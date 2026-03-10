Goal.com
Arne Slot Liverpool HIC 2-1GOAL
علي سمير

ليفربول يموت بالبطيء مع سلوت .. جلطة سراي يضع صلاح أمام "الحقيقة الصادمة" وعدو مورينيو يؤكد إفلاسه كرويًا!

خسارة جديدة للريدز تعقد موقف الفريق هذا الموسم

على أنغام أغنية "çocukluk aşkımsın" أو "أنت حب الطفولة" سار ليفربول وحيدًا في معقل جلطة سراي، بينما عاش الفريق التركي واحدة من أجمل لياليه الأوروبية.

الرسالة كانت واضحة من جلطة سراي .. ملحمة يوفنتوس الماضية في ملحق دور الـ16 لم تكن مجرد صدفة، نحن هنا لتقديم شيئًا خاصًا، وليس للظهور المشرف والاكتفاء بالتواجد فقط مع الصفوة.

دموع من فيكتور أوسيمين قبل البداية، بسبب "تيفو" والدته وقصته المعروفة التي تحدثنا عنها هنا، ليقرر النيجيري أن يرد الجميل لجماهيره، ويحرج الريدز في ليلة كارثية على محمد صلاح ورفاقه.

أصحاب الأرض انتصروا بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، والهدف جاء عن طريق ماريو ليمينا، لاعب الوسط الجابوني الذي يعرف ليفربول جيدًا من خلال لعبه مع وولفرهامبتون وفولهام وساوثامبتون.

الصعود ليس مضمونًا، والفوز لا يعني التأهل .. كلها أشياء معروفة، ولكن جلطة سراي تأكد أن يقدم لنا ليلة لا يمكن نسيانها أبدًا، حتى ولو خرج من البطولة على ملعب أنفيلد!

    أجواء مُرعبة

    من المعروف أن ملعب أنفيلد يعتبر من أكثر الأماكن المرعبة لأي فريق في العالم، حيث شهد هذا المعقل سقوط العديد من الضحايا خاصة في ليالي الأبطال، لعل أبرزهم برشلونة في 2019.

    ما فعلته جماهير جلطة سراي أيضًا، يؤكد لنا أن الجماهير التركية لا تحصل على حقها من الضجة، لأن الصخب الذي سمعناه اليوم وشاهدناه بأعيننا، كان أحد أهم الأسباب وراء الحالة الذهنية السيئة التي ظهر بها فريق المدرب أرني سلوت.

    لقطة أوسيمين مع أغنية "çocukluk aşkımsın" بالإضافة إلى الهتاف المستمر على مدار الـ90 دقيقة، كلها عوامل جعلت ليفربول يشعر وكأنه يشهد ما فعله في خصومه لسنوات طويلة في ملعب أنفيلد.

    عشاق جلطة سراي جعلوا جماهير ليفربول وكأنهم مثل الأشباح في ملعب المباراة، لم يُسمع لهم أي صوت، ولم يظهروا سوى على فترات متفاوتة كان أبرزها الهدف الملغي في الدقيقة 72.

    وحقيقة أن من يجلس على الدكة بالخارج هو أرني سلوت وليس الملهم يورجن كلوب، جعلت الفريق لا يستطيع التعامل مع هذه الأجواء الصاخبة بملعب رامس بارك معقل خصمه العنيد.

    ملحمة الجماهير التركية تؤكد لنا أن "ليفربول سار وحده الليلة"، ولم يجد من يسانده بشكل فعال، سواء خارج الملعب أو من بداخله، وهنا يطول الحديث!

    حقيقة صادمة لصلاح

    الأمر ليس سرًا، الدولي المصري ليس في أفضل حالاته، ويعيش موسمه الأسوأ على الإطلاق منذ أن وطأت قدميه الدوري الإنجليزي، والجميع يتحدث عن إمكانية رحيله عن الريدز.

    هناك نظرية تحمل الكثير من المنطق، تقول إن سبب تراجع صلاح هو أنه مع تقدمه في العمر، أصبح اللاعب يجد صعوبة كبيرة في مجاراة سرعة البريميرليج، جسده لا يساعده ولم يعد بنفس المرونة.

    أيضًا من أهم مميزات صلاح السرعة، ومع بلوغه من العمر 33 سنة، من الطبيعي أن تقل حركته عن المعتاد، لتظهر فكرة أن عليه الذهاب إلى دوري آخر بعيدًا عن إنجلترا، لأن سرعة النسق في البريميرليج لا تناسبه.

    الأمل في صحة هذه النظرية كان في تألقه بدوري أبطال أوروبا، وجلطة سراي خصم صعب، لكنه ليس بايرن ميونخ ولا برشلونة ولا ريال مدريد، ومن المؤكد أن صلاح يمتلك أفضل بكثير مما قدمه في الـ60 دقيقة التي لعبها اليوم.

    60 دقيقة من اللاشيء، قدمها صلاح الليلة، لا تسديدات على المرمى أو خارجه، يفقد الكرة كثيرًا، ليس لديه أي فاعلية، لا يراوغ ولا يتداخل بالشكل الكافي في الثلث الأخير.

