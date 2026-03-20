Lexi Potter Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

ترجمه

ليكسي بوتر: المراهقة التي تلعب في صفوف تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، والمستوحاة من كيرا والش، تظهر سمات تشبه جورجيا ستانواي

عندما كانت فترة عمل إيما هايز في تشيلسي تقترب من نهايتها التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة في الأشهر الأخيرة من موسم 2023-2024، قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة لتولي تدريب منتخبها الوطني الشهير، أخذت المدربة الموقرة لحظة في إحدى مؤتمراتها الصحفية الأخيرة للتفكير في الشكل الذي قد يتخذه فريق البلوز في المستقبل، بالنظر إلى التقدم المحرز في صفوف الشباب النسائي والعمل الجاري لمحاولة سد الفجوة بين الأكاديمية والفريق الأول.

"لقد مر الآن عامان، أو ربما ثلاثة أعوام، ونحن نعمل بجد على تطوير حصتنا من اللاعبين المحليين وتطوير اللاعبين، مع إدراكنا أنهم لا يمكنهم الانتقال [مباشرة] من الأكاديمية إلى كرة القدم للكبار، على الأقل في نادينا. سواء كان ذلك من خلال التعاقد على لاعبين معارين أو التعاقد مع مواهب دولية مختلفة، مثل مايكا هامانو، التي يمكننا ضمها وتطويرها بطريقتنا الخاصة، أعتقد أننا سنبدأ في جني ثمار ذلك حقًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة"، أوضحت ذلك للصحفيين في فبراير 2024، في منتصف الموسم الذي شهد ظهور آجي بيفر-جونز كلاعبة أساسية في الفريق الأول، مما منح المشجعين الكثير من الأمل فيما يتعلق بالمواهب المحلية.

وأضافت هايز: "أجي هي بالتأكيد مثال على هذا العمل، لكنها لن تكون وحدها. سيكون هناك المزيد في المستقبل، أنا متأكدة من ذلك. أنا متحمسة للكثير من هؤلاء اللاعبات الشابات. أنا متحمسة لليكسي بوتر. أعتقد أنها ستصبح لاعبة شابة من الطراز الأول. [أنا متحمسة لـ] لولا براون. هناك بعض اللاعبات الشابات الجيدات جدًا في طور الإعداد لفريق تشيلسي، وأنا متأكدة من أنني عندما أعود إلى هنا بعد خمس سنوات كجماهيرية، قد أشاهد بعضهن يلعبن في المستوى الأول".

في ذلك الوقت، كانت بوتر تستمتع بأول فترة إعارة في مسيرتها، في الدرجة الثانية مع كريستال بالاس. مع صعود النادي اللندني إلى الدرجة الأولى، أصبحت لاعبة أساسية، وهو المركز الذي احتلته مرة أخرى عند عودتها إلى فريق "الإيجلز" في موسمهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بعد عام. لكن الآن، أصبحت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً لاعبة في الفريق الأول لـ تشيلسي، ويوم الأربعاء، احتفلت بأول مشاركة أساسية لها في الدوري مع النادي بتسجيل أول أهدافها في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وهو الهدف الذي أثبت أنه هدف الفوز في مباراة حاسمة ضد برايتون.

ونظراً لسجل مدربة تشيلسي سونيا بومباستور، خليفة هايز، في إعطاء الثقة للاعبات الشابات، بالإضافة إلى الإمكانات الواعدة التي أظهرتها بوتر في الفرص التي أتيحت لها حتى الآن هذا الموسم، يبدو أن هايز كانت على حق — فربما تكون تشاهد لاعبة الوسط الشابة الموهوبة في المرة القادمة التي تعود فيها إلى غرب لندن لمشاهدة فريقها السابق وهو يلعب.

  • Lexi Potter Crystal Palace Women 2024-25Getty Images

    حيث بدأ كل شيء

    ولدت بوتر في إبسوم ونشأت في ريدهيل، وعاشت طوال حياتها على بعد بضعة أميال فقط من ملعب تدريب تشيلسي في كوبهام. انضمت إلى فريق «البلوز» عندما كانت في الثامنة من عمرها، بعد أن أمضت سنوات تكوينها تلعب كرة القدم مع شقيقها في فريق الأولاد المحلي، إلى جانب ممارستها المكثفة لكرة الصالات.

