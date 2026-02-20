Getty/GOAL
ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو؟ نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق يكشف أن هذين اللاعبين العظيمين لم يثيرا إعجابه بقدر ما أثاره المهاجم "الرائع"
نافاس يهمل الأيقونات من أجل نيمار
بعد أن شارك في غرفة الملابس مع نجوم كرة القدم في كل من مدريد وباريس سان جيرمان، يتمتع نافاس بمنظور فريد حول العظمة. قضى الحارس المخضرم سنوات في حماية المرمى خلف رونالدو في إسبانيا قبل أن يلعب إلى جانب ميسي وكيليان مبابي في فرنسا. ومع ذلك، عندما طُلب منه تحديد الشخص الذي يتمتع بأكبر قدر من الموهبة الطبيعية، تجاوز نافاس الفائزين المتعددين بجائزة الكرة الذهبية.
كشف "الطيقو الطائر" أن نيمار هو اللاعب الذي أذهله حقًا في الملعب التدريبي وأثناء المباريات. على الرغم من السجلات التاريخية لميسي ورونالدو، أشار نافاس إلى موهبة البرازيلي غير المتوقعة وإتقانه للعب بكلتا القدمين باعتبارهما السمتين اللتين تميزانه عن كل زملائه الذين قابلهم على مدار عقدين من الزمن في المستوى الأعلى.
وقال نافاس لصحيفة AS: "نحن نتحدث عن نجوم عظماء وأفضل لاعبي العقود الماضية، ولكن بسبب موهبته على أرض الملعب، أثر نيمار عليّ كثيرًا. كان يفعل ما يريد بالكرة، سواء بالقدم اليسرى أو اليمنى. عندما رأيته في المباريات، شعرت أن الأمر يشبه اللعب مع أطفالي. نيمار لاعب رائع".
نافاس ليس الوحيد الذي تجاهل ميسي ورونالدو
يأتي هذا الثناء الكبير في وقت تثار فيه تساؤلات حول استمرارية البرازيلي، حيث اعترف نيمار أنه قد يتقاعد من كرة القدم الاحترافية في نهاية عام 2026 بعد سلسلة من الإصابات الكابوسية.
يتوافق تقييم الكوستاريكي مع آراء شخصيات كروية أخرى أُعجبت بموهبة نجم برشلونة السابق. اعترف فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، أن رونالدينيو هو اللاعب الذي أثار إعجابه أكثر من غيره، ومن الواضح أن نافاس يشعر بنفس الإعجاب تجاه السحر الكروي البرازيلي.
نافاس، الذي يبلغ الآن 39 عامًا ويلعب حاليًا لفريق بوماس في المكسيك، ناقش أيضًا طول عمر زملائه السابقين في ريال مدريد مثل لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو، اللذين لا يزالان في قمة مستواهما في ميلان والناصري على التوالي.
وعندما سُئل عما إذا كان مودريتش أو كريستيانو سيتقاعدان قبله، أجاب: "لا أحد يعلم، لكنني أستطيع أن أشهد بأن كلاهما محترفان رائعان. في كرة القدم، لا توجد أسرار أو مصادفات. كلاهما قام بعمل رائع، ولهذا السبب هما في كامل لياقتهما البدنية في سنهما الحالي".
التدخل الإلهي وسحر زيدان
قضى الحارس خمس سنوات في مدريد حيث فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب في الدوري الإسباني. لكن مسيرته المهنية كادت أن تأخذ منحى مختلفًا تمامًا في عام 2015، عندما أدى التأخير الشهير في وصول "الفاكس" إلى إفشال انتقاله إلى مانشستر يونايتد في آخر يوم من فترة الانتقالات. "اتصلوا بي في المنزل حوالي الساعة الرابعة أو الخامسة بعد الظهر لعرض هذا الخيار عليّ. تحدث معي مدرب مانشستر يونايتد (لويس فان غال) لإقناعي. ثم صليت مع عائلتي لأطلب من الله أن يفعل ما هو أفضل لنا. لم يصل الفاكس في الوقت المحدد، وكان ذلك رداً من الله على صلاتنا"، قال نافاس عندما سُئل عن هذه الحادثة الغريبة.
بقي نافاس في مدريد وأصبح أحد أعمدة فريق زين الدين زيدان الذي فاز ببطولات أوروبية متتالية من 2016 إلى 2018. ويعزو تلك الحقبة غير المسبوقة من الهيمنة إلى قدرة الفرنسي الفريدة على إدارة غرفة ملابس مليئة بالأنا.
"زيدان، الطريقة التي يدير بها المجموعات والثقة التي ينقلها إلى اللاعبين صعبة المنال. لم نستطع أن نبذل أقل من 200٪ في التدريبات لنستجيب للطريقة التي يتصرف بها هذا الرجل"، قال الحارس.
الفصل الأخير في المكسيك
يبلغ نافاس الآن 39 عامًا، ولا يظهر أي علامات على التباطؤ، حيث يواصل تقديم أداء عالٍ مع فريق بوماس في الدوري المكسيكي. بينما يركز على التزاماته الحالية في المكسيك، بدأ حارس المرمى بالفعل في التخطيط لحياته بعد كرة القدم. وأكد نيته في العودة إلى العاصمة الإسبانية، حيث لا يزال شخصية محبوبة بين مشجعي ريال مدريد.
وأعرب نافاس عن رغبته في البقاء على صلة بريال مدريد بطريقة ما بعد انتهاء مسيرته الكروية. وتبقى علاقته بالمدينة والنادي الدافع الرئيسي لخططه بعد انتهاء مسيرته. وقال: "سأواصل اللعب لفترة أطول لأنني أشعر أنني في حالة جيدة، لكنني وعائلتي قررنا العودة إلى مدريد لأننا نحبها".
