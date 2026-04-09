ليفربول «محظوظ» لأنه خسر فقط 2-0 أمام باريس سان جيرمان، بينما أصدر أرنه سلوت حكماً قاسياً على أداء الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
سلووت يعترف بأن الريدز كانوا «محظوظين»
عانى ليفربول ليلة قاسية في العاصمة الفرنسية، بعدما سيطر باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي على مجريات اللقاء من البداية حتى النهاية. أهداف أصحاب الأرض تركت متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة من الارتباك، ولم تكن لدى سلوت أي أوهام بشأن الفارق في الجودة الذي ظهر تلك الليلة. وأقر الهولندي بأن النتيجة كان يمكن أن تكون أكثر ضررًا بكثير لو كان بطل الدوري الفرنسي أكثر حسماً أمام المرمى.
وفي حديثه إلى TNT Sports بعد صافرة النهاية، قدّم سلوت أفكاره حول الدقائق التسعين. وقال مدرب ليفربول: "إذا تأملت المباراة كاملة أعتقد أننا محظوظون لأننا خسرنا 2-0 فقط". وأضاف: "الهدف الأول كان قاسيًا. أعتقد أنه كان جيدًا جدًا بالنسبة لنا أننا ما زلنا في المواجهة، ويمكننا إحضارهم إلى أنفيلد ونعرف مدى جودة أنفيلد بالنسبة لنا".
الصعوبات التكتيكية أمام ضغط باريس سان جيرمان
أشار سلوت إلى عجز فريقه عن تنفيذ أسلوب الضغط كسببٍ رئيسي للهزيمة. وبينما حاول ليفربول تعطيل إيقاع أصحاب الأرض، فإن الجودة الفنية للاعبي وسط باريس سان جيرمان مكّنتهم من تجاوز الضغط بسهولة، ما ترك ممثل الدوري الإنجليزي مكشوفًا في التحولات. وعندما سُئل عمّا إذا كان فريقه قد صنع فرصًا كافية لتغيير النتيجة، قال سلوت: «نعم ولا؛ نعم لأننا نريد صناعة فرص أكثر بكثير، ولا لأنه لم يكن هناك الكثير لنصنعه. حاولنا مرات عديدة دفعهم للأعلى، لكنهم كانوا قادرين على اللعب من خلالنا عندما ذهبنا لرجلٍ لرجل. أعتقد أن ذلك حدث في الشوط الثاني أيضًا. كانت هناك بضع مرات للاعبين في مواقع واعدة».
لماذا ترك سلوت صلاح على مقاعد البدلاء؟
كانت إحدى أبرز نقاط الحديث في الأمسية غياب محمد صلاح عن أرضية الملعب. وعلى الرغم من تأخر ليفربول وحاجته إلى هدف لتعزيز حظوظه قبل مباراة الإياب، ظل النجم المصري على مقاعد البدلاء دون أن يشارك، بينما عاد أمثال ألكسندر إيساك إلى اللعب ضمن تغيير رباعي. وكشف سلوت أن القرار استند إلى ضرورة تكتيكية لإعطاء الأولوية للاستقرار الدفاعي في الدقائق الأخيرة. وقال: «في الجزء الأخير من المباراة كان الأمر يتعلق أكثر بالنجاة منه بوجود فرصة لنا للتسجيل. لا تعرف أبداً، ففي الموسم الماضي سجلنا قبل خمس دقائق من النهاية عبر هارفي إليوت عندما أخرجت مو. دافعنا لمدة 20-25 دقيقة داخل منطقة الجزاء، وأعتقد أنه من الأفضل توفير طاقته للمباريات المقبلة في الأسابيع القادمة».
لا يزال الأمل قائمًا في أنفيلد بعودة اللاعب
على الرغم من الأداء الباهت، فإن بقاء الفارق عند هدفين فقط يمنح ليفربول بصيص أمل في مباراة الإياب. يمتلك الريدز تاريخاً حافلاً في قلب التأخر على ميرسيسايد، ويعول سلوت على أجواء الملعب لتقليص الفجوة الواضحة في الجودة التي ظهرت في باريس. عليهم الآن إيجاد طريقة لتعويض الفارق الأسبوع المقبل أو مواجهة الإقصاء من نخبة المسابقات الأوروبية. ومع ذلك، يجب عليهم أولاً تحويل تركيزهم إلى الشؤون المحلية عندما يستضيفون فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.