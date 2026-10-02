ليس مبابي ولا ديمبيلي ولا يامال .. مدرب نيوم جالتييه يختار اسمًا مفاجئًا للتتويج بالكرة الذهبية

يرى جالتييه، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، أنّ الكرة الذهبية 2026 يجب أن تُمنح للاعب يلعب حاليًا في العاصمة الفرنسية. وستُسلَّم هذه الجائزة المرموقة قريبًا، فيما يحتدم الجدل حول صاحب الاستحقاق الحقيقي.

ورشّح غالتييه، الذي درّب النادي خلال موسم 2022-23، بثقة ثلاثيًا من نجوم باريس سان جيرمان الحاليين لنيل الجائزة الكبرى. ويتوق المدرب البالغ من العمر 60 عامًا إلى رؤية الجائزة الفردية تعود إلى فرنسا. وقد خصّ بالذكر تحديدًا رويز وديمبيلي وكفاراتسخيليا باعتبارهم الأكثر استحقاقًا بناءً على مستوياتهم خلال العام الماضي.