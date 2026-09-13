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زهيرة عادل

أهدر ما لا يُهدر وترك المباراة وذهب لشكوى الحكم! .. حال ليونيل ميسي يتبدل في ليلة قاسية أمام ناشفيل

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي ضد ناشفيل
إنتر ميامي
ناشفيل
الدوري الأمريكي

قمة الجولة 26 بالدوري الأمريكي، لم تكن سعيدة للبرغوث جماعيًا وفرديًا..

بينما كان أمل إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقليص الفارق النقطي مع ناشفيل، صُدم بسيناريو قاسٍ في قمة الجولة 26 من الدوري الأمريكي 2026.

إنتر ميامي خسر نقطتين فجر اليوم الأحد - بتوقيت مكة المكرمة – بالتعادل أمام ناشفيل (2-2) في الوقت القاتل، على ملعب نو ستاديوم.

ناشفيل تقدم أولًا بهدف سام سوريدج في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح رفاق ليو في تسجيل ثنائية في الدقيقة 19 و62، حيث كان الهدف الأول بالنيران الصديقة من ريد بيكر واتيتينج، والثاني بقدم البرغوث.

لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 1+90، بفضل متابعة سام سوريدج لارتداد الكرة من حارس إنتر ميامي دايني سانت كلير.

بهذا التعادل يظل الفارق بين الفريقين تسع نقاط، إذ يتصدر ناشفيل جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، يليه إنتر ميامي بـ45 نقطة.

أما عن ليلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وما قدمه في المباراة من الناحية الفردية، فهذا ما نطلعكم عليه في السطور التالية..


  • ميسي تكفل بالتسجيل والصناعة

    بالنظر للمباراة من الخارج، فقد صنع ميسي وسجل ثنائية إنتر ميامي في شباك ناشفيل، لكن هذا لا ينفي أن اليوم لم يكن يومه..

    بفضل تنفيذ ليو لركلة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة جزاء الخصم، جاء الهدف الأول برأسية سام سوريدج التي ضلت طريقها وسكنت المرمى بدلًا من تشتيتها بجوار القائم.

    فيما كانت اللقطة الأجمل باللقاء في الدقيقة 62 وقتما هيأ رودريجو دي بول كرة لميسي داخل قوس منطقة الـ18، ليتبعها الأخير بتسديدة أكثر من رائعة محرزًا هدف فريقه الثاني.



    وبخلاف ذلك، صنع ميسي لزملائه ثلاث فرص تهديفية، لكنهم لم يترجموها لأهداف، حيث كان جيرمان بيرتيرام صاحب الإهدار الأغرب، وقتما أرسل له ليو عرضية هوائية بينما كان منفردًا تمامًا بالمرمى، لكنه تباطأ في التسديد حتى تدخل الدفاع وشتت الكرة من أمامه.



    لكن إن كان زملاء النجم الأرجنتيني قد أهدروا ثلاث فرص خلقها لهم، منها اثنتين خطيرتين، فهو نفسه أضاع فرصتين لم يعتد جمهوره على إهدار مثلهما..


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  • أهدر ما لا يُهدر

    ما سبق كان الجانب الإيجابي من ليلة ميسي الفردية أمام ناشفيل، أما عن الجزء السلبي فكان بين رفض الكرة له وبين تعامله بغرابة مع الفرص..

    في الدقيقة 78 من عمر المباراة، تصدى حارس ناشفيل براين شفاكي لانفراد صريح لإنتر ميامي، لكن الكرة ارتدت منه، لتجد ميسي في المتابعة، لكنه ورغم أنه مواجه للمرمى تمامًا إلا أن تسديدته كانت في القائم.



    تجدد الانفراد بين ميسي والحارس شفاكي مرة أخرى في الدقيقة 89، وهذه نجح ليو في مراوغته، وبينما كان المرمى خاليًا، سدد الأرجنتيني بقوة أعلى العارضة بغرابة، مهدرًا فرصة تعزيز التقدم لإنتر ميامي، قبل أن يحرز ناشفيل هدفه القاتل بدقيقتين.



    وقبل هاتين الفرصتين الغريبتين، كان لميسي ثلاث تسديدات؛ تصدى حارس ناشفيل لواحدة، فيما تصدت العارضة للثانية، بينما أطاح هو بالكرة أعلى العارضة في الثالثة.


  • الغضب من الحكم .. وحسرة النهاية

    بقدر سوء مستوى لاعبي إنتر ميامي وعناد الكرة لليونيل ميسي أمام ناشفيل إلا أنه كان غاضبًا أكثر من التحكيم في المباراة..

    ليو انفعل على حكم اللقاء في الدقائق الأخيرة، بعدما أبى أن يطلق صافرته لاحتساب خطأ لصالحه، بعد سحب لاعب الخصم له من يده ما أفقده السيطرة على الكرة .. هذا من وجهة نظر البرغوث، أما تحكيميًا فالحكم أتاح له فرصة مواصلة اللعب طالما لم يفقد الكرة قبل أن تنقطع منه بصورة قانونية، لكن الأرجنتيني بدأ التلويح في وجه الحكم معترضًا.

    وفي لقطة أخرى، ترك ميسي المباراة للحديث مع حكم الراية، مبديًا اعتراضه على بعض الأمور.


    مثل تلك المشاهد ربما لم تكن لتحدث لو أمور إنتر ميامي على ما يرام، لكن مؤخرًا الشجارات والاعتراضات أصبحت عادة، في ظل عدم تحقيق رفاق ميسي سوى فوز وحيد في آخر ثماني مباريات بالدوري الأمريكي، فيما كان التعادل أمام ناشفيل هو الثالث على التوالي.

    فيما بدى ميسي متأثرًا للغاية عقب نهاية المباراة، حيث وقف أمام الجماهير وكأنه يعاتب نفسه وزملاءه على إهدار ثلاث نقاط كانت قريبة، خاصةً وأن فريقه أهدر فرصًا لم تكن لتُهدر.



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  • وماذا عن منافسة رونالدو؟

    الختام مع الجزء الذي يبحث عنه الجمهور بعد كل مباراة سواء لميسي أو لغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر..

    بهدفه في ناشفيل، رفع ميسي رصيده للهدف رقم 928 في مسيرته الكروية، فيما يتفوق عليه صاروخ ماديرا محرزًا 979 هدفًا، ليكون الأقرب لحلم الألف هدف.

    لكن الفارق بالنظر للعمر، فقد وصل ليو للهدف رقم 928 وهو ابن الـ39 عامًا، فيما كان في رصيد الدون في هذا العمر أقل من 900 هدف.


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