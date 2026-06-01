ليونيل ميسي "ختم كرة القدم" في عام 2022.. فما الذي يدفع "أعظم لاعب في التاريخ" إلى لعب كأس العالم 2026 مرة أخرى؟

يبلغ ميسي 38 عامًا، وسيبلغ 39 عامًا في وقت لاحق من هذا الشهر، لذا لم يكن من المفاجئ أن نسمع من نادي إنتر ميامي أنه يعاني حاليًا من «إجهاد مفرط مصحوب بإرهاق عضلي في أوتار الركبة اليسرى». فقد تعرضت تلك العضلة بالذات لضغط هائل على مدار أكثر من عقدين.

وبالتالي، يبدو من المنطقي أن نتساءل: لماذا لا يزال ميسي يدفع جسده إلى أقصى حدوده في وقت تقاعد فيه معظم لاعبي كرة القدم بالفعل؟ فليس الأمر وكأنه لا يزال لديه ما يثبته أو يحققه. لقد أكمل مسيرته الكروية بشكل أساسي بفوزه بكأس العالم الأخيرة في قطر، وبأسلوب مهيمن لدرجة أنه أنهى الجدل حول من هو أفضل لاعب في التاريخ مرة واحدة وإلى الأبد.

هل هناك حقًا ما يمكن أن يكسبه ميسي من المشاركة في نهائيات كأس العالم السادسة؟ أم أنه أصبح الآن واثقًا جدًا من مكانته كأسطورة حية لدرجة أنه يشعر أنه ليس لديه ما يخسره على الإطلاق؟...