    ساعدت تلك التجارب في جعل لاعبة الوسط الشابة سريعة في اتخاذ القرارات وذات مهارات فنية ممتازة، حيث حظيت بتقدير كبير في أوساط منتخب "الليونيس" وتشيلسي لفترة طويلة. وقد أصبح ذلك واضحًا بشكل خاص عندما تصدرت عناوين الصحف في سبتمبر 2023 بعد أن أصبحت أول لاعبة في إنجلترا توقع عقدًا احترافيًا في سن السابعة عشرة.

    قال بول جرين، المدير العام السابق لتشيلسي، في ذلك الوقت: "نعلق آمالاً كبيرة عليها في المستقبل ونتطلع إلى رؤيتها تتطور وتتحسن في السنوات القادمة".

    في الوقت نفسه، أُعلن أن بوتر، التي كانت بالفعل ضمن منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا، ستُرسَل أيضًا إلى بالاس في أول فترة إعارة لها. هناك، خاضت أول تجربة لها في كرة القدم التنافسية للكبار، وفي غضون بضعة أشهر فقط، أشادت بها مدربة بالاس لورا كامينسكي ووصفتها بأنها "نجمة المستقبل للبلاد".

    كان من المنطقي أن تعود بوتر إلى فريق إيجلز في الموسم التالي أيضًا، بعد صعوده إلى دوري WSL، وأظهرت مزيدًا من التقدم مع هذه الخطوة، حيث أشادت كامينسكي بـ"نضجها" المثير للإعجاب.

  • Lexi Potter Chelsea Brighton Women 2025-26Getty Images

    الفرصة الكبيرة

    كانت الأمور مختلفة في بداية الموسم الحالي. لم يتم إعارة بوتر، لكنها لم تكن تلعب بانتظام مع تشيلسي، حيث شاركت في أربع مباريات فقط قبل العطلة الشتوية. ومع ذلك، من خلال التدريب جنبًا إلى جنب مع لاعبات خط وسط من الطراز الرفيع مثل كيرا والش وإيرين كوثبرت، كان لا يزال هناك الكثير لتتعلمه في بيئة «البلوز».

    وقالت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً لموقع GOAL في ديسمبر الماضي، أثناء معسكر منتخب إنجلترا تحت 23 عاماً: "من الواضح أن الأمر مختلف، الانتقال من اللعب كل أسبوع إلى عدم اللعب بالقدر الذي أرغب فيه، لكن التدريب اليومي مع لاعبات من الطراز العالمي أمر جيد حقاً". "أعتقد بالتأكيد أنني أتعلم، وقد ساعدني ذلك كثيراً على التحسن. إن القدرة على مشاهدة لاعبات بمستوى عالٍ في التدريبات والمباريات، أعتقد أنها مفيدة جدًا لتطوري".

    منذ بداية العام، بدأت بوتر تحصل على مزيد من الدقائق أيضًا. لعبت في ست من آخر 10 مباريات لتشيلسي، وشاركت لأول مرة في التشكيلة الأساسية للنادي في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) في الفوز 2-1 يوم الأربعاء على برايتون، حيث أثبت هدفها الحاسم قبل نهاية الشوط الأول أنه كان الفارق. كان ذلك أبرز ما في أداء قوي أكسبها جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

    "سأكون صريحة، لست متفاجئة"، قالت والش بعد المباراة، وهي تتحدث إلى قناة "سكاي سبورتس" بجانب زميلتها المراهقة التي تخجل من الكاميرات. "أراها في التدريبات كل يوم. اضطرت إلى الانتظار طويلاً لتحقيق هذا، لكنها تستحقه عن جدارة. إنها لاعبة رائعة، وكما ترون، أمامها مستقبل مشرق للغاية."

  • Lexi Potter England Women 2025Getty Images

    كيف الحال؟

    وقد أظهرت بوتر هذه الإمكانات كلما أتيحت لها الفرص مع تشيلسي، كما أظهرتها بانتظام مع منتخب إنجلترا أيضًا. بعد انضمامها إلى منتخب تحت 23 عامًا لأول مرة في أكتوبر الماضي، لم تبدُ اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا غريبة عن المكان على الرغم من القفزة الكبيرة وحقيقة أنها تلعب جنبًا إلى جنب مع لاعبات مثل روبي ميس ومايسي سيموندز، وكلاهما لاعبتان أساسيتان في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) وقد تم استدعاؤهما للمنتخب الوطني.

