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Gabriele Stragapede و علي رفعت

ترجمه

ليس روما فقط.. إندريك معروض على فريق إيطالي آخر!

نابولي
انتقالات
إندريك
روما
ريال مدريد

تم عرض المهاجم البرازيلي على نادي نابولي.

لا تزال إدارة نابولي تراقب الوضع في سوق الانتقالات عن كثب.

وتظل الأولوية دائمًا للخط الدفاعي، ولكن بمجرد حسم مسألة روميلو لوكاكو، ستنطلق إدارة النادي الأزرق للبحث عن بعض الفرص أيضًا في الخط الهجومي، حيث يظل [ابرييل جيسوس المرشح المفضل لتعزيز تشكيلة ماسيميليانو ألي[ري.

وعلى أي حال، تشير أحدث التكهنات، وفقًا لصحيفة«إيل ماتينو»، إلى موهبة برازيلية أخرى: ففي الواقع، وفقًا للصحيفة، تم اقتراح إندريك لاعب ريال مدريد على نابولي، وهو مهاجم قد يغادر العاصمة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الحالية، وقد ارتبط اسمه أيضًا بنادي روما.

  • ما الذي يمكن أن يساعد في إتمام الصفقة

    وقد تساهم الوكالة التي تتولى إدارة مصالح اللاعب البرازيلي في تسهيل الاتصالات بين الطرفين، وهي وكالة «روك نيشن» التي يعرفها نادي نابولي جيدًا منذ وصول روميلو لوكاكو إلى صفوف «الأزوري».

    على أي حال، لن يتم استكشاف هذا الخيار حتى يتم بيع اللاعب البلجيكي، الذي يتجه إلى نادي فنربخشة في تركيا.

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  • نابولي غير مقتنع

    على أي حال، وفقًا لصحيفة«إيل ماتينو»، لا يبدو أن هذه الفكرة تثير اهتمام نابولي بشكل خاص. وبغض النظر عن القدرات الفنية لإندريك، فإن ما لا يقنع النادي هو الطريقة التي قد تجري بها المفاوضات: ففي الواقع، موقف ريال مدريد هو أن «البلانكوس» لا ينوون السماح للبرازيلي بالرحيل بشكل نهائي، بل على أساس إعارة مؤقتة فقط.

    ولا يبدو أن نابولي، في الوقت الحالي، عازم على المضي قدماً في الصفقة، بينما تظل روما في الصدارة في السباق على ضم إندريك.

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