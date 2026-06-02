ليفربول يخسر خليفة محمد صلاح.. باريس سان جيرمان يتفق شفهيًا مع نجم الدوري الألماني!
باريس سان جيرمان يتقدم في السباق على النجم الإيفواري
لا يضيع لويس كامبوس أي وقت في إعادة تشكيل تشكيلة باريس سان جيرمان عقب النجاحات التي حققها النادي مؤخرًا. ويدرك المستشار الرياضي تمامًا الحاجة إلى تجديد الخيارات المتاحة أمام لويس إنريكي لتجنب "الإرهاق الشديد" والآثار الجسدية التي أثرت على الفريق خلال موسمه الماراثوني.
مع التركيز على الاستدامة على المدى الطويل، حدد الباريسيون حاجة واضحة لوجود ديناميكي على الجانب الأيمن.
في حين يفضل لاعبون مثل خفيشا كفاراتشيليا وبرادلي باركولا اللعب من الجهة اليسرى، وانتقل عثمان ديمبيلي بشكل متزايد إلى دور مركزي، برز الجناح الأيمن كمنطقة ذات أولوية للتعزيز.
تم تحديد يان ديوماندي باعتباره اللاعب المثالي لملء هذه الفجوة، مما يضع باريس سان جيرمان في منافسة مباشرة مع ليفربول، الذي كان قد حدد المراهق كأولوية للتعاقد معه ليحل محل محمد صلاح في نهاية المطاف.
تم التوصل إلى اتفاق شفهي مع ديوماندي
اتخذت المنافسة على ضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا منعطفًا حاسمًا لصالح العملاق الفرنسي. وفقًا لشبكة «سكاي ألمانيا»، أعطى ديوماندي بالفعل الضوء الأخضر للانضمام إلى باريس سان جيرمان، وهي خطوة تمثل تقدمًا كبيرًا في عملية التعاقد.
وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي تنتظر مثل هذا الإعراب عن الاهتمام المتبادل قبل أن تضع اللمسات الأخيرة على تحركاتها الاستراتيجية في سوق الانتقالات.
يقال إن اللاعب الدولي الإيفواري لم يكن متحمساً للغاية لفكرة الانضمام إلى بايرن ميونخ، على الرغم من الاهتمام القوي الذي أبداه النادي البافاري بخدماته.
وفي حين لا يزال مهتمّاً بمشروع أنفيلد، إلا أن الزخم قد تحوّل بوضوح نحو باريس، مما يترك النادي الميرسيسايد في مواجهة معركة كبيرة لإقناع اللاعب بخلاف ذلك.
موقف لايبزيج الحازم
يتمتع نادي لايبزيج بموقف تفاوضي قوي. فقد انضم ديوماندي إلى ألمانيا في الصيف الماضي قادمًا من ليجانيس، وهو مرتبط حاليًا بعقد يمتد حتى عام 2030.
وبعد أن حصل على لقب أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لهذا الموسم، عقب موسم سجل فيه 13 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة في 36 مباراة، وصلت قيمته السوقية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ومن المتوقع أن يطلب النادي الألماني مبلغاً كبيراً مقابل لاعبه المتميز. لكن باريس سان جيرمان مصمم على عدم دفع مبلغ زائد، متمسكاً بموقفه بأن لديه بالفعل تشكيلة مليئة بالمواهب من الطراز الأول.
تتضاءل المنافسة مع تصدر باريس سان جيرمان للسباق
أدى تعقيد الصفقة إلى تراجع اهتمام العديد من الأندية الأخرى. ورغم أن اهتمام ليفربول لا يزال حقيقياً، إلا أن وجود عدة عروض مقدمة للاعب قد أدى إلى تعقيد الأمور بالنسبة للعديد من الأطراف المهتمة.
وقد منح النهج الاستباقي الذي اتبعه باريس سان جيرمان وقدرته على كسب تفضيل اللاعب في مرحلة مبكرة ميزة واضحة على منافسيه الأوروبيين.
في النهاية، سيتوقف الانتقال على ما إذا كان باريس سان جيرمان ولايبزيج سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة. ومع ما يبدو أنه قرار اللاعب بالانتقال إلى فرنسا، قد يضطر ليفربول إلى البحث في مكان آخر عن جناح عالمي قادر على سد الفراغ الذي سيتركه رحيل صلاح في نهاية المطاف.