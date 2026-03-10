ليفربول يموت بالبطيء مع سلوت .. جلطة سراي يضع صلاح أمام "الحقيقة الصادمة" وعدو مورينيو يؤكد إفلاسه كرويًا!

على أنغام أغنية "çocukluk aşkımsın" أو "أنت حب الطفولة" سار ليفربول وحيدًا في معقل جلطة سراي، بينما عاش الفريق التركي واحدة من أجمل لياليه الأوروبية.

الرسالة كانت واضحة من جلطة سراي .. ملحمة يوفنتوس الماضية في ملحق دور الـ16 لم تكن مجرد صدفة، نحن هنا لتقديم شيئًا خاصًا، وليس للظهور المشرف والاكتفاء بالتواجد فقط مع الصفوة.

دموع من فيكتور أوسيمين قبل البداية، بسبب "تيفو" والدته وقصته المعروفة التي تحدثنا عنها هنا، ليقرر النيجيري أن يرد الجميل لجماهيره، ويحرج الريدز في ليلة كارثية على محمد صلاح ورفاقه.

أصحاب الأرض انتصروا بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، والهدف جاء عن طريق ماريو ليمينا، لاعب الوسط الجابوني الذي يعرف ليفربول جيدًا من خلال لعبه مع وولفرهامبتون وفولهام وساوثامبتون.

الصعود ليس مضمونًا، والفوز لا يعني التأهل .. كلها أشياء معروفة، ولكن جلطة سراي تأكد أن يقدم لنا ليلة لا يمكن نسيانها أبدًا، حتى ولو خرج من البطولة على ملعب أنفيلد!