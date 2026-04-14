الريمونتادا صعبة على سلوت وأمثاله .. حاول إهانة صلاح فانظر ما فعله به ديمبيلي وعلى أحدهم الهروب قريبًا إلى ريال مدريد!

بالنظر إلى مستويات الفرق المتواجدة في نصف النهائي، سواء باريس سان جيرمان أو أتلتيكو مدريد، مع أطراف مواجهتي ربع النهائي غدًا "سبورتينج لشبونة وبايرن ميونخ وريال مدريد وآرسنالل"، سنعرف جيدًا أن فرصة لويس إنريكي في الحفاظ على لقبه الأوروبي تبدو وشيكة للغاية.
المدرب الإسباني أثبت مرة أخرى أنه أكثر المدربين في أوروبا توازنًا ومرونة، يهاجم بشراسة عندما يكون بحاجة إلى ذلك، ويدافع أو يلعب بتوازن عندما يكون ذلك كافيًا للتأهل.
باريس كان يعلم جيدًا أن ملعب أنفيلد سيكون صاخبًا وسط استعدادت من جماهير الريدز لريمونتادا تاريخية وسط حالة الكآبة التي يعيشها النادي هذا الموسم، لذلك حاول بقدر الإمكان التعامل بهدوء مع الموقف وامتصاص تلك الأجواء والدخول في المباراة بالتدريج.
ولكن الطريقة والرسم التكتيكي والتدرج بسيناريو المباراة ليس كافيًا للعبور من هذه المباريات الصعبة، تلك المواجهات تحتاج إلى أبطال ومستويات استثنائية من بعض النجوم لإكمال الوظيفة على أكمل وجه.
وبالحديث عن الأبطال، كان هناك بعض اللقطات التي أثبتت لنا أن باريس يمتلك ما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا من جديد..
- إنقاذ تاريخي من ماركينيوس لكرة من أمام خط المرمى في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، ووقتها كان من الممكن أن تنقلب الطاولة وتحدث الريمونتادا.
- تألق من العملاق سافونوفس بتصديه لكرتين حاسمتين من ريو نجوموها وميلوش كيركيز، ليؤكد أن رحيل جانلويجي دوناروما لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على الفريق الفرنسي.
- استفاقة عثمان ديمبيلي بلحظتين ساحرتين، سجل من خلالهما ثنائية تأكيد التأهل إلى نصف النهائي، ليؤكد الفرنسي مرة أخرى أنه قد يكون السلاح القاتل لباريس لحسم لقب الأبطال للمرة الثانية على التوالي.
- لقطة إلغاء ركلة الجزاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لعب القدر دوره بعيدًا عن المجهودات الفردية للاعبي الضيوف، ليؤكد أنه معهم ويسير في صالحهم.
الخلاصة ربما كنا نظن في بعض الأحيان أن الريمونتادا كانت قريبة، ولكنها لم تكن كذلك، كل الأمور كانت تحت السيطرة، وباريس كان جاهزًا في أي وقت لقتل المباراة ومنح سلوت ما يستحقه من إهانة بالهزيمة 2/0 مرتين.