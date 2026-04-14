الريمونتادا صعبة على سلوت وأمثاله .. حاول إهانة صلاح فانظر ما فعله به ديمبيلي وعلى أحدهم الهروب قريبًا إلى ريال مدريد!

قبل كل شيء، ما فعله سلوت الليلة مع محمد صلاح بإجلاسه على دكة البدلاء، لا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال، ومن غير الواضح السبب الرئيسي وراء عدم الاحترام المبالغ فيه من الهولندي لنظيره المصري، هل حدث شيئًا ما وراء الكواليس أكبر مما سمعناه من صلاح بعد التعادل مع ليدز يونايتد؟

الأمر غريب ومن الصعب تفسيره، كثيرًا ما شاهدنا مشاكل تحدث بين مدربين ولاعبين، ولكن من كان يتخيل أن صلاح النجم المفضل لسلوت الموسم الماضي والعنصر الأكثر تأثيرًا بفريقه يتحول إلى عدوه الأول بهذه السرعة؟

نعم صلاح ليس في أفضل حالاته وقلناها أكثر من مرة، لكن لماذا لم يحاول الهولندي مساعدته لتحسين مستواه بدلًا من تدميره بهذه الطريقة في كل مناسبة تلو الأخرى؟ لأن ذلك أفضل لليفربول وللجميع على أي حال!

هل أخطأ صلاح بتصريحاته بعد التعادل مع ليدز؟ نعم بكل تأكيد، ما قاله لم يكن صائبًا، ولكنه شعر بأن هناك من يحاول تحميله مسؤولية كل شيء دون أي ذنب، ومع مرور الأحداث ندرك أن ما قاله كان صحيحًا، سلوت ألقى به أمام الحافلة بالفعل وجعله محور الحديث في كل فشل لليفربول.

جلوس صاحب الـ33 على دكة البدلاء والاعتماد على ألكساندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي لم يكن منطقيًا بأي شكل من الأشكال، خاص وأن المصري نجح في التسجيل أمام فولهام ولعب بصورة جيدة، والاستفادة من خبراته في هذا النوع من المباريات أمر ضروري وحاسم يمكنه صناعة الفارق.

دخول إيزاك كأساسي كان غريبًا، لأن السويدي شارك لمدة 12 دقيقة أمام باريس في الذهاب بعد عودته من الإصابة الطويلة، ولعب 21 دقيقة ضد فولهام في الدوري الإنجليزي ولم يفعل أي شيء، ما المبرر لدخوله على حساب صلاح؟

أمر غريب وعجيب، دخول صلاح كان يحمل الكثير من المنطق، ولكن مرة أخرى يثبت سلوت أن مشكلته مع المصري شخصية أكثر من أي شيء آخر، حتى لو كان ذلك على حساب ليفربول.

الهولندي دخل المباراة وهو على المحك، الكثيرون يطالبون برحيله والإطاحة به بعد خسارة كل شيء محليًا والاقتراب من الخروج أوروبيًا، ولكنه كان أضعف بكثير من التنازل عن تعنته ولو لـ90 دقيقة لمساعدة نفسه قبل أي شيء.



