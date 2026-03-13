"ليس للبيع!" هل يمكن لهذا نجم ريال مدريد الانتقال مقابل 50 مليون يورو؟

وبناءً على ذلك، يقال إن بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قد أبدت اهتمامها باللاعب البالغ من العمر 23 عامًا. ومن بين هذه الأندية نادي ليفربول، الذي يقال إنه قد اتصل باللاعب في يناير الماضي بخصوص انتقاله في الصيف.

على أي حال، فإن كامافينجا لديه خيارات كافية. كما أن نادي الاتحاد القوي مالياً يتنافس على ضم هذا اللاعب الدفاعي المرن، الذي كان يضطر في الماضي إلى اللعب في مركز الظهير الأيسر في كثير من الأحيان.