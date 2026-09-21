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محمود خالد

ميسي ضد سان دييجو: تألق بديل فوزينيو لم يحرمه من الإبداع .. واحذر يا ليونيل من "ضياع بطولة جديدة"!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
لويس سواريز
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
سان دييجو

في حضرة الملك، ضاع الوصيف..

الوصيف تألق، ولكن عذرًا "أنت في حضرة الملك"، في ملعب نو، الذي كان شاهدًا على إبداع جديد من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ليلة تعادل إنتر ميامي مع سان دييجو بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي MLS، بموسم 2026-2027.

سوء حظ غريب يطارد ميسي، فبينما يواصل أرقامه التاريخية مع إنتر ميامي، تتواصل معاناة "الهيرونز" مع نزيف النقاط، ليتلقى التعادل الرابع تواليًا، إلا أن هدف ليونيل، كان كفيلًا لينسي جماهيره مرارة النقاط المُهدرة، ويكفي أنهم يشاهدون إبداع "لابولجا" في أرض الميدان.

إنتر ميامي أحرز هدفيه عن طريق ليونيل ميسي ولويس سواريز، في الدقيقتين 24 و74، بينما جاءت ثنائية سان دييجو بتوقيع أندريس دراير، في الدقيقتين 12 و82.

ماذا حدث خلال المواجهة؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في السطور التالية..

  • ميسي يواصل تحطيم الأرقام

    دعك من المقولة المعتادة، إن العمر مجرد رقم، وما يصنعه ليونيل ميسي في عمره الـ39، لم يأت به من سبقوه، فهذا الكلام قُتل بحثًا، ولكن يكفي أن تشاهد هدف ميسي من ركلة حرة، بطريقة رائعة، وانسَ جدل حصول القائد على تلك الركلة من الأساس، واستمتع برؤية الأرقام التاريخية التي تحققت بفضل تلك اللوحة الإبداعية التي شاهدناها في الدقيقة الرابعة والعشرين..

    * ميسي سجل الهدف رقم 930 في مسيرته الكروية، ليتبقى له 70 هدفًا على اللحاق بحلم بلوغ الألفية.

    * ميسي أحرز الهدف رقم 75 من ركلة حرة، ليصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي للبرازيلي مارسيلينو كاريوكا.

    * ميسي سجل الهدف رقم 101 بقميص إنتر ميامي، في 116 مباراة بجميع المسابقات، علمًا بأنه صنع أيضًا 58 تمريرة حاسمة، أي أنه يساهم بمعدل "1.37 هدف" في كل مباراة.

    * ميسي يسجل الهدف رقم 70 في الدوري الأمريكي، مع صناعته لـ40 تمريرة حاسمة، خلال 76 مباراة.

    * ميسي يحقق مساهمة تهديفية للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الأمريكي (سجل 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة).

    أضف تلك الأرقام على مسيرة نجم قرر مؤخرًا أن يعتزل اللعب الدولي، بعد بلوغه نهائي كأس العالم، ليأتي السؤال: "كيف سيكون حال ميسي عندما يتفرغ للعب مع إنتر ميامي؟".

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  • في حضرة الملك والوصيف!

    في مباراة جمعت بين ليونيل ميسي، الذي توج كأفضل لاعب في الدوري الأمريكي، أمام وصيف الجائزة، أندريس دراير، مع سان دييجو "لأول مرة"، كان الأخير قد تألق بإحراز ثنائية أنقذ بها فريقه من الخسارة، ولكن حظه العاثر أن هذا التألق جاء في حضرة ميسي، الذي قدم مباراة مشوّقة بكل المقاييس.

    السر لم يكمن في الهدف فقط، وإنما في شخصية الأرجنتيني، الذي لم تتوقف خطورته عند التواجد على الجبهة اليمنى، بل كثيرًا ما كان يشارك في بناء الهجمة من العمق، ويكفي أن تصل الكرة إليه، لنشاهد ميسي الذي يعشق مداعبة الكرة والمرور بها من بين الرقابة الكبيرة تجاهه، أن تجده يستغل تقدم الدفاعات، ويهرب مستغلًا سرعاته في لقطة كاد أن يصنع معها هدفًا جميلًا قبل الركلة الحرة.

  • ميسي وبديل فوزينيا .. البرغوث شاهد على تألق صديق الأمس!

    إن سألنا من هو أفضل لاعبي سان دييجو أمام إنتر ميامي، فالإجابة قطعًا ستكون دراير، ولكن هناك لاعبًا آخر كان لا يقل تألقًا، والحارس سي جيه دوس سانتوس.

    صديق الأمس، الذي توج بدوري المشجعين وكأس الدوريات مع ميسي، صنع مواجهة خاصة في حد ذاتها مع ليونيل، وكأنه باختصار، نجم إنتر يسدد والحارس يتصدى، فكثيرًا ما كان ابن فيلادلفيا بمثابة المُفسد للقطات إبداعية حول تحركات ميسي من بين المدافعين، ليمنعه من إكمال لوحته، فيما جاء الحل من ركلة ثابتة.

    وللمعلومية، فإن الحارس الذي جلس بديلًا لفوزينيا، مع كاب فيردي في كأس العالم، حيث صنع المنتخب الإفريقي واحدة من أفضل مباريات البطولة أمام الأرجنتين، لعب دورًا كبيرًا في نقطة تعادل سان دييجو، حينما تصدى لست تسديدات، جميعها داخل المنطقة.

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  • ميسي وسواريز .. عليكم الحذر من هروب لقب جديد

    كمشجع، عندما تشاهد مباراة يترك فيها ميسي وسواريز بصمتهما في شباك الخصوم، يتبادر إلى ذهنك البرازيلي نيمار جونيور، وكأنك عندما تطالع التقارير التي تتحدث عن تفكير إنتر ميامي في قائد سانتوس، تتساءل "هل نشاهد يومًا عودة ثلاثية MSN التي كانت شاهدة على تاريخ برشلونة وآخر ألقابه في دوري الأبطال؟".

    ولكن لحين ذلك، ربما على ميسي وسواريز أن يحذرا من هروب لقب جديد، وهو "درع المشجعين"، في ظل نزيف النقاط الذي أبعد إنتر ميامي كثيرًا عن فرصة تحقيق اللقب.

    ومع اقتراب مرحلة الدوري من النهاية، فإن لقب "درع المشجعين" الذي كان سببًا في تأهل إنتر ميامي إلى كأس العالم للأندية 2025، يتم احتسابه وفق الأكثر جمعًا للنقاط في الدور الرئيسي، ومع تبقي ثماني جولات على النهاية، فإن إنتر ميامي تراجع للمركز الرابع، برصيد 46 نقطة، ليبعد بفارق 11 نقطة عن ناشفيل "المتصدر".

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