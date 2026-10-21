"الخلل كان واضحًا" .. هجوم مبطن من ماك أليستر على أرني سلوت بعد ليلة ليفربول المثيرة ضد فياريال

حقق سلوت في البداية نجاحًا كبيرًا مع أنفيلد، إذ توّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول. لكن الأمور سرعان ما انهارت خلال موسمه الثاني، لتبلغ ذروتها بحلوله المخيّب في المركز الخامس الذي أدى في نهاية المطاف إلى رحيله.

جرى التعاقد مع إيراولا لإعادة الأمور إلى نصابها، وبات تأثير المدرب الجديد محسوسًا بالفعل. وقد تجلّى ذلك في فوز فوضوي بنتيجة 4-3 بعد العودة في دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال مساء الثلاثاء.

وجد ليفربول نفسه متأخرًا بهدفين مبكرين أمام الفريق الإسباني. وأشعل رأسية من ماك أليستر شرارة الانتفاضة، قبل أن يسجّل رونالد أراوخو هدف التعادل، ثم هدفًا ثانيًا للاعب الأرجنتيني، وتسديدة من فلوريان فيرتس لتضمن النقاط، رغم أن تاني أولوواسيي قلّص الفارق في وقت متأخر لصالح الضيوف.



