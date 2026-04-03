"ليقلوا ما شاءوا": ماكس إيبرل ينفي الشائعات حول رحيل فينسنت كومباني عن بايرن ميونيخ

بفضل أدائه المتميز مع نادي بايرن ميونيخ، يُقال إن أندية أوروبية كبرى تراقب فينسنت كومباني عن كثب. وقد علق ماكس إيبرل على هذه الشائعات، لكنه سرعان ما وضع حداً لأي محاولات محتملة لضم اللاعب.

ورداً على سؤال حول احتمال قيام بعض الأندية بتقديم عروض في الصيف المقبل، قال إيبرل في مقابلة مع "أبسولوت بايرن": "فليفعلوا ما يشاؤون، فعقده ساري حتى عام 2029."

  • وبالتالي، لم يبدِ المدير الرياضي للنادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب أي انزعاج من التكهنات الدائرة حول مدرب بايرن ميونيخ، الذي أشاد به بأعلى درجات الثناء قائلاً: "حتى وإن كان سيبلغ الأربعين من عمره فقط، فهو ينتمي بالفعل إلى نخبة المدربين الكبار. لأنه شخص ذكي للغاية. أرجو التأكيد على كلمة "شخص"! لطالما كان الناس يحترمونه. لكنه يزيد من هذا الاحترام يومًا بعد يوم. بمجرد كونه على طبيعته."

    يقول إيبرل إننا نشعر "كل يوم" كيف يطور البلجيكي الفريق والنادي ككل. "إنه ينقل الخبرة التي اكتسبها كقائد لفريق كبير قبل كل مباراة. هذه الصفة رائعة، وهدوئه يفيدنا كثيرًا."

  Pep GuardiolaGetty Images

    يُقال إن كومباني أصبح موضوعًا للنقاش في مانشستر سيتي

    وكانت قناة "سكاي" قد أفادت مؤخرًا بأن مانشستر سيتي يستعد لرحيل المدرب بيب جوارديولا في نهاية الموسم، ولذلك يفكر في تعيين كومباني خلفًا له. وبصفته لاعبًا سابقًا، لا يزال البلجيكي، الذي ارتدى قميص "السماويين" بين عامي 2008 و2019، مرتبطًا عاطفيًا بشدة بالنادي.

    في الوقت نفسه، فإن رحيله المبكر عن ميونيخ أمر مستبعد للغاية، ولا يشكل هذا الأمر موضوعًا للنقاش بالنسبة للاعب البالغ من العمر 39 عامًا في الوقت الحالي، وفقًا لمعلومات قناة سكاي. يقوم كومباني بعمل رائع مع بايرن ميونيخ - ومن بين أمور أخرى، يسير الفريق، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في ألمانيا، على طريق الفوز بلقب الدوري الألماني.

    علاوة على ذلك، فإنه يحافظ على علاقة ممتازة مع المسؤولين الرياضيين، بما في ذلك المدير الرياضي كريستوف فرويند وإيبرل. في أكتوبر 2025، مدد مسؤولو بايرن ميونيخ عقد مدربهم الناجح قبل الأوان حتى عام 2029. ولا يُفترض أن يتضمن هذا العقد بنداً للانسحاب في الصيف.

