ليفربول يضع تشابي ألونسو على "حافة الهاوية" في تشيلسي.. وقمة إنجليزية مجنونة بعنوان "ندم برشلونة وانهيار هدف ريال مدريد القديم"!

90 دقيقة من المتعة والإثارة الكروية لم تكن كافية؛ لنجد أنفسنا نعيش "ركلات جزاء" مجنونة في قمة ليفربول وتشيلسي، مساء يوم الأربعاء.

نعم.. ليفربول تعادل (1-1) مع تشيلسي، في مباراة مثيرة للغاية؛ وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

تشيلسي تقدم أولًا بواسطة نجمه الإنجليزي مورجان روجرز، في الدقيقة 40؛ قبل أن يتعادل ليفربول عن طريق الهولندي كودي جاكبو، في الدقيقة 43.

وكادت المباراة تشهد المزيد من الأهداف، لولا تألق حارسي المرمى؛ اللذين أوصلا قمة الدور الرابع من كأس الرابطة، إلى "ركلات الجزاء".

وفي "ركلات الجزاء"، حُبست أنفاس الجماهير؛ حتى نجح ليفربول في الفوز بها (6-5)، والتأهل رسميًا إلى الدور التالي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ليفربول ضد تشيلسي..