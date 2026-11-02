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محمود خالد

ميسي ضد نيو إنجلاند | فلتذهب الجوائز إلى الجحيم .. "الأفضل في ميامي" كما قال أبو تريكة والفار أنقذه من هدف خاطئ!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
نيو إنجلاند ريفولوشن
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي

سيناريو غريب قاد إنتر ميامي للفوز في الدوري الأمريكي..

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تشارلوت

تشارلوت

هناك أهداف يمكن وصفها بأنها "ماركة ليونيل ميسي"، والذي بات في كل مباراة تقريبًا، يعطيك درسًا جديدًا في فنون الإمتاع بالكرة، فيما لعب دور البطولة في "ريمونتادا" إنتر ميامي ضد نيو إنجلاند ريفوليوشن، بنتيجة (2-1)، في الجولة قبل الأخيرة، من الدوري الأمريكي MLS، قبل خوض مرحلة الإقصائيات.

نيو إنجلاند كانوا يشعرونك بأن النقاط الثلاث في المتناول، بعد سيطرة على مجريات الشوط الأول، ومن ثمّ التقدم بهدف دانزيل جازداج، في الدقيقة 53، إلا أن ميسي قرر أن يقود ثورة الإنتر بعدها، وصنع تمريرة حاسمة إلى جيرمان بيرترامي، في الدقيقة 69، قبل أن يتكفل بإحرازه الهدف الثاني بطريقة رائعة، في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، انتزع إنتر ميامي وصافة المجموعة الشرقية، من نيو إنجلاند، بوصوله إلى 59 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن نظيره، فيما حسم ناشفيل الصدارة، بـ74 نقطة، مع تبقي جولة على نهاية مرحلة الدوري.

وفيما يلي، نستعرض معًا أبرز النقاط حول أداء ليونيل ميسي، في مباراة إنتر ميامي ونيو إنجلاند ريفوليوشن..

  • هدف يليق بالـG.O.A.T ولا عزاء للـB.O.A.T

    في وثائقي يحكي مسيرة المدرب جوزيه مورينيو، كانت كلمة نجم ريال مدريد السابق، سامي خضيرة، بليغة للغاية، حيث قال "كان يتحدث معنا عن تكتيك المباراة 10 دقائق، وليونيل ميسي وحده 40 دقيقة"، ليظهر بعدها مورينيو رافعًا يديه في حيرة، ومتسائلًا "كيف نوقفه؟".

    هدف برائحة ميسي في برشلونة، أثبت بأن الرقابة اللصيقة لا تجدي معه نفعًا، بعدما مرّ من لاعبَين بحركة مهارية، ثم 1-2 مع بيرترامي، خلصه من الثالث، وبين اثنين، سدد كرته في الزاوية اليمنى.

    ميسي بدا وكأنه يوجه رسالة إلى الجميع، إلى من حرموه من الكرة الذهبية ليفوز بها النجم الإنجليزي هاري كين، ومن صوّتوا لكريستيانو رونالدو ليتفوق عليه في جائزة أفضل كرة ذهبية عبر التاريخ، مؤكدًا أنه "الأفضل في كرة القدم"، دون الحاجة إلى جوائز.

  • أن ينقذك الفار من هدفك الخاطئ!

    نعم، كما قرأت عزيزي القارئ، أمر يدعو إلى الضحك، فكثيرًا ما كتبنا عن إنتر ميامي هذا الموسم، أن ميسي يبدع في التسجيل، وفريقه يتعثر في النهاية، خاصة عندما كان صاحب الـ39 عامًا، يسجل من ركلة حرة.

    ميسي فعل ما عليه خلال انتفاضة إنتر ميامي بعد هدف جازداج؛ انتقل من الطرف للعمق، ومرّ داخل المنطقة، وسدّد كرة تصدى لها الحارس، ثم ارتدت إلى بيرترامي ليعيدها إلى المرمى، قبل أن يبعدها الدفاع من الخط، في الدقيقة 65، ثم يمرر كرة رأسية إلى بيرترامي ليضع الهدف الأول، ويتكفل بالهدف الثاني من "نصف فرصة".

    وكالعادة، تأتي لحظة التعثر، عندما يضع إيان فراي، هدفًا في مرماه، في الوقت بدل الضائع، ولكن المضحك في الأمر، أن الحكم يراجع اللقطة عبر تقنية الفيديو، ويقرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، وكأنه يقول لإنتر ميامي "كفاكم هذا السيناريو المظلم".

  • استفقت متأخرًا يا إنتر ميامي

    إذا أردت أن تدرك مدى استفاقة إنتر ميامي "المتأخرة"، فانظر إلى ترتيب الدوري الأمريكي في النصف الثاني فقط، تراه متربعًا في الصدارة، بفارق كبير عن ناشفيل، إلا أنه في النصف الأول، يقبع في المركز العاشر.

    ميسي ورفاقه فرّطوا في لقب درع المشجعين، إلا أن هناك فرصة مثالية لإنهاء عام 2026 بأفضل صورة ممكنة من خلال النقاط التالية..

    * ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

    * ضمان التأهل إلى دوري أبطال الكونكاكاف "2027".

    * ابتعاد ميسي في صدارة الهدافين بـ26 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن بيتر موسى، فضلًا عن تواجده في وصافة الأكثر صناعة للأهداف بـ16 تمريرة حاسمة.

    وكما يُقال "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا"، فإن كتيبة إنتر ميامي لا تزال تملك الفرصة للقب جديد في الدوري الأمريكي، رغم أن المؤشرات تقول إن تخبط الفريق وتذبذب نتائجه، قد لا يكون في صالحه بعد التأهل للإقصائيات.

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  • "الأفضل يجلس في ميامي"

    عندما سألوا المحلل المصري محمد أبو تريكة، عن رأيه بشأن اللاعب الذي يستحق جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، قال "رأيي معروف، الأفضل يجلس في ميامي"، في إشارته لليونيل ميسي.

    ميسي الذي حلّ خامسًا في ترتيب الكرة الذهبية، بات يكرّس تلك المقولة على أرض الواقع، ويكفي أن تشاهد أرقام صاحب الـ39 عامًا، الذي يتفوق على الجميع في الدوري الأمريكي، من حيث عدد الأهداف "26"، وعدد التسديدات "180"، والتسديدات على المرمى "75"، رغم أنه ليس متواجدًا في قائمة الـ"توب 5" من حيث عدد لمسات الكرة، وكأنها رسالة من الأسطورة الأرجنتينية بأن القليل من اللمسات يكفي لمزيد من التاريخ.

    ورغم أن كريستيانو رونالدو اقترب أكثر من حلم الألف هدف، مع الوصول لحاجز الـ985، فإن ميسي لا يزال بعيدًا، برصيد 937 هدف، ولكن الفارق، أن أهداف ميسي لا تجلب له السخرية، كما يحدث مع رونالدو من قِبل الإعلام السعودي، من حيث سهولة الكرات المتاحة له بإحرازها في الشباك، بل أن كل هدف من ليونيل حاليًا بات أشبه بريشة في لوحة فنية مبدعة.

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إنتر ميامي

إنتر ميامي

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تشارلوت

تشارلوت