    صلاح اعترض كثيرًا على تبديله، ولكن عفوًا يا ملك أنفيلد، لا يحق لك الاعتراض على أرني سلوت أبدًا عندما قام بتغييرك لصالح جيريمي فريمبونج بعد 60 دقيقة، ولو تحدثت غاضبًا للصحفيين بعد المباراة لن يتعاطف معك أي شخص!

    الحقيقة الصادمة التي عرفناها اليوم، هي أن صلاح ليست مشكلته الدوري الإنجليزي، بل مستواه عمومًا، مما يثير الشكوك حول إمكانية انتقاله إلى أحد كبار أوروبا في حالة رحيله عن ليفربول بالصيف.

    أوسيمين .. هؤلاء يندمون على النيجيري

    خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قامت أندية الدوري الإنجليزي بفتح خزائنها للتعاقد مع مهاجمين جدد، من أجل مساعدتها على المنافسة بمختلف البطولات الكبرى.

    بنجامين شيشكو، جيد ولكنه لم يساعد مانشستر يونايتد على تحقيق أي شيء هذا الموسم، فيكتور جيوكيريس، هناك العديد من الأسباب لمنافسة آرسنال على كل البطولات هذا الموسم .. السويدي ليس من ضمنها.

    وبالحديث عن ليفربول، الفريق الذي تجرع من تألق أوسيمين الليلة، كان من أكثر الأندية تضررًا من الأموال المهدرة على المهاجمين الصيف الماضي، بالتعاقد مع هوجو إيكتيكي والمٌصاب أليكساندر إيزاك.

    إيكيتيكي كانت أمامه فرصة للتسجيل في الدقيقة 65، ولكنه فشل في استغلالها، ليعكس مدى معاناة ليفربول والإنجليز عمومًا مع المهاجمين خلال هذا الموسم.

    وعلى الجانب الآخر، أوسيمين صنع الهدف الأول لزميله ليمينا، وسجل هدفًا بعدها ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وكان مصدرًا للإزعاج حتى وإن لم يحالفه التوفيق في هز الشباك، وكان أحد أفضل اللاعبين من جلطة سراي مع الحارس أوجركان شاكير.

    لماذا لم يلتفت أحدهم في إنجلترا نحو أوسيمين؟ البعض قال هناك تحفظات على سلوكه ومشاكل وكيل أعماله، ولكن النيجيري يعيش حالة من الاستقرار والتألق مع جلطة سراي، بعدما وجد الثقة والحب والانتماء إلى عائلة النادي التركي وجماهيره.

    وأخيرًا .. عدو مورينيو أحرج البرتغالي، وماذا يحتاج الأمر لإقالة سلوت؟

    المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كعادته، قام بإثارة حالة من الشغب في تركيا عند توليه تدريب فريق فنربخشه، والهدف الأسهل والأوضح كان الغريم التقليدي جلطة سراي ومدربه أوكان بوروك.

    الكثير من التصريحات والتصرفات المعادية، لأنها كان الطريقة الوحيدة التي يمكن لمورينيو أن يفرض بها نفسه على الجميع في تركيا، في الوقت الذي تفرغ فيه بوروك لصناعة شيئًا خاصًا في جلطة سراي.

    الفريق يعيش حالة فنية مميزة بعد حصوله على لقب الدوري الموسم الماضي، تخطى ملحق دور الـ16 على حساب يوفنتوس، وأصبح في موقف جيد للصعود إلى ربع النهائي على حساب ليفربول، بفضل مجموعة مميزة تضم أوسيمين ونوا لانج ولوكاس توريرا ودافينسون سانشيز وإلكاي جوندوجان وغيرهم.

    وأما فنربخشه فقد ودع البطولة من المراحل التمهيدية، ليغادر مورينيو منصبه، والآن يأتي الفريق بالمركز الثاني بالدوري التركي بفارق 4 نقاط عن جلطة سراي المتصدر.

    أوكان بوروك بـ"العمل" فقط يتفوق ويقدم طفرة تخطت الحدود التركية، ومورينيو بالشغب والتصرفات المثيرة للجدل، خرج من فنربخشه، وودع دوري الأبطال مع بنفيكا في ملحق دور الـ16 أمام ريال مدريد هذا الموسم.

    وبالحديث عن مدرب يجب أن يفقد وظيفته قريبًا، يجب التطرق إلى أرني سلوت، الهولندي لم يفعل أي شيء لمساعدة فريقه على تجنب الهزيمة، ووقف عاجزًا وكأنه نسي كيفية العودة بالنتيجة وتغيير السيناريو.

    دفاع يمكن اختراقه بكل سهولة، أوسيمين ورفاقه كانوا على وشك توسيع الفارق في أكثر من مناسبة، وهجوم متهالك مفكك لا يمتلك سوى بعض المحاولات الفردية من فلوريان فيرتس وإيكيتيكي وكودي جاكبو، وكأن ليفربول يموت بالبطيء!

    ليفربول سجل هدفًا "لا يستحقه" والحكم ألغاه، ولم يقدم الكثير في ليلة تؤكد أن إدارة الريدز صبرت كثيرًا على سلوت، نتائج ومستويات محبطة على كل المستويات، ولا يوجد أثر لنقطة ضوء في نهاية النفق، فمتى تتم الإقالة؟!

