ليفربول يتعرض لانتقادات عشوائية! رئيس مارسيليا الجديد يوجه انتقادًا للريدز بسبب "خيبة أمل" الإنفاق

استغلّ الرئيس الجديد لمرسيليا حفل تقديمه الرسمي يوم الجمعة لإرسال رسالة واضحة بشأن الإدارة المالية في كرة القدم الحديثة، مسلطًا الضوء تحديدًا على ليفربول بوصفه مثالًا على إنفاق غير فعّال. وخلال حديثه إلى جانب المالك فرانك مكورت، لم يُجامِل ريتشارد عند مقارنة طموحات أولمبيك مرسيليا بالعمالقة الإنجليز.

وقال ريتشارد: "ينتمي أولمبيك مرسيليا إلى تلك المجموعة الصغيرة من الأندية التي يجب أن تشارك في دوري أبطال أوروبا كل عام، وهذا يعني إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الفرنسي". وأضاف: "لكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط. بعض الأندية أنفقت مبالغ هائلة - مثل ليفربول، الذي استثمر 480 مليون يورو الصيف الماضي - ومع ذلك... لن أقول إنه فشل، لكن هناك الكثير من خيبة الأمل".



