وسيخوض الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات النزال للمرة الأخيرة كلاعب في صفوف «الألبيسيليستي» في مباراة ودية ضد بنين على ملعب «إستاديو مونومنتال».
"الآن أرحل بسلام" .. ليونيل ميسي يودع جماهيره بعبارات مؤثرة قبل خوض مباراته الأخيرة مع الأرجنتين
وداع مؤثر لجمهور «الألبيسيليستي» المخلص
يستعد عالم كرة القدم الدولية لتغيير جذري مع استعداد ليونيل ميسي لإنهاء مسيرته الاستثنائية مع منتخب الأرجنتين.
وقبيل المباراة الودية الأخيرة ضد بنين في بوينس آيرس، توجه النجم البالغ من العمر 39 عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية برسالة إلى الأمة التي دعمته على مدى أكثر من عقدين.
وأعرب نجم إنتر ميامي عن شعوره بالرضا والإنجاز، معترفاً بأن مسيرته مع حامل لقب كأس العالم قد وصلت إلى نهايتها الطبيعية في ملعب «مونومنتال» التاريخي.
اختار المهاجم المخضرم كلماته بعناية لتعكس عمق ارتباطه بالجمهور الأرجنتيني. وقال ميسي في رسالة وجهها إلى معجبيه عبر «أديداس فوتبول»: "لقد حان الوقت. أرحل بسلام، لقد بذلت كل ما في وسعي. كان هذا القميص حلمي وفخري وحياتي". وتابع معرباً عن امتنانه للدعم الثابت الذي تلقّاه طوال مسيرته: "شكراً لكم على حبكم الكبير لي. سأحملكم دائمًا في قلبي".
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نهاية العصر الذهبي لميسي
يمثل رحيل ميسي نهاية ما قد يكون أكثر العصور شهرة في تاريخ هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. بعد سنوات من خيبات الأمل والفرص الضائعة، نجح صانع الألعاب الصغير أخيرًا في ترسيخ إرثه برفع كأس أمريكا الجنوبية في عامي 2021 و2024، وكأس العالم FIFA في عام 2022.
وبينما يستعد ميسي للخروج للمرة الأخيرة من النفق مرتديًا القميص الشهير ذي الخطوط الزرقاء والبيضاء، فإن أهمية هذه اللحظة قد تركت أثرًا عميقًا في قلوب المشجعين في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، لتكون بمثابة احتفال ضخم بلاعب أعاد تعريف هذه الرياضة.
سكالوني يكرّم إرثًا لا يمكن تعويضه
لم يبخل ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين الذي أشرف على أنجح فترة في مسيرة ميسي الدولية، بالثناء على قائد الفريق الذي يودع المنتخب. وأكد سكالوني أنه على الرغم من ضرورة أن يمضي الفريق قدماً في نهاية المطاف، فإن الفراغ الذي سيتركه اللاعب رقم 10 سيكون من المستحيل سده بلاعب واحد.
وفي حديثه للصحافة عن الأهمية العاطفية لمباراة بنين، استذكر سكالوني تجربته في العمل جنباً إلى جنب مع أعظم لاعب في التاريخ. وأوضح المدرب قائلاً: "ميسي يترك وراءه إرثاً لا مثيل له. علينا أن نواصل اللعب، لكن الشعور بوجوده على أرض الملعب هو شعور فريد من نوعه. لم أرَ أبداً أي شخص آخر يعبّر عما يفعله هو على ملعب كرة القدم، وهذا ما سنفتقده. لم يتبقّ سوى الحنين إلى الماضي الآن بعد أن لن يكون موجوداً. إنه قدوة لا تُضاهى".
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هيمنة إحصائية ومسيرة مهنية حطمت الأرقام القياسية
الأرقام التي تبرز مسيرة ميسي الدولية مذهلة بقدر أدائه على أرض الملعب. وفقًا للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، خاض المهاجم 207 مباراة مع المنتخب الأول قبل مباراة الوداع، وسجل رقمًا قياسيًا بلغ 125 هدفًا لصالح بلاده. وستكون المباراة ضد بنين هي المباراة الدولية رقم 208 له، مما يوسع صدارته كأكثر لاعب خاض مباريات دولية في تاريخ الأرجنتين.
كما أن سجله التهديفي لا يُضاهى هو الآخر، مما يضعه في صدارة قائمة الهدافين عبر العصور، متقدماً بفارق كبير على أساطير سابقة مثل جابرييل باتيستوتا ودييجو مارادونا. وبالإضافة إلى الأهداف، كان ميسي هو الشرارة الإبداعية التي قادت الفريق خلال العديد من البطولات الكبرى على مدى ثلاثة عقود مختلفة.
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