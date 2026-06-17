ليلة بكى بها ليونيل ميسي وشهدت حدثًا فريدًا بمسيرته .. "آفته" مع إنتر ميامي تتلاشي أمام الجزائر وخمسة أرقام قياسية تركع له

من قال إن "الجسد لا يرحم"، يؤكد الليلة أنه مهما بلغ من العمر، يظل شابًا داخل المستطيل الأخضر، إذ لعب في مختلف مراكز اللعب تقريبًا أمام الجزائر دون كلل أو ملل، وكأنه يريد أن يوجه رسالة لجماهيره القلقة بشأن مشواره في كأس العالم 2026 أنه لن يخيب آمالهم حتى وإن كان عائدًا حديثًا من إصابة عضلية.

النجم ليونيل ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني اليوم الأربعاء، للفوز أمام نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، في مدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من كأس العالم 2026.

ثلاثية راقصي التانجو سجلها البرغوث في الدقائق 17، 60 و76 من عمر المباراة، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

لكن ترتيب المجموعة لن يتضح بعد، في انتظار مواجهة النمسا والأردن، التي ستلعب في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء - بتوقيت مكة المكرمة -.

لكن بعيدًا عن الأحداث الجماعية في مواجهة الجزائر والأرجنتين، دعونا نتحدث في السطور التالية بشكل فردي عن ليونيل ميسي..



