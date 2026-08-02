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زهيرة عادل

عودة ليونيل ميسي نحس على إنتر ميامي! .. "البرغوث" مُنقذ الأرجنتين فقط وكاسيميرو استقبله بطريقة هي الأسوأ أمام كولومبوس

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي ضد كولومبوس كرو
إنتر ميامي
كولومبوس كرو
الدوري الأمريكي
كاسيميرو
رودريجو دي بول
لويس سواريز

كيف كانت ليلة ميسى الأولى في الدوري الأمريكي بعد العودة من كأس العالم؟

بعد فترة راحة قصيرة عقب نهاية كأس العالم 2026، عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمداعبة الكرة من جديد مع إنتر ميامي، لكنها عودة ليست حميدة!

ليو قاد فريقه للتعادل (2-2) أمام كولومبوس، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الأمريكي 2026، في لقاء خذل به نفسه، كما خذله زميليه البرازيلي كاسيميرو والأرجنتيني رودريجو دي بول.

إنتر ميامي تقدم أولًا بهدف لويس سواريز في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك كاسيميرو التعادل لكولومبوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34.

عاد سواريز وصنع الهدف الثاني لإنتر ميامي، ليسجل نواه ألن في الدقيقة 5+45، لكن الضيوف أدركوا التعادل للمرة الثانية عن طريق برايس مينديز.

بهذه النتيجة، يحتل إنتر ميامي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما يحل كولومبوس بالمركز الـ11 بـ20 نقطة.

وللتعمق أكثر في ليلة ميسي الأول مع إنتر ميامي بعد العودة من كأس العالم 2026، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • عاد البرغوث فتعثر إنتر ميامي

    لا ينكر أحد أن إنتر ميامي بلا ليونيل ميسي عادةً ما يكون فريق أشباح داخل المستطيل الأخضر في كافة خطوطه، حتى وإن كان يخرج بالنقاط الثلاث، لكن المفارقة هذه المرة أن التعثر تصادف مع عودته على عكس الجولتين الماضيتين..

    مع عودة الدوري الأمريكي من جديد بعد نهاية مونديال 2026، خاض إنتر ميامي مباراتين أمام شيكاغو ومونتريال، وقد فاز في كلتيهما (3-2) و(1-0)، على الترتيب، ضمن الجولتين الـ16 و18.

    لكن مع ظهور ليو الأول الليلة بعد نهاية الحدث العالمي، لم يفلح إنتر ميامي في مواصلة سلسلة انتصاراته، رغم مشاركة النجم الأرجنتيني منذ الدقيقة 53 والنتيجة تشير لتقدم فريقه 2-1.

    بشكل عام، خاض إنتر ميامي 40 مباراة دون ميسي منذ انضمامه له في صيف 2023، نجح في الفوز في 20 منها، فيما تعثر في مثلهم ما بين 12 هزيمة و8 تعادلات.


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  • ميسي مُنقذ الأرجنتين فقط

    بالطبع لطالما أنقذ ليونيل ميسي إنتر ميامي في الكثير من المباريات، لكن العنوان أعلاه ينطبق على مواجهة الليلة أمام كولومبوس فقط مقارنة بما قدمه مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026..

    في الحدث العالمي، كانت استفاقة ميسي في الدقائق الأخيرة من المباريات، تعني عبور التانجو للدور المقبل سواء صنع لزملائه أو سجل بنفسه .. لكن هذا السيناريو لم يفلح أمام كولومبوس بل أضاع البرغوث فرصة محققة في الوقت القاتل، ليهدر نقطتين على فريقه.

    بعد نزول صاحب الـ39 عامًا بثلاث دقائق فقط، استلم كرة بشكل أكثر من رائعة داخل منطقة الجزاء، وبينما يسجل ليو عادةً تلك الكرات، إلا أنه هذه المرة مرت تسديدته بجوار القائم.

    فيما كانت الفرصة الأكبر في الدقيقة 3+90، عندما وصلت كرة هوائية إلى ميسي المنفرد تمامًا بالمرمى داخل منطقة الـ18، لكن رأسية الأرجنتيني مرت بتصدٍ مميز من حارس كولومبوس.



    حاول ليو مرة أخرى في الدقيقة 4+90 من تسديدة من داخل الـ18، لكنه سدد بالقدم اليمنى الضعيفة، لتضيع فرصة أخرى.


  • خذلان كاسيميرو

    بالانتقال إلى أصدقاء ليونيل ميسي في المباراة، فقد كان الخذلان الأكبر من لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الذي تعاقد معه إنتر ميامي في الصيف الجاري، لكنه قدم ارتكب خطأين كفيلين لإشعال غضب الجماهير ضده..

    كاسيميرو خاض اليوم، المباراة الثانية له مع إنتر ميامي، لكنها الأولى على استاد النادي نوا ملعب النادي "نو ستاديوم".

    في هدف كولومبوس الأول، ارتكب صاحب الـ34 عامًا كل الأخطاء الممكنة، بداية من تمريرة غاية في الغرابة من أمام منطقة جزاء إنتر ميامي إلى وسط الملعب "دون أي ضغط"، لتصل بالخطأ للاعب الخصم، قبل أن ترتد بهجمة مرتدة، أسكنها كاسيميرو بنفسه في الشباك بالخطأ في مرمى .. صحيح أن حارس إنتر ميامي روكو رويوس نوفو كان بإمكانه الإمساك بها بسهولة، لكن لم يفعل هو الآخر.



    أما هدف الخصم الثاني، فقد كان بدايته من كاسيميرو أيضًا، الذي ارتكب خطأ بالتدخل على قدم لاعب كولومبوس في محيط منطقة الجزاء، لتحتسب ركلة حرة، نُفذت بتسديدة مباشرة، سكنت شباك إنتر ميامي.

    ربما يكون مجمل أداء كاسيميرو في المباراة كان جيدًا، لكن لم يكن جيدًا لإنتر ميامي فقط!

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  • لغة الأرقام

    على كلٍ لم تكن هي ليلة ليونيل ميسي ولا رفاقه، وبلغة الأرقام، شارك ليو في 37 دقيقة، سدد أربع تسديدات، لم تكن إلا واحدة فقط منها على المرمى.

    وأهدر ميسي فرصة محققة، بينما لم يخلق أي فرصة لزملائه.

    لكن الحقيقة، مقارنة وضع ميسي في الأرجنتين بإنتر ميامي، ربما لا يختلف من ناحية كونه المنقذ، لكن الفارق أن راقصي التانجو قادرون بشكل أسرع على ترجمة محاولات لأهداف في شباك الخصوم، على عكس الوضع في الفريق الأمريكي، الذي يُظهر البرغوث عاجزًا بصورة أكبر في ظل تواضع رفاقه، وحتى من هم على شاكلة لويس سواريز ورودريجو دي بول، يتحكم بهم عامل العمر، فليسوا بمنقذين حقيقيين.


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