    قالت لورين سميث، التي دربت بوتر طوال مسيرتها في فرق الشباب الإنجليزية، الشهر الماضي: "لقد كانت بين اللاعبات الكبيرات لمدة موسمين كاملين، وهذا واضح". "تراهم تقريبًا كشباب بالغين في منتخب تحت 19 عامًا، لكن عندما يكونون في بيئة منتخب تحت 23 عامًا - وأنا متأكدة تمامًا أن الأمر نفسه في تشيلسي - يصبحون بالغين عندئذٍ. ترى كيف يتنقلن بين تلك المجموعات الاجتماعية. لكن التغيير الأكبر هو مدى تفانيهن في التدريبات والمباريات لأنهن يرغبن في الانتقال إلى المستوى التالي طوال الوقت.

    "أنا متأكد من أنها تريد أن تبدأ في الضغط من أجل إجراء محادثة مع سارينا [ويجمان] يومًا ما. أنا متأكد من أنها تريد أن تلعب بضع دقائق إضافية في تشيلسي. ما سيوصلها إلى هناك هو أن تكون كالإسفنجة، تتعلم ما يجب فعله وتحرص على القيام به بطريقتها الخاصة، لأنك لا يمكنك أن تذهبي وتكوني كيرا والش التالية. عليك أن تكوني ليكسي بوتر. ربما تكون هذه هي الرحلة التي يمر بها اللاعبون الشباب، مع التأكد من القيام بذلك بطريقتهم الخاصة. عندما تتكامل الأمور، ستكون هناك لاعبة مميزة، بالتأكيد، وأنا متأكد من أننا سنرى الكثير منها."

  • Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    أهم نقاط القوة

    على الرغم من أنها بدت خجولة، وهو أمر لم يكن مفاجئًا، في تفاعلاتها الإعلامية الأولى، فإن بوتر تبدو عكس ذلك تمامًا عندما تكون على أرض الملعب. فهي تتمتع بالقوة، خاصة بالنسبة لسنها، وهذا ما يتيح لها الفوز في العديد من المواجهات الفردية، حيث تفوقت في ثماني مواجهات من أصل عشرة يوم الأربعاء، خلال أول مباراة لها مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) والتي لعبت فيها 90 دقيقة كاملة.

    تتميز بقدراتها الرائعة في الاستحواذ على الكرة، ودقة تمريراتها، وسرعة اتخاذها للقرارات، ومدى تغطيتها، في حين أن تحركاتها بدون الكرة تلفت الأنظار أيضًا. وبالفعل، في هدفها ضد برايتون، قامت بوتر بانطلاقة رائعة في اللحظات الأخيرة داخل منطقة الجزاء قبل أن تنهي الهجمة بقوة.

    هناك الكثير مما يعجب من الناحية العقلية أيضًا. الطريقة التي تأقلمت بها بوتر مع بيئة تشيلسي ونجحت في الانتقال إلى منتخب إنجلترا تحت 23 عامًا تقول الكثير عن تفانيها، مما دفع بومباستور إلى الإشادة بعقلية اللاعبة. لا تزال بحاجة إلى اكتساب المزيد من الخبرة في المباريات الكبيرة، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أنها ستكون قادرة على الأداء في تلك اللحظات التي تتسم بالضغط.

  • Lexi Potter England Women 2026Getty Images

    هناك مجال للتحسين

    بفضل مهاراتها في الاستحواذ على الكرة والثقة التي أظهرتها في التسجيل أمام برايتون، فإن إضافة المزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى أدائها هو بالتأكيد أمر تستطيع بوتر تحقيقه. سجلها التهديفي مع منتخب إنجلترا قوي بما فيه الكفاية، لكنها لم تسجل سوى هدف واحد وقدمت تمريرة حاسمة واحدة في جميع المسابقات خلال موسميها مع بالاس، على الرغم من مشاركتها بانتظام.

