ليس عمه بيولوجيًّا وانتقده مؤخرًا.. الكشف عن حقيقة رد تورام على هنري بتكرار احتفاله ضد السعودية!

شهدت الملاعب الإيطالية لقطة استثنائية أعادت للأذهان ذكريات مونديال 1998 عندما قام ماركوس تورام مهاجم نادي إنتر بمحاكاة واحدة من أشهر الاحتفاليات في تاريخ كرة القدم العالمية.

فبعد تسجيله في مرمى فريق كومو ضمن منافسات الدوري الإيطالي توجه اللاعب الفرنسي مباشرةً نحو الراية الركنية مكررًا الحركة التي اشتهر بها الأسطورة تييري هنري عبر الإمساك بالراية والوقوف بثبات بجانبها.

هذه الحركة لم تكن مجرد صدفة عابرة أو احتفال تقليدي بل جاءت في ظل حضور هنري نفسه في مدرجات ملعب المباراة بصفته أحد المساهمين في ملكية نادي كومو مما جعل المشهد يحمل دلالات عميقة تجمع بين الماضي والحاضر وتعيد للأذهان هدف هنري التاريخي في مرمى المنتخب السعودي قبل نحو 28 عامًا.



