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زهيرة عادل

الآن وصل ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي .. شيكاغو فاير "أجبره" على ما فشل به برشلونة وشارلوت دفع الثمن!

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روبرت ليفاندوفسكي
شيكاغو فاير ضد شارلوت
شيكاغو فاير
شارلوت
الدوري الأمريكي
برشلونة

البولندي افتتح التهديف أخيرًا مع فريقه الأمريكي..

بعد عناد الساحرة المستديرة له في أول مباراتين بقميص شيكاغو فاير، الآن يمكننا أن نقول إن موسم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد بدأ بالفعل في الدوري الأمريكي!

الوافد الجديد من برشلونة قاد شيكاغو فاير اليوم الأحد، للفوز أمام شارلوت بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الأمريكي 2026.

تلك الثنائية أعادت رفاق ليفا لطريق الانتصارات بعد التعثر في آخر جولتين أمام إنتر ميامي (2-3)، ونيويورك سيتي (1-3).

وارتفع رصيد شيكاغو فاير للنقطة الـ29 في المركز الرابع بمجموعة الشرق، متأخرًا بـ11 نقطة عن ناشفيل "المتصدر"، وتسع نقاط عن إنتر ميامي "الوصيف"، ونقطة وحيدة عن نيو إنجلاند "الثالث". أما شارلوت فيحل بالمركز السابع بـ25 نقطة.

وللتعمق أكثر في الظهور الثالث لليفاندوفسكي بالدوري الأمريكي أمام شارلوت، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • هدفان يكسران النحس

    عند التعاقد مع لاعب بحجم ليفاندوفسكي، لا يسع الصبر الجمهور كي يراه يضع بصمته داخل الملعب بأهداف أو تمريرات حاسمة، وهو ما لم يفلح به البولندي مع شيكافو فاير في أول مباراتين، حتى لاحقت مسؤولي النادي الانتقادات، معتبرين إياه "مهاجم منتهي"!

    لكن البولندي أسكت جماهير شيكاغو فاير في أول مباراة على أرضهم منذ قدومه، محولًا التأخير بهدف في الدقيقة 18 إلا انتصار بثنائية بأقدامه في الدقيقتين 20 و68 من عمر المباراة.

    الهدف الأول كان من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ورغم أنها لم تكن قوية، بل كانت في متناول حارس شارلوت، إلا أن المستديرة أرادت مكافأة ليفا على محاولاته في أول مباراتين فمرت الكرة إلى الشباك بفارق سنتيميترات قليلة عن يد الحارس.



    أما الهدف الثاني، فأظهر التفاهم الذي بدأ يُخلق بين البولندي وزملائه في شيكاغو فاير مع مرور المباريات، حتى انتهى بتسديدة قريبة من داخل منطقة الجزاء.



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  • عودة إلى نسخة ليفاندوفسكي القديمة وما فشل به برشلونة

    ما خرج به ليفا من مواجهة شارلوت لم يكن فقط الهدفين، بل قدم لمحة من نسخته القديمة، التي فقدها تدريجيًا ما ساهم في رحيله عن برشلونة..

    عامل السن والجانب البدني أثرا على ميزة ليفا في المشاركة في بناء اللعب مع البرسا، صحيح أنه كان يجيد التسجيل حتى مع فقدان تلك الميزة، لكن برشلونة لم يقبل به كرأس حربة فقط دون المساهمة في بناء اللعب من الخلف، خاصةً وأن مدربه هانزي فليك ليس من محبي المهاجمين التقليديين بدرجة كبيرة.

    لكن في شيكاغو فاير "مُجبر أخاك لا بطل" .. إن كان في برشلونة هناك لاعبين قادرون على "خدمة" البولندي وإيصاله إلى المرمى دون المساهمة في بناء اللعب، فمع الفريق الأمريكي تلك الميزة غير متاحة .. الإمكانات محدودة والفريق في حاجة لجهود كل فرد داخل الملعب للرجوع للخلف لبناء اللعب والعودة تدريجيًا لمناطق الخطورة للخصوم.

    هذا جعلنا نرى بعض ملامح النسخة القديمة لليفا سواء اليوم أمام شارلوت أو حتى في سابقتها نيويورك سيتي، فدون ذلك لن يكون له وجود داخل المستطيل الأخضر؛ فلا أهداف ولا تمريرات حاسمة إلا فيما ندر.

    لا يزال من المبكر الحكم على نجاح شيكاغو فاير في استعادة ليفا لما فشل به مع برشلونة في موسم 2025-26، لكن هناك بشائر تؤكد ذلك، ويبقى العامل الحاسم هو "الجانب البدني" وما إذا كان سيسعف البولندي لنجاح تجربته في الدوري الأمريكي أم أن للعمر أحكام!



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    المنافسة على أول جائزة في الدوري الأمريكي

    كما قلنا سنرى ما إذا كانت مواجهة شارلوت الانطلاقة الحقيقية لليفا في الدوري الأمريكي أم أنه في حاجة لمزيد من الوقت أم سيقضي مدته في تألق على فترات.

    لكن الدفعة المعنوية التي حصل عليها من ورائها ربما تدفعه لتقديم المزيد في قادم الجولات، حتى وإن كان "في عالم مختلف عما اعتاد عليه في أوروبا" كما صرح بنفسه.

    حصل الوافد من برشلونة على جائزة أفضل لاعب بمواجهة شارلوت، وبخلاف هذا فهو مرشح للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ19 من الدوري الأمريكي بشكل عام، إذ ينافس إيفاندر (سينسيناتي)، ميجاهير خيمينيز (نيويورك ريد بولز)، وميلان إليلوسكي (فلادلفيا يونيون).


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  • بالأرقام .. ماذا قدم ليفاندوفسكي أمام شارلوت؟

    شارك البولندي أساسيًا ولمدة 90 دقيقة كاملة مع شيكاغو لأول مرة أمام شارلوت، نجح خلالها في تسجيل هدفين، خلق فرصتين لزملائه.

    فيما سدد صاحب الـ37 عامًا أربع تسديدات، منها اثنتين على المرمى.

    من الناحية الدفاعية، وضع ليفاندوفسكي بصمته، حيث شتت الكرة من مناطق الخطورة برأسية، كما قام بتدخل وحيد.

    كما تفوق في المواجهات الأرضية 5 مرات من أصل 9، وفي 3 مواجهات هوائية من أصل 4.