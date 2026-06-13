سيضم جوريتسكا أيضًا .. ليفاندوفكسي يقترب من الاتفاق مع ناديه الجديد

وفقًا لموقع «ذا أثليتيك». ويزور المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مدينة شيكاغو هذا الأسبوع للتفاوض مع شيكاغو فاير، ويبدي اهتمامًا بالانضمام إلى الفريق الذي يلعب في دوري MLS - لكنه لم يحدد بعد الوجهة التي سيوقع معها.

كما تشير التقارير إلى وجود اهتمام بعد من الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.



