ليفربول يتعرض لانتقادات عشوائية! رئيس مارسيليا الجديد يوجه انتقادًا للريدز بسبب "خيبة أمل" الإنفاق
ريتشارد يهاجم إنفاق ليفربول
استغلّ الرئيس الجديد لمرسيليا حفل تقديمه الرسمي يوم الجمعة لإرسال رسالة واضحة بشأن الإدارة المالية في كرة القدم الحديثة، مسلطًا الضوء تحديدًا على ليفربول بوصفه مثالًا على إنفاق غير فعّال. وخلال حديثه إلى جانب المالك فرانك مكورت، لم يُجامِل ريتشارد عند مقارنة طموحات أولمبيك مرسيليا بالعمالقة الإنجليز.
وقال ريتشارد: "ينتمي أولمبيك مرسيليا إلى تلك المجموعة الصغيرة من الأندية التي يجب أن تشارك في دوري أبطال أوروبا كل عام، وهذا يعني إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الفرنسي". وأضاف: "لكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط. بعض الأندية أنفقت مبالغ هائلة - مثل ليفربول، الذي استثمر 480 مليون يورو الصيف الماضي - ومع ذلك... لن أقول إنه فشل، لكن هناك الكثير من خيبة الأمل".
صيف مكلف في أنفيلد
تشير الأرقام التي ذكرها ريتشارد إلى صيفٍ تحوّلي لفريق الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد وصول ورحيل عدد من الأسماء البارزة.
وبتوجيه من فريق الاستقطاب لديهم، أقرّ ليفربول صفقات لمواهب من الطراز الرفيع، من بينها فلوريان فيرتس وألكسندر إيساك وهوغو إيكيتيكي. وقد صُمّم هذا التدفق لإعادة النادي إلى قمة كرة القدم الأوروبية عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وللمساعدة في موازنة الحسابات في ظل هذا الإنفاق الباذخ، وافق الريدز على بيع لويس دياز وداروين نونيز. ومع ذلك، وعلى الرغم من وصول بعض أكثر المواهب الشابة المرغوبة في أوروبا، يبدو أن حظوظ النادي لم تُثر إعجاب مراقبين مثل ريتشارد، ما دفعه إلى توجيه انتقاده علنًا خلال أول ظهور إعلامي له في ملعب فيلودروم.
فترة انتقال مرسيليا الخاصة
فيما يوجّه ريتشارد انتقادات للشؤون في ميرسيسايد، فإنه يرث نادياً يمر حالياً بعملية إعادة هيكلة كبيرة خاصة به. وقد تركت رحيلات الرئيس السابق بابلو لونغوريا والمدرب الرئيسي المحظى بتقدير كبير روبرتو دي زيربي العمالقة الفرنسيين في حالة من عدم الاستقرار. وتراهن الإدارة الآن على قيادة ريتشارد لتهدئة الأوضاع والحفاظ على مكانتهم القارية.
يجد مارسيليا نفسه في معركة متوترة من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو هدف يظل الحد الأدنى المطلوب بالنسبة للملكية الأمريكية. ويتزايد الضغط لضمان بقاء النادي ضمن نخبة مسابقات أوروبا، مع التعامل في الوقت نفسه مع القيود المالية التي دافع عنها ريتشارد بصوت عالٍ خلال مؤتمره الصحفي.
ما التالي لـ OM؟
تأتي تصريحات ريتشارد في وقتٍ يبحث فيه النادي بيأس عن تحقيق نتائج، بدءًا بمواجهة لا بد من الفوز بها أمام إف سي ميتز متذيل الترتيب مساء الجمعة، من أجل إبقاء آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى قائمة.