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ليس نجمًا خارقًا بعد.. أسطورة الأرجنتين يتحدى لامين يامال لتكرار إنجاز ميسي في كأس العالم!
كيمبس يرفع سقف التوقعات عالياً
بينما كان عالم كرة القدم مفتونًا بظهور الجناح البالغ من العمر 18 عامًا، خفّض كيمبس من التوقعات بإصراره على أن كأس العالم يوفر مستوى مختلفًا من التدقيق مقارنة بالليجا.
ويعتقد الفائز بكأس العالم عام 1978 أن مكانة الأسطورة لا تُكتسب إلا عندما يستطيع اللاعب حمل منتخب بلاده على أعظم المسارح على الإطلاق.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عن تأثير يامال على لا روخا، قال كيمبس: "عليه أن يثبت ذلك [أنه نجم خارق]. في برشلونة، رأينا ذلك جميعًا بالفعل، لكن دعونا نراه في كأس العالم. فهناك تظهر قيمة اللاعبين الكبار.".
نجم الأرجنتين السابق متمسك برأيه بأن ضغوط الأدوار الإقصائية في البطولات الدولية تفصل بين اللاعبين الجيدين والعظماء.
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الاختلافات بين النادي والمنتخب
وأسهب كيمبس في شرح الفرق بين اللعب مع آلة متناغمة مثل البلوجرانا وتمثيل منتخب وطني. وأشار إلى أن الألفة في كرة القدم على مستوى الأندية قد تخفي في كثير من الأحيان بعض النواقص التي سرعان ما تنكشف خلال بطولة تمتد لشهر كامل مثل كأس العالم.
وأضاف كيمبس: "كأس العالم ليست مثل اللعب مع الفريق، كما فعل كثيرون لعبوا في برشلونة، نحن نعرف لاعبي برشلونة على المستوى الدولي من خلال دوري أبطال أوروبا، لكن هذه كأس العالم".
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد ادعى مدرب النمسا رالف رانجنيك مؤخرًا أن الجناح قد يصل إلى مستوى مماثل لمستوى ميسي إذا تمكن من الحفاظ على لياقته والبقاء متزنًا.
البحث عن القيادة الإسبانية
ضمنت إسبانيا تأهلها إلى الأدوار الإقصائية، لكن تبقى هناك تساؤلات حول كفاءتها أمام المرمى، وبعد أداء باهت أمام أوروجواي، بحث النقاد عن قائد داخل الملعب ليتقدم الصفوف.
حدد كيمبس يامال كنقطة مرجعية محتملة لكنه سارع إلى تسليط الضوء على زميل آخر له في برشلونة باعتباره النبض الحالي لفريق لويس دي لا فوينتي.
وأشار كيمبس: "أعتقد أن يامال يمكن أن يكون ذلك المرجع الكبير لإسبانيا، لكن هناك المزيد. بيدري هو من يملي إيقاع المباراة، إنه مرجع في خط الوسط، واللاعب الذي يحتفظ بالكرة لإسبانيا".
يتزايد الضغط على يامال لتقديم أداء مميز، خاصة بعد أن أعلن "وصول" إسبانيا عقب هدفه في مرمى السعودية في وقت سابق من دور المجموعات.
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إدارة اللياقة البدنية والإيقاع
تعقّد مسار يامال خلال البطولة بسبب عودته من إصابة طويلة الأمد تعرض لها في نهاية الموسم المحلي. وقد توخّى الجهاز الفني الحذر في إدارة دقائق لعبه، مما أدى إلى افتقاره لإيقاع ثابت بدا واضحاً خلال تعادل إسبانيا في مرحلة المجموعات. ومع مواجهة نيكو ويليامز لمخاوفه الخاصة بشأن الإصابة، ازداد العبء على عاتق يامال أكثر فأكثر.
وكان المراهق قد اعترف سابقاً بأن التسجيل لبلاده في كأس العالم كان "حلماً تحقق"، لكن المهمة الآن تكمن في الحفاظ على هذا المستوى حتى نهاية المنافسة.
ومع تطلّع إسبانيا إلى الأدوار الإقصائية قد يفضي في النهاية إلى نهائي ضخم أمام الأرجنتين، ستتجه كل الأنظار إلى ما إذا كان الموهوب الصاعد قادراً على قيادة لاروخا وصولاً إلى الحدث الكبير، مرتقياً إلى مستوى تحدي كيمبس ليثبت أنه ينتمي حقاً إلى جانب ميسي ونخبة اللعبة.