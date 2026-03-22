ليفربول يتراجع أكثر فأكثر، وباريس سان جيرمان يثير الرعب الآن: «إذا لعبنا بهذه الطريقة، ستنتهي المباراة بنتيجة 10-0»، تحذير وارنوك

تعرض صلاح وزملاؤه على أرض «السيغولز»لخسارتهمالعاشرة في الدوري، وهي أرقام لم نشهدها منذ موسم 2015/16. إنه انهيار واضح إذا ما أخذنا في الاعتبار أن إجمالي الهزائم في الموسمين الماضيين (أي 2023/24 و2024/25) كان 8 هزائم. وهذه هي المرة السابعة فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز التي ينجح فيها حامل اللقب في "إنجاز" خسارة 10 مباريات أو أكثر.





يحتل ليفربول المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من إنفاقه 450 مليون جنيه إسترليني في سوق الانتقالات، وكان قد حقق فوزًا مقنعًا على غالطة سراي، مما أهّله للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. بعد فترة التوقف الدولية، سيتوجه الريدز لزيارة حامل لقب دوري أبطال أوروبا في باريس، قبل العودة إلى إنجلترا بعد ستة أيام.





مواجهة مزدوجة تثير مخاوف مشجعي ليفربول، بالنظر إلى حالة الفريق. وفي حديثه إلى بي بي سي، حذر المدافع السابق ستيفن وارنوك، أحد أعمدة الريدز السابقين، الجماهير قائلاً: "إذا ذهبوا إلى باريس ولعبوا بهذه الطريقة، فقد ينتهي الأمر بنتيجة 10-0 أمام باريس سان جيرمان. أقول هذا لأوضح مدى سوء أداء الريدز اليوم. حظي برايتون بفرص عديدة ولم يستغلها، لكن باريس سان جيرمان سيكون أكثر قسوة ولن يضيع الكثير من الأهداف. أنا قلق جدًا جدًا على ليفربول".





نشأ وارنوك في ليفربول، ولعب مع الريدز، بالإضافة إلى فرق أخرى مثل بلاكبيرن وأستون فيلا ولييدز.



