ليونيل ميسي "ختم كرة القدم" في عام 2022.. فما الذي يدفع "أعظم لاعب في التاريخ" إلى لعب كأس العالم 2026 مرة أخرى؟

على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت إلى قيادته للفريق، نضج ميسي بلا شك في دوره القيادي على مر السنين، أي أنه تحول من شخصية معروفة بصمتها الشديد، والتي كانت تفضل أن تتحدث قدمه اليسرى نيابة عنه، إلى شخص يوجه وابلًا من الكلمات إلى خصومه الذين يبلغ طولهم 6 أقدام و6 بوصات في النفق بعد المباريات. كان هذا جانبًا من شخصية أفضل لاعب في العالم لم يسبق لمعظمنا رؤيته من قبل، لكن زملاءه في الفريق رأوه - وأحبوه بسببه.
وصف إميليانو مارتينيز اللاعبين بعبارة شهيرة بأنهم "أسود تقاتل من أجل ميسي"، واعترف خوليان ألفاريز قبل كأس أمريكا الجنوبية الأخيرة بأن الفريق بأكمله كان سعيداً بوجود قائدهم المحبوب معهم لأنه يجعل كل شيء "أفضل".
أصبحت الأرجنتين في الأساس مجموعة من الإخوة - أو، كما قال الفريد من نوعه خورخي فالدانو، النظير الكروي لفيلم "أوشنز 11".
قال الفائز بكأس العالم 1986 لصحيفة "ذا غارديان": "رأيت صورة للاعبين وهم ينزلون من الحافلة، وميسي في المقدمة، والباقون خلفه، محيطين به في شكل مثلث - وهذا له قيمة رمزية لا تحتاج إلى تعليق، لكنها تفسر ماهية الأرجنتين". "ترى السعادة التي يشعر بها ليو: إنه متحرر".
كان لا يزال هناك بعض الشك حول ما إذا كان سيستمر في اللعب حتى عام 2026. ففي النهاية، كانت مشاركة ميسي في كوبا أمريكا 2024 قد قُطعت بسبب الإصابة؛ وقد يكون الأمر كذلك بالنسبة لكأس العالم.
لكن بالنسبة لسكالوني، فإن ضم ميسي أمر بديهي. حتى في سن 38، لا يزال يسجل الأهداف ويمرر الكرات التي لا يستطيع أحد غيره رؤيتها، ناهيك عن تنفيذها، في حين أن تأثيره على بقية المجموعة هو شيء يقول سكالوني إنه لم يره من قبل - ولهذا السبب كان يتحدث عن حجز مكان في تشكيلته لعام 2026 لميسي منذ عام 2022.
هناك مخاوف في بعض الأوساط من أن ميسي قد يهدد بتشويه إرثه في الولايات المتحدة، لكن من الصعب تصور كيف يمكن أن يحدث ذلك. على عكس منافسه اللدود كريستيانو رونالدو، فقد فاز ميسي بالفعل بكأس العالم. لا شيء يمكن أن ينتقص مما حققه بالفعل. لقد أكمل مسيرته الكروية قبل أربع سنوات؛ والآن هو يستمتع بها فحسب.