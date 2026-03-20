ليكسي بوتر: المراهقة التي تلعب في صفوف تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، والمستوحاة من كيرا والش، تظهر سمات تشبه جورجيا ستانواي

"لقد مر الآن عامان، أو ربما ثلاثة أعوام، ونحن نعمل بجد على تطوير حصتنا من اللاعبين المحليين وتطوير اللاعبين، مع إدراكنا أنهم لا يمكنهم الانتقال [مباشرة] من الأكاديمية إلى كرة القدم للكبار، على الأقل في نادينا. سواء كان ذلك من خلال التعاقد على لاعبين معارين أو التعاقد مع مواهب دولية مختلفة، مثل مايكا هامانو، التي يمكننا ضمها وتطويرها بطريقتنا الخاصة، أعتقد أننا سنبدأ في جني ثمار ذلك حقًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة"، أوضحت ذلك للصحفيين في فبراير 2024، في منتصف الموسم الذي شهد ظهور آجي بيفر-جونز كلاعبة أساسية في الفريق الأول، مما منح المشجعين الكثير من الأمل فيما يتعلق بالمواهب المحلية.

وأضافت هايز: "أجي هي بالتأكيد مثال على هذا العمل، لكنها لن تكون وحدها. سيكون هناك المزيد في المستقبل، أنا متأكدة من ذلك. أنا متحمسة للكثير من هؤلاء اللاعبات الشابات. أنا متحمسة لليكسي بوتر. أعتقد أنها ستصبح لاعبة شابة من الطراز الأول. [أنا متحمسة لـ] لولا براون. هناك بعض اللاعبات الشابات الجيدات جدًا في طور الإعداد لفريق تشيلسي، وأنا متأكدة من أنني عندما أعود إلى هنا بعد خمس سنوات كجماهيرية، قد أشاهد بعضهن يلعبن في المستوى الأول".

في ذلك الوقت، كانت بوتر تستمتع بأول فترة إعارة في مسيرتها، في الدرجة الثانية مع كريستال بالاس. مع صعود النادي اللندني إلى الدرجة الأولى، أصبحت لاعبة أساسية، وهو المركز الذي احتلته مرة أخرى عند عودتها إلى فريق "الإيجلز" في موسمهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بعد عام. لكن الآن، أصبحت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً لاعبة في الفريق الأول لـ تشيلسي، ويوم الأربعاء، احتفلت بأول مشاركة أساسية لها في الدوري مع النادي بتسجيل أول أهدافها في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وهو الهدف الذي أثبت أنه هدف الفوز في مباراة حاسمة ضد برايتون.

ونظراً لسجل مدربة تشيلسي سونيا بومباستور، خليفة هايز، في إعطاء الثقة للاعبات الشابات، بالإضافة إلى الإمكانات الواعدة التي أظهرتها بوتر في الفرص التي أتيحت لها حتى الآن هذا الموسم، يبدو أن هايز كانت على حق — فربما تكون تشاهد لاعبة الوسط الشابة الموهوبة في المرة القادمة التي تعود فيها إلى غرب لندن لمشاهدة فريقها السابق وهو يلعب.