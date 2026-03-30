ليفربول وتشيلسي ينضمان إلى سباق التعاقد مع ماكسانس لاكروا بعد أن خاض نجم كريستال بالاس أول مبارياته الدولية مع المنتخب الفرنسي

أعرب لاكروا، الذي سيبلغ 26 عامًا في 6 أبريل، صراحةً عن رغبته في ترجمة مستواه الرائع مع النادي إلى ألقاب كبرى، سواء مع منتخب بلاده أو في ملعب سيلهورست بارك. وبعد أن خاض مؤخرًا أول مباراة له كبديل في الفوز 2-1 على البرازيل، سرعان ما تبع ذلك بأداء كامل لمدة 90 دقيقة إلى جانب لوكاس هيرنانديز في الفوز 3-1 على كولومبيا.

وفي حديثه إلى الموقع الرسمي لنادي بالاس، كشف لاكروا: "حلمي هو الفوز بكأس العالم – أريد الفوز بكأس العالم مع فرنسا. أما في بالاس، بالطبع، فإن الهدف الحالي هو الفوز بدوري المؤتمرات. لا يمكننا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، لكن في دوري المؤتمرات، لدينا فرصتنا – لذا فهذه هي طموحاتنا".