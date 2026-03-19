مشاعر متناقضة في ليلة "إحراج رونالدو" .. ميسي يخسر بطولتين بشهر واحد وإنجازه المذهل لم ينقذ إنتر ميامي!

النجم الأرجنتيني لم يكن في أفضل حالاته

ليلة حزينة ومتناقضة عاشها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما خرج فريقه إنتر ميامي من بطولة كأس أبطال كونكاكاف أمام ناشفيل إس سي، حيث ودع المسابقة في دور الـ16 بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

هل يحتفل بهدفه الرائع الذي يحمل قيمة مميزة؟ أم يحزن لخروج فريقه الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 على أرضه، ليمنح خصمه بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

ميسي سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض، وكل الأمور كانت تسير على ما يُرام في البداية، قبل أن يحرز كريستيان إسبينوزا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 74.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي، مما يعني أن هدف ناشفيل يُحتسب بهدفين، ليصعد إلى المرحلة القادمة، ليودع ميسي حلم الحصول على لقب قاري جديد.


  • خسارة بطولتين في شهر واحد

    بعد الحصول على لقب الدوري الأمريكي الموسم الماضي، كان يطمح ميسي في أن يبدأ رحلته الجديدة بطريقة مثالية، مواصلًا إنجازاته وألقابه على كل المستويات، وبطولة كأس أبطال الكونكاكاف، تعتبر نسخة إنتر ميامي لدوري أبطال أوروبا، المسابقة التي اعتاد ليو على التألق فيها مع برشلونة.

    البداية كانت هزيلة ومتواضعة، الفريق لم يلعب بالشكل المطلوب واستسلم للصلابة الدفاعية أمام ناشفيل في مباراة الذهاب، ولم يقم بالوظيفة المطلوبة في مباراة العودة، لتضيع فرصة الحصول على بطولة بوقت مبكر بعد العودة من الراحة.

    ويأتي هذا اللقب الضائع، بعد إلغاء مباراة "الفيناليسيما" بين بطل كوبا أمريكا ويورو 2024، حيث كان من المقرر أن تقام مواجهة تاريخية بين المنتخبين الأرجنتيني والإسباني، في مشهد انتظره جميع عشاق اللعبة في العالم.

    وجاءت هذه الخطوة بسبب صعوبات لوجستية تزامنًا مع الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مع فشل كل الأطراف المعنية في الاتفاق على ملعب بديل، مما تسبب في إحباط الكثيرين من الجماهير.

    الجميع انتظر ميسي أمام لامين يامال وغيره من نجوم برشلونة، ولكن كل الأبواب كانت مغلقة، وإسبانيا رفضت إقامتها بعد كأس العالم، لعدم وجود فرصة مناسبة، بينما أصرت الأرجنتين على خوضها في 31 مارس، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي.

    تخيل لو أضاف ميسي لقب هذه المباراة المميزة لرصيده مع كأس العالم وكوبا أمريكا وغيرها من البطولات؟ أمر مذهل، ولكنه ذهب أدراج الرياح مع حلم الفوز بالكونكاكاف!

  • هل قدم ميسي المطلوب منه؟

    في نسخة مكررة لما حدث في مباراة الذهاب بالضبط، مستويات محبطة من أغلب اللاعبين في ناشفيل، تسببت في هذا الخروج المفاجىء من كأس الأبطال، ويمكن إضافة ليو لهم هذه المرة لأنه لم يكن في أفضل حالاته أيضًا!

    تخيل أن ميسي الذي اعتاد على إهانة المدافعين ومراوغتهم طوال مسيرته الكروية، لم ينجح في المرور من أي لاعب خلال هذه المباراة، حاول المراوغة مرتين ولم ينجح.

    حتى بالنسبة للكرات العرضية، النجم المخضرم نسبته في دقتها أمام ناشفيل وصلت إلى 0%، حيث حاول 7 مرات دون أي نجاح يذكر، وهو رقم غير معتاد بالنسبة لنجم إنتر ميامي.

    ميسي لم يصنع الكثير في هذه المباراة، باستثناء هدفه الرائع الذي جعله يصل إلى الرقم 900 برصيده التهديفي، لم يقدم أي شيء يذكر، سوى محاولة في اللحظات الأخيرة من تسديدة بعيدة، لكن تم التصدي لها.

    ومرة أخرى، كان صديقه وزميله رودريجو دي بول هو الأفضل في صفوف إنتر ميامي على الإطلاق، تأثيره كان إيجابيًا في عملية استرجاع الكرة ومحاولة التقدم للأمام واختراق الخصم، لكن مجهوده لم يحصل على الدعم الكافي لإحداث أي تأثير على النتيجة.




    ليلة مميزة رغم النتيجة المحبطة

    بغض النظر عن نتيجة المباراة والمستوى المحبط لميسي، اللقاء كان مميزًا لأنه شهد تسجيل ليو الهدف رقم 900 بمسيرته الكروية الحافلة والطويلة، وهو أمر لا يمكن تجاهله أبدًا.

    هدف ميسي جعل الجميع ينظر إلى كريستيانو رونالدو، البرتغالي الذي يلعب في النصر ويحلم بتسجيل الهدف رقم 1000، وحلمه لا يزال ممكنًا وقد يتمكن من تحقيقه في دوري روشن السعودي.

    ولكن ما هو مُلفت، الرقم الذي تم نشره عن عدد المباريات التي احتاجها كل من ميسي ورونالدو من أجل الوصول إلى الهدف رقم 900، وهنا يظهر تفوق الأرجنتيني.

    ميسي احتاج 1142 مباراة من أجل الوصول إلى هذا الرقم، بينما وصل له رونالدو في 1236، مما يعكس مدى جودة ليو التهديفية وأفضليته على كريستيانو حتى في التهديف الذي أصبح متخصصًا فيه منذ تحوله إلى مركز المهاجم الصريح.

    نجم إنتر ميامي عمره الآن 38 مباراة، ورونالدو 41، بالحديث عن عنصر سرعة التسجيل وفارق السن بين النجمين، يبدو أن ميسي سيصل إلى الهدف رقم 1000 لو استمر حتى سن الأربعين دون أدنى شك!

    تفوق ميسي في الوصول إلى هذا الرقم، بالإضافة إلى عدد جوائز الكرة الذهبية "8 مقابل 5" والحصول على كأس العالم، كلها حقائق تؤكد لمن الأفضلية دون أي جدال، حتى وإن اجتهد رونالد وحاول السعي وراء حلم الألف هدف.



