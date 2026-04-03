وكانت قناة "سكاي" قد أفادت مؤخرًا بأن مانشستر سيتي يستعد لرحيل المدرب بيب جوارديولا في نهاية الموسم، ولذلك يفكر في تعيين كومباني خلفًا له. وبصفته لاعبًا سابقًا، لا يزال البلجيكي، الذي ارتدى قميص "السماويين" بين عامي 2008 و2019، مرتبطًا عاطفيًا بشدة بالنادي.

في الوقت نفسه، فإن رحيله المبكر عن ميونيخ أمر مستبعد للغاية، ولا يشكل هذا الأمر موضوعًا للنقاش بالنسبة للاعب البالغ من العمر 39 عامًا في الوقت الحالي، وفقًا لمعلومات قناة سكاي. يقوم كومباني بعمل رائع مع بايرن ميونيخ - ومن بين أمور أخرى، يسير الفريق، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في ألمانيا، على طريق الفوز بلقب الدوري الألماني.

علاوة على ذلك، فإنه يحافظ على علاقة ممتازة مع المسؤولين الرياضيين، بما في ذلك المدير الرياضي كريستوف فرويند وإيبرل. في أكتوبر 2025، مدد مسؤولو بايرن ميونيخ عقد مدربهم الناجح قبل الأوان حتى عام 2029. ولا يُفترض أن يتضمن هذا العقد بنداً للانسحاب في الصيف.