أهدر ما لا يُهدر وترك المباراة وذهب لشكوى الحكم! .. حال ليونيل ميسي يتبدل في ليلة قاسية أمام ناشفيل

بينما كان أمل إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقليص الفارق النقطي مع ناشفيل، صُدم بسيناريو قاسٍ في قمة الجولة 26 من الدوري الأمريكي 2026.

إنتر ميامي خسر نقطتين فجر اليوم الأحد - بتوقيت مكة المكرمة – بالتعادل أمام ناشفيل (2-2) في الوقت القاتل، على ملعب نو ستاديوم.

ناشفيل تقدم أولًا بهدف سام سوريدج في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح رفاق ليو في تسجيل ثنائية في الدقيقة 19 و62، حيث كان الهدف الأول بالنيران الصديقة من ريد بيكر واتيتينج، والثاني بقدم البرغوث.

لكن الضيوف نجحوا في إدراك التعادل من هجمة مرتدة في الدقيقة 1+90، بفضل متابعة سام سوريدج لارتداد الكرة من حارس إنتر ميامي دايني سانت كلير.

بهذا التعادل يظل الفارق بين الفريقين تسع نقاط، إذ يتصدر ناشفيل جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، يليه إنتر ميامي بـ45 نقطة.

أما عن ليلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وما قدمه في المباراة من الناحية الفردية، فهذا ما نطلعكم عليه في السطور التالية..



