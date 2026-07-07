أبدت سولفي ديمن عمدة مدينة فودا حماسًا جارفًا لتخليد اسم حارس بلادها عقب تألقه البطولي في شباك السامبا وأكدت البدء الفعلي في دراسة المقترح.

وقالت سولفي ديمن: "إنه يستحق ذلك تمامًا ولقد بدأ العمل والترتيبات بالفعل لتنفيذ هذا التكريم".





وأضافت عن الموعد المتوقع لمناقشة هذا المشروع الإداري: "سوف نخوض هذه المناقشة وربما تكون المناقشة الأكثر أهمية في مجلس مدينتنا العام المقبل".

وعلى الجانب الآخر واجه نيلاند هذه الأنباء بهدوء شديد وعقلية احترافية تركز على القادم.

وعن مسألة تشييد التمثال قال نيلاند: "أنا لم أنته بعد من مشواري في هذه البطولة لذا يمكننا الانتظار قليلًا قبل أن نبدأ في التحدث عن هذا الأمر".



