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زهيرة عادل

روبرت ليفاندوفسكي أمام سانتوس لاجونا .. لمثل هذه الأوقات انتقل إلى أمريكا وخدمه القدر بإبعاده عن الدوري السعودي!

فقرات ومقالات
روبرت ليفاندوفسكي
شيكاغو فاير ضد سانتوس لاجونا
شيكاغو فاير
سانتوس لاجونا
كأس الدوريات الأمريكية

كيف كان الظهور الأول لليفا في كأس الدوريات مع شيكاغو فاير؟

للمباراة الثانية على التوالي، ينجح المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في هز شباك خصوم شيكاغو فاير، حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته!

البولندي قاد الفريق الأمريكي للفوز، فجر اليوم الإثنين – بتوقيت مكة المكرمة – أمام سانتوس لاجونا المكسيكي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من كأس الدوريات.

تقدم الفريق المكسيكي أولًا بهدف في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول عن طريق إيزيكيل بولود، قبل أن يحقق نظيره الأمريكي الريمونتادا في الـ17 دقيقة الأخيرة بثلاثية فيليب زينكرناجيل، روبن لود وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 72، 90 و3+90.

الفوز رفع رصيد رفاق ليفا إلى النقطة السادسة محتلين المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، إذ يتأخرون بفارق الأهداف فقط عن الصدارة، فيما يحتل سانتوس لاجونا المركز الـ12 في المجموعة الأولى دون أي نقاط.

وللتعمق أكثر فيما قدمه روبرت ليفاندوفسكي في الظهور الثالث له مع فريقه الجديد؛ شيكاغو فاير أمام سانتوس لاجونا، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • ليفا "الكسلان" يعود إليكم

    قبل أيام قليلة، وتحديدًا خلال مواجهة شيكاغو فاير أمام شارلوت في الجولة الـ19 من الدوري الأمريكي، أشدنا بما قدمه البولندي على المستوى الجماعي مع فريقه سواء في بناء اللعب أو في الثلث الأخير من الملعب، ما أسفر عن تسجيله هدفين.

    لكن اليوم أمام سانتوس لاجونا عاد ليفا "الكسلان" من جديد، يظهر ذلك في تعامله مع الفرص التي سنحت له أمام مرمى الخصم، والتي تعامل معها برعونة كبيرة رغم أنها لم تكن قليلة بعض الشيء.

    الرعونة حتى استمرت معه حتى الوقت القاتل من المباراة، إذ أصدر رد فعل أكثر غرابة في واحدة من أسهل الفرص في الدقيقة 83 بينما كانت تشير النتيجة للتعادل (1-1)، فرغم مواجهته للمرمى تمامًا دون أي رقابة، لكنه قرر الإطاحة بالكرة في السماء.

    بالنظر حتى لتسديداته، فقد ضلت الطريق أكثر مما أصابته؛ من ست تسديدات .. واحدة فقط على المرمى، فيما اعترض الدفاع ثلاث تسديدات أخرى، ما يعكس حالة اللا مبالاة أو عدم التركيز التي دخل بها اللقاء!


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  • لقطة حفظ ماء الوجه

    رعونة ليفا لم تستمر حتى النهاية، فقد قرر التخلي عنها في الوقت المحتسب بدل من الضائع..

    في الدقيقة 3+90، قاد البولندي هجمة على حدود منطقة جزاء سانتوس، حيث مرر تمريرة بينية خلف الدفاع إلى زميله فيليب زينكرناجيل، لكن الأخير سددها في جسد الحارس.

    يحسب لصاحب الـ37 هنا اللعب على الكرة الثانية، حيث تابع الكرة التي ارتدت من حارس سانتوس، وأسكنها الشباك بتسديدة هوائية.



    هذا الهدف هو الثالث للوافد من برشلونة مع شيكاغو فاير، حيث سجل ثنائية أمام شارلوت في الدوري الأمريكي، بينما شارك في ثلاث مباريات، منهم اثنتين كأساسي.


  • لمثل هذه الأوقات .. أهلًا بليفا في أمريكا

    "ليست ليلة عظيمة بأي حال من الأحوال، لكن ليفا غادر بهدف!" .. هكذا كتب الصحفي الأمريكي أليكس كالابريس تلخيصًا لظهور البولندي أمام سانتوس لاجونا في كأس الدوريات.



    ونحن نقول: "لمثل هذه الأوقات انتقل روبرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية"!

    نعم! ما كان هانزي فليك؛ المدير الفني لبرشلونة، أن يصبر حتى النهاية على البولندي إذا قدم مع البرسا أداء مماثل لما ظهر به أمام سانتوس، فجر اليوم، ليس لفارق الأسماء بين الناديين، إنما لمدى سوء ليفا بالفعل.

    لكن في الأخير، مثل هذه الأوقات وما يتبعها من ضغط قليل وانتقادات أقل رغم إهدار الفرص وتواضع المستوى، هي سبب لجوء "مخضرمي أوروبا" إلى الأندية الأمريكية في السنوات الأخيرة.

    صحيح أن ليفا كان لديه استعداد في الصيف الجاري للانضمام لدوري روشن السعودي، حال تلقيه العرض المناسب بحسب ما أكد وكيله بيتي زاهافي الذي سعى في هذا الاتجاه إلا أن تقليل الميزانيات في المملكة حال دون نجاح الصفقة، لكن ربما خدمه القدر بغلق هذا الباب، لأن الجمهور السعودي "أشرس كرويًا" من نظيره الأمريكي، وما كان ليصبر على البولندي كذلك.


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  • بالأرقام .. ماذا قدم ليفاندوفسكي أمام سانتوس لاجونا؟

    ظهر البولندي المخضرم أساسيًا أمام سانتوس في الجولة الثانية من كأس الدوريات، في ظهوره الأول بهذه البطولة، والثالث مع شيكاغو فاير بشكل عام.

    وبخلاف الهدف الذي سجله، أهدر ليفا فرصتين محققتين، فيما سدد ست تسديدات؛ واحدة منها على المرمى، وثلاث تم اعتراضهم.

    وفقد روبرت الكرة ثماني مرات من أصل 37 لمسة، بينما خسر خمس مواجهات ثنائية من أصل ثماني، فيما نجح بنسبة 50% في الهوائية منها.

    وبشكل عام، لم يكن ليفاندوفسكي اللاعب الأفضل في فريقه، حيث حصل على تقييم 7\10، ليحل في المركز الرابع في ترتيب لاعبي شيكاغو فاير بحسب "سوفا سكور".


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سانتوس لاجونا
سانتوس لاجونا
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