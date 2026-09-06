هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
Lionel Messi Inter Miami Atlanta GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

سخر منه الجمهور واعتبر احتفال الخصم عدم احترام له .. ليلة ليونيل ميسي أمام أتلانتا بدأت بتقديم دليل براءته وانتهت بشجار!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد
إنتر ميامي
أتلانتا يونايتد
الدوري الأمريكي
بريل إيمبولو
جيراردو مارتينو
الأرجنتين ضد سويسرا
الأرجنتين
سويسرا
كأس العالم

ماذا قدم ميسي في ليلة تعادل إنتر ميامي أمام أتلانتا 2-2؟


أضاع إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة تقليص الفارق النقطي مع ناشفيل، بعدما فشل في استغلال تعثره أمس السبت، بالتعادل (0-0) أمام نيويورك سيتي.

رفاق البرغوث تعثروا على غرار منافسهم "ناشفيل"، مكتفيين بالتعادل (2-2) أمام أتلانتا على ملعبهم الخاص "نو ستاديوم"، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الأمريكي 2026.

المباراة كانت مهددة بالإلغاء بالأساس بعدما ضربت عواصف برقية ملعب نو ستاديوم، قبل أن تُلعب بعد ساعة ونصف تقريبًا من تأخر انطلاقها.

أما عن بداية التهديف بها، فكانت من نصيب إنتر ميامي برأسية كاسيميرو في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وما هي إلا ثلاث دقائق بعدها حتى أدرك الضيوف التعادل بهدف ميجيل ألميرون.

عاد لويس سواريز وتقدم لإنتر ميامي بهدف في الدقيقة 1+45 من عمر الشوط الأول، لكن بفضل ضربة جزاء، أدرك أتلانتا التعادل للمرة الثانية، حيث سجلها بريل إمبولو في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وكان أتلانتا قريبًا من العودة من ملعب نو ستاديوم بثلاث نقاط وليس نقطة تعادل، لكن أُهدرت ركلة جزاء في الدقيقة 73، حيث تألق الحارس سانت كلير في التصدي لها.

بهذا التعادل، يبقى فارق النقاط بين "المتصدر" ناشفيل و"الوصيف" إنتر ميامي عشر لصالح الأول صاحب الـ53 نقطة، فيما يحل أتلانتا في المركز الـ14 (قبل الأخير) بـ22 نقطة.

وللحديث أكثر بشكل خاص عن ليلة ليونيل ميسي الفردية في مباراة إنتر ميامي وأتلانتا، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • دليل البراءة من ذنب تاتا مارتينو

    في نوفمبر 2024، أعلن تاتا مارتينو؛ المدير الفني الحالي لأتلانتا، استقالته من تدريب إنتر ميامي بعد الخروج من الدور الأول من التصفيات النهائية للدوري الأمريكي، حيث خسر أمام أتالانتا 2-3.

    المدرب الأرجنتيني حينها أوضح أن استقالته أتت لأسباب شخصية، فيما أصر البعض أن ميسي يقف وراء قراره في ظل الغضب من وداع فريقه للتصفيات من الدور الأول.

    تلك المزاعم بتحميل البرغوث مسؤولية استقالة مارتينو أتت رغم العلاقة القوية التي تجمع الثنائي، كونه عمل معًا في برشلونة ثم المنتخب الأرجنتيني وأخيرًا إنتر ميامي.

    لكن الثنائي نفى تلك المزاعم عمليًا خلال مواجهة اليوم الأحد، حيث ركض ميسي نحو مدربه الأسبق لعناقه، وعلق المدير الفني الأرجنتيني عقب المباراة على تلك اللفتة موضحًا أنه أراد مواساة ليو على كم الأحداث الصعبة التي مر بها خلال الفترة الماضية، خاصةً وفاة والده في أوائل أغسطس الماضي.



    وفي تأكيد آخر على أن العلاقة بين الثنائي لا تشوبها شائبة، قال تاتا مارتينو قبل المباراة تعليقًا على اعتزال ميسي اللعب الدولي: "أول ما يخطر ببالي عند ذكر اسمه هو أن أقول له (شكرًا لك)، لا يوجد الكثير ليقال سوى (شكرًا جزيلًا له .. شكرًا دائمًا وأبدًا). لقد حان وقت التوقف عن مطالبته بالمزيد، علينا أن نتركه ينعم بالهدوء ويستمتع بحياته بالطريقة التي يراها مناسبة".


