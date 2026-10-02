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Christophe Galtier PSG HIC 2:1Getty
Yosua Arya
ترجمه

ليس مبابي ولا ديمبيلي ولا يامال .. مدرب نيوم جالتييه يختار اسمًا مفاجئًا للتتويج بالكرة الذهبية

باريس سان جيرمان
كريستوف غالتيير
خفيتشا كفاراتسخيليا
عثمان ديمبيلي
فابيان رويز
الدوري الفرنسي
نيوم

سبق ودرب باريس سان جيرمان ويعرفه جيدًا

دعم المدرب السابق لباريس سان جيرمان والحالي لنيوم كريستوف جالتييه، ثلاثة من نجوم النادي الفرنسي الحاليين للفوز بالكرة الذهبية 2026.

ويعتقد المدرب المخضرم أن فابيان رويز وعثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا جميعهم مرشحون أقوياء للتتويج بهذه الجائزة الفردية المرموقة.

  • جالتييه يدعم نجوم باريس سان جيرمان

    يرى جالتييه، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، أنّ الكرة الذهبية 2026 يجب أن تُمنح للاعب يلعب حاليًا في العاصمة الفرنسية. وستُسلَّم هذه الجائزة المرموقة قريبًا، فيما يحتدم الجدل حول صاحب الاستحقاق الحقيقي.

    ورشّح غالتييه، الذي درّب النادي خلال موسم 2022-23، بثقة ثلاثيًا من نجوم باريس سان جيرمان الحاليين لنيل الجائزة الكبرى. ويتوق المدرب البالغ من العمر 60 عامًا إلى رؤية الجائزة الفردية تعود إلى فرنسا. وقد خصّ بالذكر تحديدًا رويز وديمبيلي وكفاراتسخيليا باعتبارهم الأكثر استحقاقًا بناءً على مستوياتهم خلال العام الماضي.

  • OUSMANE DEMBELE KHVICHA KVARATSKHELIA PSG Getty Images

    البطولات والأداء هما ما يميّزه

    وفي حديثه إلى لو باريزيان، شرح المدير الفني الحالي لنيوم الأسباب التي دفعته لاختيار ثلاثي باريس سان جيرمان. وسلّط جالتييه الضوء على مساهمات كل منهم، مقسّمًا تبريره بين الألقاب والتأثير الصرف على أرض الملعب.

    وقال جالتييه: "إذا نظرنا إلى الألقاب التي تم الفوز بها، فسأذكر فابيان رويز. وإذا ركّزنا على المباريات، فأعتقد أن عثمان ديمبيلي، رغم أنه لم يلعب كثيرًا، وخفيتشا كفاراتسخيليا كانا مؤثرَين للغاية. أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة يستحق الفوز بالكرة الذهبية."

  • تطور فابيان رويز

    من بين المرشحين الثلاثة، أثنى جالتييه بشكل خاص على رويز، إذ كان المدرب عنصراً أساسياً في جلب الدولي الإسباني إلى باريس سان جيرمان قادماً من نابولي في صيف عام 2022.

    عانى رويز في البداية من أجل التأقلم مع المتطلبات البدنية للكرة الفرنسية، لكنه تطوّر منذ ذلك الحين ليصبح عنصراً حاسماً في محرك خط وسط الفريق. ولا يزال جالتييه من كبار المعجبين بالذكاء التكتيكي للاعب البالغ من العمر 30 عاماً.

    وأوضح جالتييه قائلاً: «إذا كان هناك لاعب واحد يجعل أداء المجموعة بهذه السلاسة، فهو هو. إنه يرى كل شيء قبل الآخرين، ويعوّض التحركات، ويشعر بكرة القدم».

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  • Fabian Ruiz(C)Getty Images

    في انتظار الحفل في لندن

    لن ينتظر عالم كرة القدم طويلاً لمعرفة ما إذا كانت أمنية غالتييه ستتحقق. فمن المقرر أن تُقام حفلة الكرة الذهبية 2026 في لندن خلال بضعة أسابيع فقط. وحتى ذلك الحين، سيبقى رويز وديمبيلي وكفاراتسخيليا مركزين على واجباتهم مع ناديهم باريس سان جيرمان. وسيأملون أن تكون عروضهم الأخيرة كافية لضمان أصوات لجنة التحكيم الدولية.

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