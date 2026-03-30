ليفربول ونيوكاسل مستعدان لخوض معركة من أجل المهاجم الكولومبي الذي تبلغ قيمته 80 مليون يورو

على الرغم من أن نادي «سبورتينغ» لا يتعجل بيع اللاعب، يبدو أن احتمال الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يؤثر على تفكير المهاجم. وقد ألمح سواريز بشكل غير رسمي إلى أن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون وشيكًا بمجرد انتهاء الموسم الحالي، شريطة تلبية المطالب المالية.

وتشهد إحصائيات اللاعب الكولومبي هذا الموسم على تطوره، حيث سجل 33 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في جميع المسابقات. ويشمل ذلك رصيداً رائعاً من 24 هدفاً في 25 مباراة فقط بالدوري، إلى جانب 5 أهداف في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا. وقد أقنعت هذه الأرقام فرق التوظيف في أنفيلد وسانت جيمس بارك بأنه يمتلك العزيمة اللازمة للنجاح في الدوري الأكثر صعوبة في العالم.