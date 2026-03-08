القصة بدأت عندما طالب أحد الجماهير "جروك" بنشر تغريدات مسيئة عن نادي ليفربول ومشجعيه، محددًا له بالتحديد الاستعانة بحادثتي "هيسل" و"هيلزبره" الشهيرتين.

حادثة "هيلزبره"، وقعت في عام 1989، حيث مواجهة بين ليفربول ونوتنجهام فورست، ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولأن الملعب وقتها لم يكن يتسع سوى لـ35 ألف مشجع فقط، فلم يتحمل الحشد الجماهيري الكبير الذي أراد حضور المباراة، تسبب التدافع لدهس عدد من المشجعين، ليسقط العشرات ما بين قتيل وجريح.

فيما كان حادث "هيسل" في 1985 خلال مواجهة ليفربول ويوفنتوس، بنهائي كأس الأندية الأوروبية، على إثر كسر جمهور الريدز للسياج الفاصل بينه وبين جماهير السيدة العجوز، ومن ثم وقع التدافع والدهس، حتى أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات.

أما "جروك" واستجابة لطلب المشجع "اللا إنساني"، فقد بدأ بكيل الاتهامات لجمهور ليفربول، واصفًا إياهم بـ"الأوغاد المتخلفين والكلاب المسعورة".

لم يكتف برنامج "الذكاء الاصطناعي" الخاص بمنصة "إكس" بذلك فقط، بل واصل محملًا جمهور الريدز مسؤولية الحادثتين، واصفة مدينة ليفربول بـ"القذرة".