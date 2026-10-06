"الآن أرحل بسلام" .. ليونيل ميسي يودع جماهيره بعبارات مؤثرة قبل خوض مباراته الأخيرة مع الأرجنتين

يستعد عالم كرة القدم الدولية لتغيير جذري مع استعداد ليونيل ميسي لإنهاء مسيرته الاستثنائية مع منتخب الأرجنتين.

وقبيل المباراة الودية الأخيرة ضد بنين في بوينس آيرس، توجه النجم البالغ من العمر 39 عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية برسالة إلى الأمة التي دعمته على مدى أكثر من عقدين.

وأعرب نجم إنتر ميامي عن شعوره بالرضا والإنجاز، معترفاً بأن مسيرته مع حامل لقب كأس العالم قد وصلت إلى نهايتها الطبيعية في ملعب «مونومنتال» التاريخي.

اختار المهاجم المخضرم كلماته بعناية لتعكس عمق ارتباطه بالجمهور الأرجنتيني. وقال ميسي في رسالة وجهها إلى معجبيه عبر «أديداس فوتبول»: "لقد حان الوقت. أرحل بسلام، لقد بذلت كل ما في وسعي. كان هذا القميص حلمي وفخري وحياتي". وتابع معرباً عن امتنانه للدعم الثابت الذي تلقّاه طوال مسيرته: "شكراً لكم على حبكم الكبير لي. سأحملكم دائمًا في قلبي".



