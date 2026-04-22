207 أيام قضاها آرسنال على القمة ذهبت أدراج الرياح في ليلة استعادة السيتي لمكانه الطبيعي. "الجانرز"، الذين تصدروا لمدة 28 جولة كاملة، وجدوا أنفسهم فجأة في المركز الثاني، ليتكرر مشهد سقوط "الفيل من فوق الشجرة" في الأمتار الأخيرة كما حدث في الموسم الماضي.
السؤال الآن: هل يمتلك رجال أرتيتا النفس الطويل للعودة أم أن الجدول المزدحم سيدهس طموحاتهم؟ بالنظر إلى الروزنامة المتبقية، نجد أن طريق آرسنال محفوف بضغط محلي وأوروبي خانق. تبدأ رحلة استعادة الصدارة يوم السبت باستضافة نيوكاسل العنيد، قبل أن تتجه الأنظار نحو المعترك الأوروبي برحلة شاقة إلى إسبانيا لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. يعود الفريق بعدها محلياً لاستضافة فولهام، ثم يلتقط أنفاسه بصعوبة لاستقبال أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب الحاسمة. وفي الأمتار الثلاثة الأخيرة من الدوري، يخرج آرسنال لمواجهة وست هام ثم يستضيف بيرنلي، قبل أن يختتم موسمه الماراثوني خارج دياره أمام كريستال بالاس.
في المقابل، يمتلك مانشستر سيتي جدولاً لا يخلو من المطبات، لكنه أقل تعقيداً. يبدأ رجال جوارديولا بمواجهة ساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. يعودون بعدها لسباق البريميرليج بحلولهم ضيوفاً على إيفرتون في "جوديسون بارك"، ثم يستضيف السيتي فريق برينتفورد، قبل أن يطير لمواجهة بورنموث. وتأتي لحظة الحسم حين يخوض السيتي مباراته المؤجلة من الجولة 31 باستضافة كريستال بالاس يوم الجمعة (22 مايو)، ليكون مسك الختام على ملعب "الاتحاد" بمواجهة من العيار الثقيل أمام أستون فيلا يوم الأحد (24 مايو) في الجولة الختامية.
جدول يضع آرسنال بين مطرقة الحلم الأوروبي وسندان اللقب المحلي المفقود، بينما يترك مصير السيتي بين أقدام لاعبيه، في سباق لن تُحسم هويته إلا بصافرة نهاية الجولة الثامنة والثلاثين!