وقتها، اعترف في عدة مقابلات صحفية بعد ذلك، أنه اقترب من الهولندي فرانك ريكارد، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أثناء مجريات هذه المباراة الودية؛ حيث طلب منه التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ولو على سبيل الإعارة.

    ولفت كابيلو إلى أنه استفسر من ريكارد، على أزمة تسجيل ميسي في قائمة فريق برشلونة الأول آنذاك؛ قائلًا: "سألته إن كان من الممكن ضم اللاعب.. إلا أنه أخبرني بأن المشكلة في طريقها للحل".

    آنذاك.. ميسي لم يكن يحمل "جواز سفر أوروبي"، وكان هُناك 3 لاعبين مقيدين في قائمة الفريق الأول للعملاق الكتالوني بنفس الوضع؛ لذا لم تسمح اللوائح والقوانين بقيد أجنبي رابع خارج الاتحاد القاري للعبة.

    وحاول كابيلو أن يستغل هذه الفرصة لـ"خطف" ميسي، خاصة أنه انبهر بمستواه الفني من النظرة الأولى، خلال المباراة سالفة الذكر؛ لكن برشلونة حل المشكلة فيما بعد بالفعل، ليتحوّل هذا اللاعب إلى أسطورة خالدة في قلعة البلوجرانا.

    ميلان.. مفاوضات الـ"10 أيام" للتعاقد مع ليونيل ميسي

    مثل محاولة إنتر صيف عام 2021؛ سعى "القطب الآخر" نادي ميلان الإيطالي لضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعد رحيله عن العملاق الكتالوني برشلونة رسميًا.

    محاولة ميلان التعاقد مع ميسي، صيف عام 2021، كشف عنها الإيطالي باولو مالديني، أسطورة النادي ومديره التقني السابق.

    مالديني كشف عن أن ميلان، حاول لمدة 10 أيام التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية؛ إلا أن الأمر كان مستحيلًا، من الناحية الاقتصادية.

    واعترف الأسطورة الإيطالية أنه شعر بـ"الخوف"؛ عندما سمع أن ميسي قد ينضم إلى عملاق ميلانو الآخر إنتر، في ذلك الصيف تحديدًا.

    وفي النهاية.. لم ينضم ميسي لإنتر أو ميلان؛ حيث ذهب إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن ينتهي به المطاف بالولايات المتحدة الأمريكية مع فريق إنتر ميامي.