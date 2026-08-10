ليس روما فقط.. إندريك معروض على فريق إيطالي آخر!

لا تزال إدارة نابولي تراقب الوضع في سوق الانتقالات عن كثب.

وتظل الأولوية دائمًا للخط الدفاعي، ولكن بمجرد حسم مسألة روميلو لوكاكو، ستنطلق إدارة النادي الأزرق للبحث عن بعض الفرص أيضًا في الخط الهجومي، حيث يظل [ابرييل جيسوس المرشح المفضل لتعزيز تشكيلة ماسيميليانو ألي[ري.

وعلى أي حال، تشير أحدث التكهنات، وفقًا لصحيفة«إيل ماتينو»، إلى موهبة برازيلية أخرى: ففي الواقع، وفقًا للصحيفة، تم اقتراح إندريك لاعب ريال مدريد على نابولي، وهو مهاجم قد يغادر العاصمة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الحالية، وقد ارتبط اسمه أيضًا بنادي روما.