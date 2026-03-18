ليفربول يخطط لصفقة في الدوري الإيطالي بينما يستعد «الريدز» لمنافسة برشلونة على مدافع
ريدز يتطلعون إلى صفقة بسعر مخفض
دخل ليفربول رسمياً في سباق التعاقد مع باستوني، حيث تشير تقارير صحيفة «سبورت» إلى أن النادي قد أجرى استفسارات أولية حول إمكانية التعاقد مع المدافع. يعد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لاعبًا مهمًا في سان سيرو منذ موسم 2019/20، حيث تطور ليصبح أحد أكثر المدافعين الوسطيين موثوقية في أوروبا. كان إنتر قد قدر قيمته سابقًا بـ 80 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني/92 مليون دولار)، لكن القيود المالية أجبرت متصدر الدوري الإيطالي على النظر في عروض تبلغ حوالي 50 مليون يورو. وقد لاحظت عدة أندية كبرى هذا الانخفاض الكبير في السعر.
تفضيل الكاتالونيين يعقّد عملية الانتقال
وفقًا لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، فإن نادي إنتر «يفكر جديًا» في التخلي عن اللاعب الدولي الإيطالي للتغلب على الأزمة المالية التي يمر بها حاليًا. ومع ذلك، تشير تقارير الصحافة الكاتالونية إلى أن ليفربول يواجه عقبة كبيرة في إقناع اللاعب. ويُزعم أن الخيار الأول لباستوني هو الانتقال إلى ملعب كامب نو، مما يضع برشلونة في موقف يبدو أنه أكثر ملاءمة. وعلى الرغم من هذه العقبات، لا يزال الريدز مصممين على التعاقد معه؛ حيث سجل وكيل باستوني اهتماماً من عدة أطراف، ويأمل ليفربول أن تتمكن قوته المالية في نهاية المطاف من التأثير على قرار المدافع.
تغييرات دفاعية تلوح في الأفق في أنفيلد
يأتي السعي وراء التعاقد مع باستوني في وقت حرج بالنسبة لخط دفاع فريق سلوت. ففي حين يظل فيرجيل فان ديك حجر الزاوية في خط الدفاع، يواجه النادي حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل إيبراهيما كوناتي على المدى الطويل، حيث يقترب عقد اللاعب الفرنسي من نهايته بسرعة. علاوة على ذلك، مع استمرار عقود جو جوميز وفان ديك البالغ من العمر 34 عامًا حتى عام 2027، وتغيب اللاعب الشاب الواعد جيوفاني ليوني بسبب إصابة طويلة الأمد، أصبحت الحاجة إلى لاعب متميز وذو خبرة متخصص في اللعب بالقدم اليسرى أمراً ملحاً. تجعل الإحصائيات الخاصة بباستوني منه الخيار المثالي نظرياً لنظام سلوت عالي الكثافة.
من المتوقع اندلاع حرب مزايدة شرسة
من المتوقع أن يشتد التنافس على التعاقد مع باستوني مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، حيث يدرس كل من ليفربول وبرشلونة تقديم عروض رسمية. بالنسبة للريدز، يكمن التحدي في تجاوز الجاذبية التاريخية لبرشلونة من أجل ضم اللاعب الذي تقدر قيمته حالياً وفقاً لموقع «ترانسفيرماركت» بـ 80 مليون يورو (92.3 مليون دولار) مقابل ما يقارب نصف هذا المبلغ. وسيحدد ترتيب إنتر في الدوري في نهاية الموسم وأهدافه في سوق الانتقالات مدى سرعة سعيه لإتمام عملية البيع. في غضون ذلك، يظل تركيز باستوني منصبًا على الفوز بلقب الدوري الإيطالي مرة أخرى مع إنتر، لكن الانتقال إلى إحدى الدوريتين "الكبيرتين" في أوروبا يبدو أمرًا لا مفر منه بشكل متزايد.
