"أقل" من راتبه في ليفربول.. تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع محمد صلاح

لا يزال مجلس إدارة عملاق الرياض الهلال، يعمل على صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
صلاح البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، بشكلٍ رسمي.
لا يزال مجلس إدارة عملاق الرياض الهلال، يعمل على صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
صلاح البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، بشكلٍ رسمي.
وفي هذا السياق.. كشف الصحفي الرياضي برونو أندرادي عن رغبة عملاق الرياض الهلال، في تعزيز هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
أندرادي أشار في تصريحات مع برنامج "Fala a Fonte"، الذي يبث عبر شبكة قنوات "ESPN"، إلى وضع الهلال النجم المصري محمد صلاح، على رأس قائمة المرشحين لتدعيم خط هجوم الفريق الأول؛ وذلك بعد إعلانه الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بشكلٍ رسمي.
واستكمالًا لتصريحاته.. تطرق الصحفي الرياضي برونو أندرادي، للحديث عن قيمة العرض الذي جهزه عملاق الرياض الهلال؛ للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأعلن أندرادي أن العرض الهلالي؛ يتضمن توقيع صلاح على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2029.
وأكد أن راتب النجم المصري في السنوات الثلاث، سيصل إلى 60 مليون يورو؛ وذلك بواقع 20 مليونًا، في الموسم الرياضي الواحد.
المثير في الأمر أن الراتب الذي تحدث عنه الصحفي الرياضي برونو أندرادي، في عرض عملاق الرياض الهلال للنجم المصري محمد صلاح؛ هو "أقل بكثير" من الأرقام التي كانت تُذكر سابقًا، عندما أرادت السعودية التوقيع مع اللاعب في 2023 و2024.
ليس هذا فقط؛ بل أن صلاح كان يتقاضى راتبًا "أعلى" في صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول، بعد تجديد عقده الأخير.
ووصل راتب النجم المصري مع العملاق الإنجليزي بعد التجديد، إلى ما يقرب من 24 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد؛ بينما سيتقاضى 20 مليونًا مع الهلال، حال وافق على العرض رسميًا.
النجم المصري محمد صلاح الذي بدأ مسيرته في النادي المحلي المقاولون العرب؛ خرج للاحتراف الأوروبي صيف عام 2012، من بوابة بازل السويسري.
ومن بازل؛ تنقل صلاح البالغ من العمر 34 سنة حاليًا، بين أندية تشيلسي الإنجليزي والثنائي الإيطالي فيورنتينا وروما.
وفي صيف 2017.. حط النجم المصري الرحال في نادي ليفربول الإنجليزي؛ حيث أصبح أحد أساطير هذا العملاق الأوروبي الكبير، على مدار 9 سنواتٍ كاملة.
وسجل محمد صلاح 257 هدفًا وصنع 123 آخرين، خلال 442 مباراة رسمية مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.
وتوّج صلاح بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول؛ بالإضافة إلى اعتلاء عرش الدوري الإنجليزي "مرتين"، وعديد البطولات المحلية والخارجية الأخرى.