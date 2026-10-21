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imago-sport-1084830168.jpgEvery Second Media
Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

"الخلل كان واضحًا" .. هجوم مبطن من ماك أليستر على أرني سلوت بعد ليلة ليفربول المثيرة ضد فياريال

أليكسيس ماك اليستير
ليفربول
آرني سلوت
أندوني إيراولا
ليفربول ضد فياريال
فياريال
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي الممتاز

انتصار مثير للريدز

صرّح أليكسيس ماك أليستر بشكل مثير بأن أندوني إيراولا، المدرب الجديد لليفربول، نجح في إصلاح الأجواء المتصدعة داخل الفريق التي خلّفها سلفه آرني سلوت.

وتحدّث بطل كأس العالم 2022 بصراحة بعد أن حقق ليفربول فوزاً مثيراً بنتيجة 4-3 على فياريال في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.

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    مرحلة انتقالية صعبة في ميرسيسايد

    حقق سلوت في البداية نجاحًا كبيرًا مع أنفيلد، إذ توّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول. لكن الأمور سرعان ما انهارت خلال موسمه الثاني، لتبلغ ذروتها بحلوله المخيّب في المركز الخامس الذي أدى في نهاية المطاف إلى رحيله.

    جرى التعاقد مع إيراولا لإعادة الأمور إلى نصابها، وبات تأثير المدرب الجديد محسوسًا بالفعل. وقد تجلّى ذلك في فوز فوضوي بنتيجة 4-3 بعد العودة في دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال مساء الثلاثاء.

    وجد ليفربول نفسه متأخرًا بهدفين مبكرين أمام الفريق الإسباني. وأشعل رأسية من ماك أليستر شرارة الانتفاضة، قبل أن يسجّل رونالد أراوخو هدف التعادل، ثم هدفًا ثانيًا للاعب الأرجنتيني، وتسديدة من فلوريان فيرتس لتضمن النقاط، رغم أن تاني أولوواسيي قلّص الفارق في وقت متأخر لصالح الضيوف.


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    التحولات التكتيكية وتحمّل المسؤولية

    وفي حديثه إلى Amazon Prime، لم يتحفظ الدولي الأرجنتيني في تقييمه للموسم الماضي. واعترف ماك أليستر قائلاً: "كان العام الماضي عاماً صعباً حقاً علينا جميعاً. كان واضحاً أنني لم أكن في المستوى المطلوب. أنا أول من يقول ذلك، ليس لدي أي مشكلة. كان هناك خلل ما داخل المجموعة. غيّر هذا المدرب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية."

    كما سلّط اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً الضوء على ابتعاد إيراولا عن النظام الدفاعي الذي اتبعه سلوت، موضحاً: "أسلوب لعبنا مختلف تماماً. لا أحب المقارنة. أشعر بشعور جيد، وهذا ما أريده وهذا ما أستمتع به. الآن أصبح الأمر رجلاً لرجل أكثر. عليك أن تتواصل بشكل أقل لأنه يتعين عليك متابعة [الخصم].

    "في العام الماضي كان الأمر أقرب إلى الرقابة المنطقية. مع المنتخب الوطني نعتمد على الرقابة المنطقية أكثر وهي تنجح. أما الآن فنعتمد على اللعب واحد ضد واحد وهو ينجح.

    "في النهاية، الأمر يتعلق بتحمّلنا للمسؤولية. هذا أحد التغييرات. لكن الأمر الآن أسهل بكثير، عليك أن تفكر أقل لكن تركض أكثر، ربما. هكذا تتجه كرة القدم."

  • نجوموها يتألق مع عودة الثقة

    من الواضح أن هذه التعديلات أفادت ماك أليستر، الذي أشعل فتيل الريمونتادا الأوروبية عبر ضربة رأسية حاسمة.

    وقال مازحًا: "لست طويل القامة! لكنني أحب التوغل داخل منطقة الجزاء. يعرف المدربون أنني أحب مهاجمة القائم الأقرب. سجلتُ في كأس العالم أيضًا. هذا هو المكان الذي أحب الوصول إليه. والدي بالطول نفسه، وربما أقصر قليلًا، وكان بارعًا في الكرات الهوائية أيضًا."

    وسارع لاعب الوسط أيضًا إلى الإشادة بزميله البالغ من العمر 18 عامًا ريو نجوموها، الذي قدّم تمريرتين حاسمتين. وأشار ماك أليستر قائلًا: "كان ريو رائعًا، لقد صنع الفارق. أحيانًا نتحدث عن اللاعبين الذين يسجلون الأهداف، لكنه كان مهمًا للغاية.

    "إن الجودة التي يتمتع بها واضحة. الجميع يعرف ذلك. من السهل أن ترى أنه لاعب جيد حقًا. لقد عمل بجد بدون الكرة، وهذا مهم أيضًا.

    "الهدف الثاني؛ ريو، كان رائعًا أيضًا. أتحدث معه دائمًا عن تمرير الكرة على الأرض."


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    الحفاظ على الزخم الأوروبي

    ستكون الأولوية الفورية لإيراولا هي البناء على هذا الأداء الصامد في دوري أبطال أوروبا. فالتغلب على تأخر بهدفين في أوروبا يبرهن على صلابة ذهنية متجددة داخل الفريق، ويقدّم تناقضًا صارخًا مع معاناة الموسم الماضي.

    ومع استعادة الأجواء الإيجابية في غرفة الملابس وتألق اللاعبين الأساسيين في نظام مبسّط، سيسعى ليفربول إلى ترجمة هذا الزخم الأوروبي إلى أداء محلي ثابت.

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