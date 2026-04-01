Getty/GOAL
ترجمه
ليونيل سكالوني يثق في قدرة ليونيل ميسي على بلوغ 1000 هدف في مسيرته، ويؤكد أن قائد الأرجنتين يتمتع بـ«الرغبة» اللازمة لخوض حملته الأخيرة في كأس العالم
المزيد من سحر ميسي في الأفق
بعد فوز الأرجنتين الساحق 5-0 على زامبيا في ملعب «لا بومبونيرا»، والذي سجل فيه ميسي هدفاً وصنع آخر، سرعان ما تحول الاهتمام بعد المباراة إلى مستقبل قائد المنتخب الأرجنتيني الأسطوري. ولم يتردد سكالوني في التنبؤ بإنجازات غير مسبوقة للاعب البالغ من العمر 38 عاماً، كما أوضح موقفه بخصوص البطولة المرتقبة في أمريكا الشمالية.
- Getty Images Sport
توقعات بتحقيق ميسي إنجازاً تاريخياً
في حين يتصدر كريستيانو رونالدو حالياً السباق نحو بلوغ عتبة الألف هدف في السعودية، لا يزال سكالوني واثقاً من قدرة قائده على الانضمام إليه في هذا النادي الحصري. وفي معرض حديثه عن احتمالية وصول ميسي، الذي سجل حتى الآن 913 هدفاً في مسيرته، إلى هذا الإنجاز الضخم، أشار المدرب قائلاً: "يمكنه بلوغ 1000 هدف، لكن علينا أن نرى إلى متى سيستمر في اللعب. المهم هو أن يكون لديه الرغبة في الاستمرار. آمل أن يفعل ذلك، لأنه سعيد على أرض الملعب ونحن جميعاً نريد رؤيته. في إحدى السنوات سجل أكثر من 90 هدفاً - يمكنه الوصول إلى هذا الرقم".
وبعيداً عن الأرقام القياسية الفردية، تحول الاهتمام إلى ما إذا كان الفائز بـ"الكرة الذهبية" ثماني مرات سيساعد الأرجنتين في الدفاع عن لقبها في كأس العالم 2026. وأضاف سكالوني: "سيكون شرفاً كبيراً إذا قرر ليو المشاركة في كأس العالم. نريده جميعًا أن يستمتع بهذه التجربة، ونحن نساعده على الشعور بالراحة. إنه يريد ما نريده نحن، وهو الآن أكثر استرخاءً لأنه سبق له الفوز بكأس العالم. رغبته في المشاركة ومشاركة هذه التجربة موجودة، وسنرى ما سيقرر فعله وسندعمه."
وداعًا لأوتامندي
من المتوقع أن تكون المباراة التي فاز فيها المنتخب الأرجنتيني على زامبيا آخر مباراة دولية يخوضها ميسي على أرضه. كما شكلت هذه المباراة لحظة مؤثرة للمدافع المخضرم نيكولاس أوتامندي، الذي أكد اعتزاله اللعب مع المنتخب الأرجنتيني بعد كأس العالم. كما سلم ميسي مهمة تنفيذ ركلات الجزاء إلى أوتامندي خلال المباراة، مما سمح له بتوديع ملعب «لا بومبونيرا» بهدف نادر.
ومع ذلك، فإن نجم بنفيكا مصمم على إضافة لقب أخير إلى رصيده قبل أن يتقاعد نهائياً، مستلهمًا من قائده. وقال أوتامندي بعد المباراة: "كأس العالم لم يأتِ بعد، وسننافس وندافع عن اللقب. كما قال ليو (ميسي) ذات مرة، يجب أن يؤمن الناس بنا لأننا نمتلك ما يلزم".
- AFP
ماذا ينتظر الأرجنتين في المستقبل؟
تمثل كأس العالم 2026 تحديًا هائلاً للبطل الحالي، الذي سيواجه الجزائر والنمسا والأردن في مرحلة المجموعات. ومع استرخاء ميسي بعد فوزه في 2022، ينصب التركيز الآن على الاستمتاع والنجاح الجماعي، رغم أن سعيه لتحقيق 1000 هدف سيشكل بلا شك قصة جانبية مثيرة للاهتمام لمحبي نجم إنتر ميامي في جميع أنحاء العالم.