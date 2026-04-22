واصل مانشستر سيتي عزفه المنفرد محققاً انتصاره الثالث على التوالي، ليمد سلسلة "اللاهزيمة" إلى 11 مباراة متتالية في البريميرليج، مؤكداً أنه لا يترك مجالاً للخطأ في أمتار السباق الأخيرة.

بدأ السيتي اللقاء بطوفان هجومي كاسح، محاصراً أصحاب الأرض في مناطقهم بنسبة استحواذ وصلت إلى 66%، إلا أن سيناريو المباراة كاد أن يتحول إلى كابوس لبيب جوارديولا.

فرغم سيل التسديدات التي بلغت 15 محاولة في الشوط الثاني وحده، فشل "السيتيزنز" في إطلاق رصاصة الرحمة وتأمين النتيجة، وذلك بفضل التألق الاستثنائي للحارس مارتن دوبرافكا الذي وقف سداً منيعاً أمام رفقاء هالاند.

هذا العجز عن الحسم جعل السيتي يعيش لحظات حرجة في الدقائق الأخيرة تحت وطأة ضغط بيرنلي اليائس، مما يفتح باب التساؤلات حول قدرة الفريق على الاحتفاظ بالصدارة أمام منافسين أكثر شراسة في الجولات المقبلة إذا استمرت حالة الرعونة أمام المرمى.