بعد كتابة التاريخ أمام كاب فيردي: ليونيل ميسي لا يسقط ضد المصريين.. واستسلم يا رياض محرز "فأنت في حضرة الأسطورة"

حين تقف اللغات عاجزة وتعلن القواميس استسلامها، وتجف محابر الصحفيين وصفًا وتكرارًا؛ يدرك الجميع أننا لا نتحدث عن مجرد لاعب عادي، بل عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي.. ذاك الساحر الذي استهلك في مسيرته أطنانًا من الحبر؛ يواصل تألُقه في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وسجل ميسي هدفًا وصنع آخر؛ ليقود منتخب الأرجنتين للفوز (3-2) على كاب فيردي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة.. سيواجه منتخب الأرجنتين نظيره المصري، الفائز على أستراليا بـ"ركلات الجزاء"؛ وذلك ضمن منافسات ثمن نهائي المونديال، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ميسي ضد كاب فيردي في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت..