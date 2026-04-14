Liverpool PSG ratings 2:1
علي سمير

الريمونتادا صعبة على سلوت وأمثاله .. حاول إهانة صلاح فانظر ما فعله به ديمبيلي وعلى أحدهم الهروب قريبًا إلى ريال مدريد!

انسوا الريمونتادا .. باريس إلى نصف نهائي دوري الأبطال

لأن الأحلام في بعض الأحيان تكون مستحيلة وغير منطقية، باريس سان جيرمان إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد عبور ليفربول، هل توقعت شيئًا مختلفًا؟

ربما لو عدت إلى ما حدث بين ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي 2019، عندما هُزم الريدز 3/0 في كامب نو ذهابًا، وعادوا قلبوها في الإياب برباعية نظيفة، ستحلم بالريمونتادا والعودة من جديد في معقل الريدز.

وقتها نزل محمد صلاح إلى أرض الملعب بقميص "لا تستسلم أبدًا" ليلهم الجميع حتى في غيابه، وكان ليفربول يمتلك ساديو ماني ونسخة مختلفة من فيرجيل فان دايك، والأهم من ذلك يورجن كلوب، لذلك حدثت العودة!

إذن، كفاك أحلامًا، ليفربول الآن لديه أرني سلوت، والريدز فقدوا الكثير من هويتهم وشخصيتهم، لذلك انتهت المباراة بفوز باريس بهدفين دون رد سجلهما عثمان ديمبيلي، بعد سلسلة من المناوشات والمحاولات من ليفربول لإيهام جماهيره بأن هناك ريمونتادا قد تحدث، وهو أمر مستحيل مع مدرب ضعيف الشخصية قليل الابتكار مثل الهولندي!

    سلوت وإهانة صريحة لصلاح

    قبل كل شيء، ما فعله سلوت الليلة مع محمد صلاح بإجلاسه على دكة البدلاء، لا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال، ومن غير الواضح السبب الرئيسي وراء عدم الاحترام المبالغ فيه من الهولندي لنظيره المصري، هل حدث شيئًا ما وراء الكواليس أكبر مما سمعناه من صلاح بعد التعادل مع ليدز يونايتد؟

    الأمر غريب ومن الصعب تفسيره، كثيرًا ما شاهدنا مشاكل تحدث بين مدربين ولاعبين، ولكن من كان يتخيل أن صلاح النجم المفضل لسلوت الموسم الماضي والعنصر الأكثر تأثيرًا بفريقه يتحول إلى عدوه الأول بهذه السرعة؟

    نعم صلاح ليس في أفضل حالاته وقلناها أكثر من مرة، لكن لماذا لم يحاول الهولندي مساعدته لتحسين مستواه بدلًا من تدميره بهذه الطريقة في كل مناسبة تلو الأخرى؟ لأن ذلك أفضل لليفربول وللجميع على أي حال!

    هل أخطأ صلاح بتصريحاته بعد التعادل مع ليدز؟ نعم بكل تأكيد، ما قاله لم يكن صائبًا، ولكنه شعر بأن هناك من يحاول تحميله مسؤولية كل شيء دون أي ذنب، ومع مرور الأحداث ندرك أن ما قاله كان صحيحًا، سلوت ألقى به أمام الحافلة بالفعل وجعله محور الحديث في كل فشل لليفربول.

    جلوس صاحب الـ33 على دكة البدلاء والاعتماد على ألكساندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي لم يكن منطقيًا بأي شكل من الأشكال، خاص وأن المصري نجح في التسجيل أمام فولهام ولعب بصورة جيدة، والاستفادة من خبراته في هذا النوع من المباريات أمر ضروري وحاسم يمكنه صناعة الفارق.

    دخول إيزاك كأساسي كان غريبًا، لأن السويدي شارك لمدة 12 دقيقة أمام باريس في الذهاب بعد عودته من الإصابة الطويلة، ولعب 21 دقيقة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي ولم يفعل أي شيء، ما المبرر لدخوله على حساب صلاح؟

    أمر غريب وعجيب، دخول صلاح كان يحمل الكثير من المنطق، ولكن مرة أخرى يثبت سلوت أن مشكلته مع المصري شخصية أكثر من أي شيء آخر، حتى لو كان ذلك على حساب ليفربول.

    الهولندي دخل المباراة وهو على المحك، الكثيرون يطالبون برحيله والإطاحة به بعد خسارة كل شيء محليًا والاقتراب من الخروج أوروبيًا، ولكنه كان أضعف بكثير من التنازل عن تعنته ولو لـ90 دقيقة لمساعدة نفسه قبل أي شيء.


    القدر أراد منحه الفرصة

    لأن محمد صلاح "وإن أخطأ" لا يستحق إهانة أرني سلوت له، منحه القدر فرصة ذهبية للرد على مدربه وإحراجه أمام الجميع، وذلك بعد إصابة هوجو إيكيتيكي ودخوله في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

    وما هو أغرب من ذلك، هو خروج نونو مينديش ظهير باريس سان جيرمان الذي يعتبر من أسوأ كوابيس صلاح، وتبديله مصابًا في الدقيقة 38 مع دخول لوكاس هيرنانديز بدلًا منه.

    كل الأمور كانت ممهدة لصلاح من أجل التألق، وبالفعل ساهم في هجمة خطيرة للريدز فور نزوله، كادت أن تسكن شباك الحارس ماتفي سافونوف ولكنها مرت بسلام.

    صلاح لعب عرضية خطيرة أيضًا لزميله ميلوش كيركيز، ولكن المجري فشل في التعامل معها ليفشل ليفربول في التسجيل من جديد، وبالإضافة إلى هذه الكرة حاول صلاح خلق شيئًا ما على الجانب الأيمن وسط الحالة المحبطة لفريقه.

