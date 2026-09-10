ميسي أمام ليفاندوفسكي .. ليو خالف الجميع وجلب النحس معه و"مشاجرة غبية" فشلت في استفزاز البولندي!

لو قلت لك إن ليونيل ميسي سيكون له صديقًا في نهاية مسيرته يصنع له الأهداف ويتعاون معه من خارج دائرة أصدقائه المعروفين، فآخر من ستتوقعه هو البرازيلي كاسيميرو.

هذا ما حدث بالضبط في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، في تعادل إنتر ميامي مع شيكاغو فاير، في جولة جديدة من بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين.

المواجهة التي أقيمت على ملعب شيكاغو، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، حيث جاء هدف خصم إنتر ميامي عن طريق أحد النجوم الذين نعرفهم جميعًا، وهو البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأما هدف إنتر ميامي، فقد جاء من خلال عدو ميسي القديم وصديقه الجديد كاسيميرو من كرة رأسية في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

والآن .. نحن جئنا للتحدث عن ما قدمه ليفاندوفسكي وميسي في هذه المواجهة..



