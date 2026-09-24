وعلى الرغم من وجود عرض رسمي لتجديد العقد على الطاولة، إلا أن المدرب يؤكد عدم وجود مستجدات في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى رغبته القوية في الجلوس مع الأطراف المعنية لحسم مستقبله التدريبي في أقرب وقت ممكن.
طبيب أسنان يتسبب في تأجيل الاجتماع .. ليونيل سكالوني يتحدث عن ملف تجديد عقده مع منتخب الأرجنتين
مفاوضات العقد معلقة
قدم سكالوني آخر المستجدات بشأن مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني، وكشف أن مشكلة في الأسنان حالت دون عقد اجتماع حاسم بشأن تجديد عقده. وفي حديثه إلى صحيفة «أولي» الأرجنتينية على هامش تدريبات المنتخب خلال فترة التوقف الدولية الحالية، أقر المدرب بأن المفاوضات الرسمية لم تجرِ بعد.
وأوضح سكالوني: "كان لديّ الوقت لأبتعد قليلاً، لأتخلص من مرارة عدم التمكن من الفوز بكأس العالم 2026، لكن مع راحة البال بأنني بذلت كل ما في وسعي".
وأضاف: "بخصوص وضعي، لا توجد أخبار جديدة. كنا سنجتمع أمس، لكنني اضطررت للذهاب إلى طبيب الأسنان، فلم نتمكن من ذلك. هناك استعداد للجلوس معاً، لكن الوضع لا يزال على ما هو عليه حتى الآن".
خيبة أمل أمام إسبانيا
وفي معرض تعليقه على الانتكاسات الأخيرة، اعترف سكالوني بخيبة الأمل العميقة التي شعر بها إثر الخسارة أمام إسبانيا في آخر مواجهة حاسمة بينهما. ولم يخفِ مشاعره تجاه الفرصة الضائعة لتأمين لقب كبير آخر لبلده، خاصة بعد المسيرة الرائعة التي حققها المنتخب خلال السنوات القليلة الماضية.
واعترف سكالوني: "كانت صدمة عدم الفوز قوية. كنا على أعتاب لقب عالمي آخر". وعلى الرغم من الخسارة المؤلمة على الساحة العالمية، لا يزال الفريق متحدًا، حيث يعبّر اللاعبون المخضرمون باستمرار عن دعمهم الثابت للجهاز الفني بغض النظر عما يخبئه المستقبل.
الرغبة في البقاء في منصب المسؤولية
بعد أشهر من التكهنات، لا يزال مسؤولو الاتحاد متفائلين بشأن الإبقاء على الرجل الذي قاد حقبة الذهبية للمنتخب، والتي تشمل كأس العالم 2022 والانتصارات المتتالية في كأس أمريكا الجنوبية. وتشير التقارير إلى أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد عرض لتمديد العقد لمدة عامين حتى بطولة عام 2030.
ورغم التأخير في المفاوضات الرسمية، لا يزال المدرب يتبنى موقفاً إيجابياً للغاية تجاه التوصل إلى اتفاق.
وقال سكالوني لصحيفة «أولي» عندما سُئل عن استمراره في منصبه: «هناك رغبة في البقاء هنا». كما شدد على الحاجة إلى حوار شامل للمضي قدماً، مضيفاً: «هناك الكثير من الجوانب التي يتعين علينا مناقشتها مع الرئيس».
- Getty Images Sport
المباريات الدولية القادمة
تستعد الأرجنتين حالياً لخوض سلسلة مباريات ودية دولية مكثفة. وستواجه المنتخب الوطني بوليفيا في 30 سبتمبر قبل أن تلتقي بوركينا فاسو بعد ثلاثة أيام. وتختتم هذه الفترة المكثفة من المباريات بحفل وداع مؤثر في بوينس آيرس ليونيل ميسي في المباراة التي ستجمع الأرجنتين مع بنين في 6 أكتوبر.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا