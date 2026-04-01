ليونيل ميسي الساحر يسجل هدفاً ويقدم تمريرة حاسمة في فوز الأرجنتين الساحق على زامبيا، في وداع عاطفي لنجم «إنتر ميامي» على ملعب «لا بومبونيرا»
فوز ساحق للمنتخب الأرجنتيني
سيطرت الأرجنتين على مباراة الاستعداد الأخيرة التي خاضتها على أرضها قبل كأس العالم في يونيو، حيث صنع ميسي هدفاً لجوليان ألفاريز وسجل هدفاً آخر بنفسه بعد أن شارك في التشكيلة الأساسية. وبعد الاستراحة، سجل نيكولاس أوتامندي هدفاً من ركلة جزاء، قبل أن يكتمل الفوز الساحق 5-0 بهدف في مرماها من زامبيا وهدف آخر سجله فالنتين باركو. وقد سمح هذا الفوز الساحق لميسي بتوديع الجماهير الأرجنتينية برسالة قوية قبل أن تدافع المنتخب عن لقبها العالمي في أمريكا الشمالية هذا الصيف.
وداع "الركائز العاطفية"
كما كانت هذه الليلة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأوتامندي، الذي أكد أنه سيتقاعد من اللعب الدولي بعد البطولة المقبلة. وفي حديثه بعد المباراة وتسجيله لركلة الجزاء، التي تنازل عنها ميسي له بكرم، قال المدافع: "لا توجد متعة أكبر من ارتداء قميص المنتخب الوطني. أنا سعيد جداً بأنني حظيت بهذا الوداع على أرضي. لقد كانت رحلة طويلة، مليئة بالكثير من الفرح وبعض الحزن، فهذه هي طبيعة كرة القدم. أرحل وأنا أشعر بأنني بذلت كل ما في وسعي من أجل المنتخب الوطني، وكنت دائماً مستعداً وراغباً في الدفاع عن هذا القميص".
سكالوني يطالب بالتميز
على الرغم من الأجواء الاحتفالية، ظل مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني حريصًا على الحفاظ على المستوى المطلوب عقب الفوز الصعب وغير المقنع على موريتانيا الأسبوع الماضي. وأعرب عن ارتياحه لتحسن الأداء، قائلاً: "المهم ألا يتكرر ما حدث في المباراة السابقة. أعتقد أن اليوم أثبت أن ما حدث كان مجرد حادثة، وأن الفريق تمكن من تقديم أداء جيد بفضل العمل الجماعي".
لا يزال قرار ميسي قيد الانتظار
ستخوض الأرجنتين مباريات صعبة في المجموعة J من كأس العالم، حيث ستواجه الجزائر والنمسا والأردن. ويجب على سكالوني أن يحدد تشكيلته النهائية المكونة من 26 لاعبًا بحلول الموعد النهائي في 30 مايو، مع التركيز بشكل كبير على إدارة الحالة البدنية لنخبة لاعبيه المخضرمين. وستتجه الأنظار إلى ما إذا كان ميسي سيُدرج في التشكيلة، حيث لم يؤكد نجم إنتر ميامي مشاركته بعد. وستستهل حاملة اللقب مشوارها في البطولة بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو.