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Mohamed Salah Arne Slot Liverpool 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton و محمود خالد

خاص | بقاء صلاح في ليفربول إذا علم برحيل سلوت؟ .. نجم الريدز السابق يحلل أسباب رحيل "الملك المصري"!

حصريًا
محمد صلاح
ليفربول
آرني سلوت
الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول قرر رحيل سلوت بعد وداع صلاح ..

بعد قرار إدارة نادي ليفربول، برحيل الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كان السؤال الذي تردد على الألسنة هو "هل كان محمد صلاح سيقرر البقاء لإكمال عقده، إذا ما كان يعلم بوجود نية لدى الإدارة بإقالة المدرب؟".

وفي هذا السياق، كشف داني مورفي، لموقع GOAL، عن رأيه بشأن فرص صلاح في البقاء، إذا كان يعلم برحيل سلوت، خاصة وأن الإقالة جاءت عقب نهاية الموسم الذي أعلن فيه "الملك" المصري عن نهاية رحلته المليئة بالإنجازات في قلعة آنفيلد.

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    وكان صلاح قد حصل على عقد جديد في ليفربول، قرب نهاية موسم 2024-2025، الذي كان شاهدًا على تألق الفرعون المصري، الذي سجل واحدًا من أفضل الأداءات الفردية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، بعدما سجل 34 هدفًا، وقاد الريدز لحصد اللقب، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في العام، من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين، للمرة الثالثة.

    ومن قمة المجد إلى الانهيار، هكذا تبدل الحال مع محمد صلاح، خلال موسم 2025-2026، بعدما وجد نفسه عالقًا في مقاعد البدلاء، لدرجة دفعته لتوجيه انتقادات لاذعة إلى آرني سلوت، مع رسائل اتهامات بأنه تم التخلي عنه، وأن الإدارة تضعه تحت الحافلة، وهناك من يريده أن يصير كبش فداء لمشاكل الفريق.

    وباتت رسالة صلاح بمثابة بداية النهاية، حيث لم يكن مفاجئًا، أن يقرر المصري أن يرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، ليتم فسخ عقده الذي كان يستمر حتى صيف 2027.

    وبعد مسيرة خالدة، سجل خلالها 257 هدف في 442 مباراة، ودّع محمد صلاح، جماهير ليفربول، بالدموع، في ملعب ميرسيسايد، وسط هتافات للملك المصري، إلا أنه بعد رحيل سلوت، عادت التساؤلات حول ما إذا كان الجناح صاحب الـ33 عامًا، ليقرر البقاء لكتابة المزيد من القصص قبل الفصل الأخير.

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  • Arne Slot Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty/GOAL

    هل كان صلاح سيبقى لو علم أن سلوت سيغادر؟

    وبسؤاله في هذا السياق، قال داني مورفي، في حديث حصري لموقع GOAL، "أعتقد أن العامل الأكبر وراء رحيله هو مستواه، أظن أنه إذا كانت علاقتك بالمدرب أفضل بكثير، هناك دائمًا احتمال أن تبقى وتحاول استعادة مستواك في الموسم التالي".

    وأضاف "ربما يشعر (صلاح)، وقد مررنا جميعًا بهذه الحالة، أنه لا يستطيع الوصول إلى المستوى الذي كان عليه من قبل، لذا ربما حان الوقت للانسحاب قبل أن تسوء الأمور".

    وتابع مورفي "عامل سلوت موجود بالتأكيد، سنكون ساذجين إذا لم نعتقد ذلك، وردًا على السؤال، فهناك احتمال ضئيل، لو كانت علاقته بالمدرب أكثر صلابة... لكني لست متأكدًا من أي مدرب لم يكن ليجد نفسه في نفس المأزق الذي واجهه سلوت ويضطر إلى استبعاده.

    إن كان هناك شيء، أنا أقترح أن سلوت تركه لفترة أطول من اللازم عندما كان يعاني، كان هناك صرخة من الجماهير لمنحه فرصة للتنفس وإخراجه من دائرة النيران لأنه كان يعاني كثيرًا. تركه سلوت في الملعب لفترة أطويل بكثير مما كان سيفعله معظم المدربين على الأرجح.

    لذلك، لست متأكدًا حقًا، بقطع النظر عمّا إذا كنت على وفاق مع المدرب، من أن أي مدرب كان سيبقيه في الملعب، وبالتالي، كانت المشاكل ستظهر على أي حال".

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    وبعد خوض مباراته الأخيرة في ملعب آنفيلد، وجه صلاح وداعًا مؤثرًا، بعد أن صنع ذكريات تكفي مدى الحياة، لتسعة أعوام مليئة بالإنجازات مع ليفربول، بقوله "أعود بذاكرتي إلى الوراء، وأتساءل عمّا إذا كنت سأرغب في تحقيق أكثر مما حققته.

    لا، ليس حقًا، لقد فزنا بكل شيء، نرى حب الجماهير، وهذا هو الأهم بالنسبة لي. سأكون بعيدًا عن هنا، وسأشعر بالعاطفة في كل مرة، آمل أن يحافظ الفريق على مكانته، وأن يقاتل من أجل كل شيء".

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    أين يذهب صلاح بعد ليفربول؟

    ولم يكشف محمد صلاح بعد عن الوجهة التي سيتخذها من أجل رحلته الجديدة، بعدما حصد جميع الألقاب الممكنة مع ليفربول، بين الدوري الإنجليزي (مرتين) ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، إلى جانب أربعة جوائز للحذاء الذهبي، والعديد من الجوائز الفردية الأخرى.

    هناك أندية أبدت اهتمامها بنجم المنتخب المصري، سواءً من الدوري الأمريكي، وسط تقارير ترجح بمنافسة محتملة مع ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، فيما يزعم بوجود اتجاه من داخل دوري روشن السعودي، لتقديم عرض مغرٍ إلى جناح الفراعنة.