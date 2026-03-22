ليواندوفسكي وبرشلونة، بوادر أولية لتجديد العقد: بين الدوري الأمريكي لكرة القدم ومحاولة يوفنتوس، المستقبل لم يتحدد بعد

لم يقرر ليفاندوفسكي مصيره بعد: ولا يمكن استبعاد احتمال بقائه في برشلونة.

أين سيلعب روبرت ليفاندوفسكي العام المقبل؟ تتزايد الشكوك حول مستقبل مهاجم برشلونة، كما تتزايد الشائعات حول الفريق الذي سينضم إليه. فعلى الرغم من بلوغه 37 عاماً، لا يزال ليفاندوفسكي أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وتثير فكرة التعاقد معه مجاناً اهتمام العديد من الأندية، ولا سيما يوفنتوس وميلان في إيطاليا.


لكن اللاعب البولندي لم يقرر بعد مستقبله، الذي قد يؤدي إلى بقائه مع البلوغرانا لمدة عام آخر. هذا ما أفاد به فابريزيو رومانو، حيث تحدث النادي عن تجديد محتمل مع وكيله زهافي، وهو نفس وكيل المدرب هانسي فليك.

  • أول محادثات مع برشلونة

    العلاقة بين ليفاندوفسكي ورئيس برشلونة، لابورتا، ممتازة. خلال الاجتماع الذي جمع زهافي والنادي الكتالوني بشأن تجديد عقد فليك، الذي سيُعلن قريبًا حتى عام 2028 وفقًا لتصريح الرئيس نفسه، تمت مناقشة وضع ليفاندوفسكي أيضًا.

    لم يقرر البولندي بعد ماذا سيفعل العام المقبل، وهو يدرس خيارات مختلفة، دون استبعاد أي شيء من مجموعة الاحتمالات التي وضعها وكيل أعماله تحت تصرفه.


  • مستقبل غامض

    لم يقرر ليفاندوفسكي بعد، كما اعترف مؤخراً لمجلة «سبورت ويك»، أين سيلعب: «بصراحة، ليس لدي ما أقوله اليوم عن مستقبلي، وأنا صادق في ذلك. الهدف هو إنهاء الموسم بأكبر عدد ممكن من الانتصارات والأهداف والألقاب. بعد ذلك سنرى. لا أفكر في الأمر ولم أتخذ قراراً بعد، فهذا ليس أولوية في الوقت الحالي».


  • السعودية، الدوري الأمريكي لكرة القدم، وأوروبا

    هناك عدة خيارات مطروحة أمام ليفاندوفسكي. فقد تلقى اللاعب البولندي عروضاً من المملكة العربية السعودية وأوروبا. كما تجدر الإشارة إلى دوري MLS الذي أبدى اهتماماً به من خلال عدة محاولات للتواصل. ويفكر ليفاندوفسكي ملياً في الطريقة التي سيختتم بها مسيرته الكروية.

    إنه خيار يتعلق بالحياة أكثر منه بالجانب المالي، لذا يجب عدم استبعاد خيار الدوري الأمريكي، الذي قد يضمن له راتباً مرتفعاً وكذلك الانتقال إلى مدينة مهمة بالنسبة لعائلته.


  • محاولة من يوفنتوس

    في إيطاليا، ارتبط اسمه بناديي ميلان ويوفنتوس. وقد قام «البيانكونيري» على وجه الخصوص بمحاولة للتواصل مع الوفد المرافق للاعب، لاستكشاف إمكانية أن ينهي البولندي، الذي سيبلغ 38 عامًا في أغسطس، مسيرته مع يوفنتوس.

    لكن ما يبدو مهماً هو أن ليفاندوفسكي هو من سيقرر مستقبله. وهو قرار لم يتخذ بعد، بين البقاء في برشلونة أو الانتقال إلى السعودية أو أوروبا أو الدوري الأمريكي لكرة القدم.


