مدرب مُلهم وأربعة أجنحة .. إقصاء باريس سان جيرمان ينقذ موسم ليفربول ولكن الريدز عليهم التسوق من حديقة الأمراء!

رغم كل ما يعانيه ليفربول هذا الموسم، إلا أن أي مشجع للريدز، ليس لدي أي خيار آخر سوى دخول مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بحالة من الحماس والشغف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الفريق يمر بأسوأ مرحلة له منذ سنوات طويلة، خرج من المنافسة على الدوري الإنجليزي "يحتل المركز الخامس بفارق 21 نقطة عن آرسنال المتصدر" وخسر كاراباو كب، وغادر كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الثمانية بطريقة ولا أسوأ بالخسارة من مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

محمد صلاح أعلن رحيله بعد سلسلة من المعاناة والمستويات المتواضعة، فيرجيل فان دايك يواصل ارتكاب الجرائم والكوارث في الخط الخلفي لليفربول، هوجو إيكيتيكي مستواه غير ثابت، والكثير من الأشياء السلبية التي تعكر صفو أي مشجع في أنفيلد.

مباراة باريس تأتي وسط طموحات بالوصول إلى نصف نهائي الأبطال، طمحًا في المنافسة "عكس على التوقعات" على لقب يمحي كل كوارث هذا الموسم مع أرني سلوت.

ولكن إن لم يحدث ذلك، فلا بأس، هناك أشياء أخرى يحتاجها ليفربول من هذه المباراة!