    لعب دور لاعبة متنقلة بين الخطوط هو أمر يناسب نقاط قوة بوتر حقًا، لأنها لاعبة وسط قادرة على التأثير على المباراة في الدفاع والهجوم على حد سواء، وقد تم استخدامها في هذا المركز بشكل كبير حتى الآن في مسيرتها. إذا تمكنت من الاستفادة من وجودها في الثلث الأخير من الملعب واستخدام قدراتها لإضافة تلك المساهمات التهديفية، فيمكنها الارتقاء إلى مستوى آخر.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    التالية... جورجيا ستانواي؟

    ورغم أن وولش هي شخصية «تقتدي بها» بوتر وتتعلم منها يومياً في تشيلسي، إلا أن هناك لاعبة وسط إنجليزية أخرى، وهي جورجيا ستانواي، تشترك بوتر معها في العديد من الصفات.

    فوالش هي صانعة ألعاب عميقة تتحكم في المباريات من دور متحفظ، في حين أن ستانواي هي لاعبة وسط نشطة للغاية تبرز أفضل صفاتها من خلال دورها في تغطية الملعب من طرف إلى طرف، حتى وإن كانت تؤدي عملاً رائعاً في دور أكثر دفاعية مع بايرن ميونيخ هذا الموسم.

    مثل ستانواي، بوتر رائعة في الفوز بالمواجهات الفردية وحركتها بدون الكرة رائعة. مرة أخرى، تحتاج فقط إلى إضافة تلك الأهداف والتمريرات الحاسمة. هذا الناتج النهائي هو شيء يأتي غالبًا مع اكتساب اللاعبات الشابات للخبرة، ومن الواضح أن بوتر لديها القدرة على أن تصبح أكثر صقلًا في الثلث الأخير مع تطورها.

  • Sonia Bompastor Lexi Potter Chelsea Women 2025-26Getty Images

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    لا شك أن العدد الهائل من الإصابات التي أثرت سلبًا على تشيلسي قد لعب دورًا في اختيار بوتر لتقود التشكيلة الأساسية للمرة الأولى في دوري كرة القدم للسيدات (WSL) — لكن من الواضح أيضًا أن بومباستور تثق في قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة. بفضل خبرتها في تطوير اللاعبات الشابات التي تعود إلى أيام عملها كمديرة للأكاديمية في ليون، وهو ما تجلّى بوضوح عندما أعلنت عن تشكيلة البلوز الأصغر سناً في الدوري الإنجليزي للسيدات منذ 13 عاماً في منتصف الأسبوع، ستلعب مدربة تشيلسي دوراً كبيراً في تطوير بوتر.

    وسط تقارير تفيد بوجود اهتمام بإعارة اللاعبة المراهقة في يناير، اختارت بومباستور الإبقاء عليها، مدركة أنها قد تكون مهمة في النصف الثاني من الموسم.

    وقالت عن بوتر في وقت سابق من هذا الموسم: "أعرف مدى براعتها". وأضافت اللاعبة نفسها الأسبوع الماضي: "لقد ساعدتني سونيا كثيرًا. لقد دعمتني كثيرًا وقدمت لي ملاحظات جيدة. كلما تحدثنا، كانت تستمع إليّ حقًا. أشعر أنها ساعدتني كثيرًا في تطوري".

    من الآن وحتى نهاية الموسم، يتعلق الأمر بمواصلة اغتنام تلك الفرص كلما أتيحت، مع التعلم الكثير من اللاعبات العالميات في تشيلسي. كانت مباراة الأربعاء التي شكلت علامة فارقة مجرد لحظة كبيرة أخرى في ما كان بالفعل بضعة أشهر مهمة، في عام سيزداد أهميةً مع تطلعها للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا في سبتمبر.

    إذا واصلت السير على هذا الطريق، وإذا زادت دقائق لعبها، فلا يوجد سبب يمنع سارينا ويجمان من متابعة هذه المراهقة عن كثب أيضًا. فقد دأبت مدربة "الليونيس" على ضم المواهب الشابة الصاعدة إلى المنتخب الأول، حيث منحت سبع لاعبات فرصة الظهور لأول مرة في عام 2025، وواحدة أخرى في أول معسكر لإنجلترا في عام 2026.

    وقالت بوتر لـGOAL في ديسمبر الماضي: "أعتقد أن هذا أمر إيجابي للغاية لمسار اللاعبات، أن نرى اللاعبات ينتقلن إلى المنتخب الأول ويكتسبن تلك الخبرة ويحصلن على تلك الفرصة". ويبدو أنها في طريقها لتكون واحدة من اللاعبات التاليات في الطابور.

