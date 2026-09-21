ميسي ضد سان دييجو: تألق بديل فوزينيو لم يحرمه من الإبداع .. واحذر يا ليونيل من "ضياع بطولة جديدة"!

الوصيف تألق، ولكن عذرًا "أنت في حضرة الملك"، في ملعب نو، الذي كان شاهدًا على إبداع جديد من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ليلة تعادل إنتر ميامي مع سان دييجو بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الدوري الأمريكي MLS، بموسم 2026-2027.

سوء حظ غريب يطارد ميسي، فبينما يواصل أرقامه التاريخية مع إنتر ميامي، تتواصل معاناة "الهيرونز" مع نزيف النقاط، ليتلقى التعادل الرابع تواليًا، إلا أن هدف ليونيل، كان كفيلًا لينسي جماهيره مرارة النقاط المُهدرة، ويكفي أنهم يشاهدون إبداع "لابولجا" في أرض الميدان.

إنتر ميامي أحرز هدفيه عن طريق ليونيل ميسي ولويس سواريز، في الدقيقتين 24 و74، بينما جاءت ثنائية سان دييجو بتوقيع أندريس دراير، في الدقيقتين 12 و82.

ماذا حدث خلال المواجهة؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في السطور التالية..