    • إعلان

  • العودة للصيام التهديفي لكن الصناعة حاضرة

    بعد ثلاث مباريات متتالية يهز بها شباك الخصوم في الدوري الأمريكي 2026، عاد ميسي للصيام عن التهديف أمام أتلانتا، هذا الفريق الذي واجهه تسع مرات، وفشل في الوصول لمرماه في أربع منها.

    لكن إن صام البرغوث عن التهديف، فقد حضر بصناعة هدفي إنتر ميامي في المباراة..

    في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، نفذ ليو ركلة ركنية بعرضية إلى داخل منطقة جزاء أتالانتا، حولها كاسيميرو برأسية إلى هدف، ليسجل للمباراة الثانية على التوالي.



    وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، جدد ميسي مساهماته، وبفضل تمريرة "بري أسيست"، سجل لويس سواريز هدف إنتر ميامي الثاني في اللقاء.


    ووفقًا لقواعد الدوري الأمريكي فإن تمريرة "بري أسيست" تحتسب كصناعة هدف، ليرفع ميسي مساهماته مع إنتر ميامي إلى 98 هدفًا و56 تمريرة حاسمة خلال 112 مباراة.


  • عناد الكرة

    رغم صناعة هدفي إنتر ميامي أمام أتلانتا إلا أن الكرة عاندت ليونيل ميسي بشكل غريب خلال مواجهة اليوم، حيث كان بإمكانه الخروج بثلاثية "هاتريك" لولا سوء الحظ.

    بداية عناد المستديرة للبرغوث كان في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، حيث أهدر الأرجنتيني انفرادًا صريحًا بفضل المضايقة الدفاعية له، لتمر كرته بجوار القائم.

    وفي الدقيقة 40 من الشوط ذاته، حرمته العارضة من هدف أكثر من رائعة، حيث تصدت لتسديدة بعيدة من أقدام ميسي تنفيذًا لركلة حرة مباشرة.

    وحاول ليو إحراز "هدف أولمبي" مرتين على مدار شوطي اللقاء، لكن في كل مرة عرضيته في متناول حارس الخصم.

    فيما كانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 7+90 من عمر المباراة، حيث سدد ميسي تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس لوكاس هويس بقدمه ببراعة كبيرة، ورغم أن الكرة ارتدت من جديد لليو إلا أن المدافع جونيور ألونسو تصدى له هذه المرة، حارمًا إياه من إحراز هدف الفوز.




    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • سخر منه الجمهور واستفزه احتفال لاعب الخصم

    لم يلق ليونيل ميسي الاحترام الكافي خلال مواجهة أتلانتا، سواء من جماهير الخصم أو لاعبيه - بحسب وجهة نظره بالطبع -..

    جمهور أتلانتا في مدرجات نو ستاديوم حمل لافتة، طُبع عليها صورة "ميم" ميسي الشهير لخصومه "بيبسي"، حيث يظهر به حليق الرأس وبأسنان مشوهة.



    وداخل المستطيل الأخضر، احتفل جونيور ألونسو؛ لاعب أتالانتا، بتصديه لتسديدة ليو في الدقيقة 7+90، بالصراخ بقوة أمامه، في لقطة اعتبرها الأخير تفتقد للاحترام.

    تمالك ميسي نفسه أثناء المباراة أمام لقطة ألونسو، لكن فور إطلاق صافرة النهاية، توجه له مباشرةً للتعبير عن غضبه من تصرفه وسط محاولات للتهدئة من لاعبي الفريقين.



  • قال "لن أنتقم" وانتقم!

    في 12 يوليو 2026، ودع المنتخب السويسري كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثية مقابل هدف وحيد، وسط تشكيك معتاد في فوز رفاق ميسي وأنه جاء بمعاونة التحكيم وما شابه من اتهامات.

    تلك المباراة، شهدت طرد بريل إيمبولو؛ لاعب سويسرا، بكارت أحمر مباشر في الدقيقة 72.

    واليوم، تجدد اللقاء بين إيمبولو وميسي وجهًا لوجه، وعندما سئل الأول عن سعيه للانتقام من الأرجنتيني، أجاب: "لا، لا، بل من الممتع اللعب ضد الأفضل".

    لكن النجم السويسري انتقم بالفعل من البرغوث، حيث كان صاحب ضربة الجزاء التي منحت أتلانتا اليوم نقطة التعادل أمام إنتر ميامي.