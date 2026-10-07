هل حدث أي شيء غريب؟ ميسي يكشف حقيقة "مؤامرة" نهائي كأس العالم ضد إسبانيا

وفي حديثه المباشر إلى جماهير بوينس آيرس، سعى ميسي إلى تبديد التكهنات التي خيّمت على نهاية البطولة، حيث تم اتهام المنتخب الأرجنتيني بعدم دخول المباراة النهائية بالحماس الكافي، لأسباب بعيدة عن ما يحدث على أرض الملعب.
وقال: "الحقيقة أنه لم يحدث أي شيء غريب في النهائي كما يقول البعض. لقد بذلنا كل ما لدينا. كانت المباراة أمام إنجلترا منهكة للغاية بالنسبة لنا، بدنياً وعاطفياً. بالكاد تمكنّا من الصمود.
"قاتلنا كما نفعل دائماً، لكن للأسف لم نتمكن من التتويج باللقب. لكن لا تشكّوا للحظة في أن كل واحد من زملائي قدّم كل ما لديه فوق أرض الملعب من أجل هذا القميص."
ثم حوّل المهاجم المخضرم تركيزه إلى الدلالة الشخصية لرحيله، وهو يكابد الدموع في تأبينه لوالده الراحل خورخي، الذي وافته المنية في أغسطس عن عمر ناهز 68 عاماً. وبدأ قائلاً: "إنها مشاعر كثيرة. بالطبع، أول ما أفكر فيه هو والدي. كل ما تبقّى لي أن أفعله هو أن أقول شكراً. لقد عنى لي الكثير أن أرتدي هذا القميص على مدار 20 عاماً. لم أتوقف يوماً عن الكفاح والقتال والرغبة في أن أكون هنا."