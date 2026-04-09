عانى ليفربول ليلة قاسية في العاصمة الفرنسية، بعدما سيطر باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي على مجريات اللقاء من البداية حتى النهاية. أهداف أصحاب الأرض تركت متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة من الارتباك، ولم تكن لدى سلوت أي أوهام بشأن الفارق في الجودة الذي ظهر تلك الليلة. وأقر الهولندي بأن النتيجة كان يمكن أن تكون أكثر ضررًا بكثير لو كان بطل الدوري الفرنسي أكثر حسماً أمام المرمى.

وفي حديثه إلى TNT Sports بعد صافرة النهاية، قدّم سلوت أفكاره حول الدقائق التسعين. وقال مدرب ليفربول: "إذا تأملت المباراة كاملة أعتقد أننا محظوظون لأننا خسرنا 2-0 فقط". وأضاف: "الهدف الأول كان قاسيًا. أعتقد أنه كان جيدًا جدًا بالنسبة لنا أننا ما زلنا في المواجهة، ويمكننا إحضارهم إلى أنفيلد ونعرف مدى جودة أنفيلد بالنسبة لنا".