    إيزاك تم تبديله بين الشوطين، أليكسيس ماك أليستر حاضر بجسده فقط، دومينيك سوبوسلاي كان النقطة المضيئة الوحيدة بالفريق، ولكن مستوى النجم المجري لم يكن كافيًا لصناعة الفارق في النهاية.

    الدولي المصري لم يتألق ولم يسجل أو يصنع، ولكن فور نزوله عرفنا أن ليفربول كان أفضل وأكثر خطورة معه، لأن لا يوجد هناك في الريدز من يمتلك خبرته وقدراته في صناعة الخطورة على حدود منطقة الجزاء، لذلك عدم احترام سلوت له غير مبرر، والهولندي يستحق ما تعرض له من إهانة كروية من لويس إنريكي على ملعب أنفيلد.


    باريس سيحافظ على لقبه

    بالنظر إلى مستويات الفرق المتواجدة في نصف النهائي، سواء باريس سان جيرمان أو أتلتيكو مدريد، مع أطراف مواجهتي ربع النهائي غدًا "سبورتينج لشبونة وبايرن ميونخ وريال مدريد وآرسنالل"، سنعرف جيدًا أن فرصة لويس إنريكي في الحفاظ على لقبه الأوروبي تبدو وشيكة للغاية.

    المدرب الإسباني أثبت مرة أخرى أنه أكثر المدربين في أوروبا توازنًا ومرونة، يهاجم بشراسة عندما يكون بحاجة إلى ذلك، ويدافع أو يلعب بتوازن عندما يكون ذلك كافيًا للتأهل.

    باريس كان يعلم جيدًا أن ملعب أنفيلد سيكون صاخبًا وسط استعدادت من جماهير الريدز لريمونتادا تاريخية وسط حالة الكآبة التي يعيشها النادي هذا الموسم، لذلك حاول بقدر الإمكان التعامل بهدوء مع الموقف وامتصاص تلك الأجواء والدخول في المباراة بالتدريج.

    ولكن الطريقة والرسم التكتيكي والتدرج بسيناريو المباراة ليس كافيًا للعبور من هذه المباريات الصعبة، تلك المواجهات تحتاج إلى أبطال ومستويات استثنائية من بعض النجوم لإكمال الوظيفة على أكمل وجه.

    وبالحديث عن الأبطال، كان هناك بعض اللقطات التي أثبتت لنا أن باريس يمتلك ما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا من جديد..

    - إنقاذ تاريخي من ماركينيوس لكرة من أمام خط المرمى في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، ووقتها كان من الممكن أن تنقلب الطاولة وتحدث الريمونتادا.

    - تألق من العملاق سافونوفس بتصديه لكرتين حاسمتين من ريو نجوموها وميلوش كيركيز، ليؤكد أن رحيل جانلويجي دوناروما لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على الفريق الفرنسي.

    - استفاقة عثمان ديمبيلي بلحظتين ساحرتين، سجل من خلالهما ثنائية تأكيد التأهل إلى نصف النهائي، ليؤكد الفرنسي مرة أخرى أنه قد يكون السلاح القاتل لباريس لحسم لقب الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

    - لقطة إلغاء ركلة الجزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لعب القدر دوره بعيدًا عن المجهودات الفردية للاعبي الضيوف، ليؤكد أنه معهم ويسير في صالحهم.

    الخلاصة ربما كنا نظن في بعض الأحيان أن الريمونتادا كانت قريبة، ولكنها لم تكن كذلك، كل الأمور كانت تحت السيطرة، وباريس كان جاهزًا في أي وقت لقتل المباراة ومنح سلوت ما يستحقه من إهانة بالهزيمة 2/0 مرتين.

    لقطة تلخص كل شيء وعلى سوبوسلاي الرحيل

    في اللحظات الأخيرة من عمر المبارة، وعندما علم الجميع أن ليفربول خرج من دوري أبطال أوروبا، وأدرك مشجعي الفريق أن على سلوت أن يسير وحده خارج النادي من الباب الخلفي بعد مباراة اليوم، كانت هناك لقطة تشرح الكثير عن حال الريدز.

    المدرب لويس إنريكي كان يحتفل بالهدف الثاني لفريقه، ومن خلفه مجموعة من مشجعي ليفربول، لا يشعرون بالحسرة بقدر كبير لأن الخروج كان متوقعًا على أي حال، بل نظر أحدهم للإسباني مبتسمًا بصورة تعكس الكثير من الإعجاب تجاهه.

    هل كان يقول لنفسه:"ماذا لو كان إنريكي مدربنا اليوم؟"، المشجع لم يكن غاضبًا أو عابس الوجه كما هو معتاد في هذه المناسبات، بل مستسلم للأمر الواقع معترفًا بأفضلية الخصم واستحقاقه للتأهل.

    وعلى جانب آخر، كان هناك دومينيك سوبوسلاي، نجم ليفربول الذي لم يتأثر بكل الأجواء السلبي، لعب وتألق وكان العنصر الأفضل مرة أخرى في صفوف الريدز، وكأنه لا يستحق التواجد مع هذه المجموعة ولا هذا المدرب.

    ريال مدريد يبحث عن لاعب وسط مبدع يجيد القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية بشكل متوازن، وسوبوسلاي هو العنصر المثالي للقيام بهذا الأمر، وهناك بعض الأنباء حول اهتمام فعلي من الميرينجي.

    بعد هذه المباريات وغيرها من المواجهات، يجب تحول هذا الاهتمام إلى محاولات فعلية لاقتناص النجم المجري، لاستغلال ما يحدث حاليًا من فوضى في ليفربول، وحتى يهرب اللاعب من الجحيم الذي جلبه أرني سلوت إلى أنفيلد.

